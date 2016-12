Noul preşedinte al CSM, contestat de magistraţi

Alegerea în funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a judecătorului Florica Bejinaru a stârnit controverse în lumea magistraţilor. Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) consideră că Forica Bejinaru, „al cărei trecut este pus sub semnul colaboraţionismului cu Securitatea”, nu are moralmente dreptul să conducă CSM şi cere demisia membrilor CSM, ca o obligaţie morală faţă de magistraţi. „Imaginea Justiţiei Române este acum reprezentată de o persoană al cărei trecut este pus sub semnul colaboraţionismului cu Securitatea, ca organ de represiune al regimului comunist, iar prin alegerea ei ca preşedinte al CSM, justiţia română a primit o grea lovitură pentru istoria sa din 1989 până în prezent”, a spus preşedintele UNJR, Dana Gârbovan. UNJR reaminteşte că, în anul 2006, instanţele de judecată au început procedura de revocare a judecătoarei Florica Bejinaru din funcţia de membru al CSM tocmai pentru faptul că „a fost dovedită ca şi colaborator al securităţii comuniste”. Alianţa pentru Statul de Drept apreciază că Florica Bejinaru ar fi trebuit să se abţină în a candida pentru şefia CSM, având în vedere faptul că şi-a recunoscut public colaborarea cu Securitatea, criticând moralitatea gestului acesteia. Şi preşedintele de onoare al Asociaţiei Magistraţilor din România, Viorica Costiniu, a declarat că va contesta în instanţă decizia CSM de alegere în funcţia de preşedinte al CSM a Floricăi Bejinaru, care a fost acuzată de colaborare cu fosta Securitate. Costiniu a vorbit despre autoritatea morală a magistratului, care ar fi trebuit “să îndemne la decenţă”. La rândul lui, preşedintele SoJust, Cristi Danileţ, a spus că numirea lui Bejinaru ca preşedinte al CSM ridică grave probleme legate de moralitatea acesteia şi de culpa morală a magistratului, care deşi nu are verdict că ar fi făcut poliţie politică, a recunoscut singură că a colaborat cu regimul comunist. CSM a răspuns acestor atacuri printr-un comunicat de presă, în care a explicat faptul că desemnarea judecătoarei Florica Bejinaru ca preşedinte al CSM s-a făcut după cinci tururi de scrutin, ea fiind aleasă cu zece voturi „pentru”, în vreme ce contracandidatul ei, procurul Liviu Dăscălescu, a obţinut opt voturi „pentru”.