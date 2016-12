Noul single al lui Michael Jackson, vechi de 26 ani

Primul single postum al cîntăreţului american, intitulat “This Is It”, lansat cu mare vîlvă luni şi promovat ca fiind o piesă originală, este, de fapt, o preluare a unui cîntec compus în urmă cu 26 de ani şi lansat acum 18 ani, de un cîntăreţ portorican. Piesa datează din 1983, cînd a fost realizat sub titlul “I Never Heard”, fiind compus de Michael Jackson împreună cu Paul Anka. Piesa urma să fie inclusă pe un album al cantautorului canadian, însă, în cele din urmă, cei doi nu s-au mai înţeles, iar Michael Jackson a păstrat casetele master, Paul Anka primind înregistrarea acestui cîntec. În cele din urmă, piesa a fost lansată în 1991, Paul Anka permiţîndu-i unui cîntăreţ portorican necunoscut, Sa-Fire, să îl interpreteze. Atît “I Never Heard”, cît şi “This Is It” conţin aceeaşi parte vocală şi aceleaşi acorduri de pian, deşi piesa lansată luni cuprinde şi cîteva efecte noi şi backing vocals realizate de fraţii lui Michael Jackson.

Co-autorul acelei piese, compozitorul Paul Anka, celebru pentru piesa “My Way”, a ameninţat că va da în judecată compania care administrează averea lui Michael Jackson, dacă nu i se recunosc meritele şi nu i se va plăti o parte din încasările generate de această piesă. Administratorii averii lui Michael Jackson au recunoscut foarte repede meritele compozitorului canadian în conceperea piesei, acceptînd să îi plătească 50% din încasările generate de acesta. Acest procent ar putea reprezenta o sursă imensă de venituri pentru Paul Anka, acum în vîrstă de 68 de ani. “Au înţeles că a fost o greşeală, au înţeles că este cîntecul meu şi voi primi 50% din întregul proiect, ceea ce reprezintă, de altfel, o înţelegere echitabilă”, a declarat Paul Anka într-un mesaj video postat pe TMZ.com.

Cu toate acestea, “This Is It” a fost promovat ca fiind o piesă nouă a starului dispărut, una dintre multele înregistrări nelansate ce vor apărea pe piaţă în următorii ani. Înainte de moartea sa din luna iunie, starul a colaborat cu nume sonore din muzica actuală, precum Akon sau Will.i.am. Piesa a fost lansată online şi la radio, la aproape patru luni de la moartea starului, în Los Angeles, la vîrsta de 50 de ani, din cauza unei supradoze de medicamente. Un dublu CD cu piesele lui Michael Jackson va ajunge pe rafturi pe 28 octombrie, în aceeaşi zi cu lansarea în cinematografe a documentarului “This Is It”, ce prezintă înregistrări de la repetiţiile starului pentru seria de 50 de concerte pe care ar fi trebuit să le susţină la O2 Arena din Londra, începînd din 13 iulie. Documentarul se bazează pe imaginile filmate cu ocazia repetiţiilor din Los Angeles şi a făcut obiectul unei înţelegeri de 60 de milioane de dolari între fondul care administrează averea cîntăreţului, Sony Pictures şi promoterul AEG Live.