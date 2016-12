Noul proiect al Legii Sănătăţii, respins!

Reprezentanţii Camerei Federative a Medicilor nici nu vor să audă de noul proiect al Legii Sănătăţii, întrucât, în opinia lor, acesta desfiinţează principiul solidarităţii. Vicepreşedintele Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor din România (CFSMR), dr. Dan Pereţianu, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că instituţia pe care o reprezintă respinge noul proiect de Lege a Sănătăţii, propus de dr. Cristian Vlădescu, deoarece actul normativ ar urma să desfiinţeze principiul solidarităţii. „În proiectul de 52 de pagini, propus de dr. Cristian Vlădescu împreună cu colaboratori apropiaţi Preşedinţiei, principiul solidarităţii - în baza căruia se constituie Fondul de Asigurări şi bugetul Ministerului Sănătăţii - este complet desfiinţat. În plus, documentul susţine coplata serviciilor de sănătate, fenomen care contribuie şi mai mult la scăderea solidarităţii la nivelul sistemului de sănătate”, susţine vicepreşedintele. Oficialul este de părere că „se ştie clar că finanţarea şi gestionarea publică din Europa de Vest conduc la sisteme de sănătate care produc sănătate pentru oameni”. Situaţia este total diferită faţă de ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, mai spune dr. Pereţianu, unde finanţarea publică şi/sau privată şi gestionarea privată lasă descoperite din punct de vedere medical categorii largi de populaţie. „Ca atare, noi susţinem modificarea taxelor publice pentru sănătate de la 5,2% (contribuţia salariatului) plus 5,5% (contribuţia angajatorului), cât sunt în prezent, la 7% plus 7%, ceea ce ar atrage fonduri suficiente pentru susţinerea sistemului, fără a mai fi nevoie de coplată”, a spus dr. Pereţianu.

CFSMR A PLEDAT PENTRU EXISTENŢA UNUI NUMĂR DE OPT - ZECE CASE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PE REGIUNI ALE ŢĂRII, CARE SĂ FIE CONDUSE DE ADUNĂRI GENERALE ALE ASIGURAŢILOR

„În acest mod, banii asiguraţilor ar intra direct în conturile caselor de asigurări, ceea ce ar permite un control şi o gestionare mai eficientă a fondurilor colectate. S-a dovedit că circa 2-2,5 milioane de cetăţeni pot susţine independenţa unei case publice de sănătate. De fapt, noi solicităm de ani de zile ca Ministerul de Finanţe să nu mai controleze fondurile”, a afirmat dr. Dan Pereţianu.