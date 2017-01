Noul şef al liberalilor din Constanţa candidează la Primărie

11:52:04 / 05 Februarie 2016

Amiral, profesor doctor, inginer, comandantul unitatii si managerul ei, dar mai ales un adevarat LIDER pentru studenti si colegi

Amiral, profesor doctor, inginer, comandantul unitatii si managerul ei, dar mai ales un adevarat LIDER pentru studenti si colegi Dupa o cariera de 25 de ani in Academia Navala, Vergil Chitac a a fost ales rector cu peste 90% din voturi. In calitate de rector/comandant al academiei, este raspunzator de administrarea bugetului. In mandatul amiralului Chitac, academia a primit calificativ "Grad ridicat de incredere", a atras finantarii nerambursabile, are protocoale cu marii armatori pentru a asigura studentilor civili practica si un viitor loc de munca, au proiecte de cercetare, au cea mai performanta si moderna baza de pregatire din sud-estul Europei, dar mai ales, managementul amiralului Chitac a schimbat mentalitatea intr-o unitate militara si a facut-o parte a societatii civile. Eu il sustin si am toata increderea in capacitatea lui Vergil Chitac si a echipei pe care si-o va forma.