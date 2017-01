Noul premier francez îşi formează Guvernul

Noul premier francez, Manuel Valls, vrea să continue şi să amplifice efortul enorm depus deja de predecesorul său Jean-Marc Ayrault, a declarat acesta ieri, la preluarea funcţiei, la o zi după ce a fost nominalizat de preşedintele François Hollande. ”Preşedintele Republicii a trasat o foaie de parcurs pentru a merge mai departe mai rapid, răspunzând cererii de justiţie socială exprimate în cursul alegerilor municipale marcate de un recul puternic al socialiştilor, aflaţi la putere”, a declarat Valls.

Manuel Valls, numit la conducerea Guvernului de la Paris după rezultatele dezastruoase ale socialiştilor la alegerile municipale, se pregăteşte să-şi formeze echipa, având dificila misiune de a reduce deficitul bugetar şi impozitele. Alegerea fostului ministru de Interne, cunoscut pentru fermitatea şi stilul direct în discuţiile cu adversarii şi partenerii politici, la conducerea Guvernului ameninţă, însă, stabilitatea majorităţii prezidenţiale din Franţa. De altfel, ecologiştii, care nu susţin poziţiile socialiste de dreapta promovate de Valls, au ameninţat că nu vor intra la guvernare dacă nu sunt luate în considerare condiţiile lor în vederea schimbării politice.

Anunţul referitor la componenţa Guvernului este aşteptat înaintea Consiliului de Miniştri prevăzut pentru astăzi sau mâine, sub conducerea preşedintelui Francois Hollande. Şeful statului francez l-a numit luni pe Valls în fruntea Guvernului, cu misiunea de a pune în aplicare ”pactul de responsabilitate”, piatra de temelie a programului economic iniţiat de Francois Hollande, care are în vedere reducerea taxelor şi impozitelor pentru companii, în vederea stimulării creşterii numărului locurilor de muncă. De altfel, Hollande a subliniat că noul premier va avea dificila misiune de a convinge CE să dea dovadă de răbdare şi flexibilitate în supravegherea măsurilor luate de Paris pentru reducerea deficitului bugetar, în condiţiile în care politicile de austeritate au diminuat drastic popularitatea socialiştilor francezi. Programul noului Guvern va trebui, în consecinţă, să aibă în vedere măsuri pentru a împăca reducerea deficitului public şi scăderea impozitelor. Guvernul francez are în vedere o reducere cu 30 de miliarde a taxelor pentru companii, în cadrul pactului de responsabilitate promis de Hollande, dar şi scăderea impozitelor pe salarii, în conformitate cu pactul de solidaritate anunţat de socialiştii de la Paris. De altfel, preşedintele francez a anunţat, în ianuarie, economii de 50 de miliarde de euro până în 2017 la bugetul de stat, detalii în acest sens fiind aşteptate în aprilie, în condiţiile în care Parisul urmează să trimită, până la sfârşitul lunii, la CE noul program de stabilitate actualizat.

Preşedintele Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, l-a avertizat însă pe noul premier francez că va trebui să continue reformele pentru reducerea deficitului bugetar şi stimularea competitivităţii ţării. Între timp, presa de la Paris prezintă numele unor posibili miniştri din Guvernul condus de Manuel Valls. Printre persoanele menţionate se află Ségolène Royal, candidat la alegerile prezidenţiale din 2007 şi fosta parteneră a preşedintelui Francois Hollande, care ar putea prelua conducerea Ministerului Educaţiei, în timp ce François Rebsamen, un apropiat al şefului statului, ar putea primi Ministerul de Interne, un post pe care l-a dorit în 2012. Cel mai probabil, Laurent Fabius va fi menţinut la conducerea Ministerului de Externe. În acest context, o adevărată confruntare s-a declanşat între ecologişti şi socialişti în legătură cu viitorul majorităţii de stânga formate în 2012, după înfrângerea preşedintelui de dreapta Nicolas Sarkozy. Cei doi miniştri ecologişti din Guvernul francez în exerciţiu au anunţat că nu au de gând să participe la noul Cabinet condus de Manuel Valls, ceea ce ridică întrebări în legătură cu susţinerea noului Executiv de către deputaţii ecologiştilor. Chiar şi în cazul unei decizii extreme privind plecarea din majoritatea aflată la guvernare, socialiştii îşi vor păstra majoritatea în Adunarea Naţională, dar în acest caz, şeful statului va fi ţinta criticilor.