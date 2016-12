„Noul“ SEAP va fi funcțional după publicarea în MO

Președintele Autorității Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Bogdan Pușcaș, a anunțat joi că Sistemul electronic de achiziții publice va fi funcțional pe baza noilor norme în domeniu după publicarea lor în „Monitorul Oficial“. "Modificările tehnice la sistem sunt adaptate noilor norme privind achizițiile publice. Ca dovadă, în cursul zilei de mâine, sistemul va fi funcțional pe baza noilor norme. (...) Începând de la data publicării în „Monitorul Oficial“ a acestor norme de aplicare, ANAP va putea evalua documentațiile noi prin intermediul acestui sistem. Am făcut testele tehnice și am propus, fie în cursul zilei de mâine, fie în cursul zilei de luni, reluarea tuturor validărilor de noi documentații", a spus Pușcaș, după ședința de Guvern. El a susținut că Sistemul electronic de achiziții publice este în prezent funcțional complet sub aspectul achizițiilor directe și cel al procedurilor de achiziție începute anterior. "Singurele lucruri care sunt oprite astăzi sunt cele referitoare la depunerea de noi documentații de atribuire spre validare, iar această atribuire are două elemente principale ca și cauzalitate - unul ar fi acela al instrumentelor juridice generate de normele de aplicare și al doilea - cel al adaptării funcționalităților tehnice și operaționale ale sistemului la ceea ce am prevăzut nou în acest aceste norme", a arătat președintele ANAP.