Noul single Bruce Springsteen

Cântăreţul şi compozitorul american Bruce Springsteen îşi va lansa noul album, intitulat „Wrecking Ball”, pe la 6 martie şi tocmai şi-a prezentat primul extras pe single de pe acest LP, piesa „We Take Care of Our Own”. Printre cele 11 piese de pe noul album se numără titluri precum „Death to My Hometown”, \'”This Depression” sau „Easy Money” care tratează problemele sociale şi economice cu care se confruntă SUA. Conform managerului lui Bruce Springsteen, Jon Landau, „compoziţiile de pe acest album sunt cu siguranţă unele dintre cele mai bune din întreaga lui carieră”. „Wrecking Ball” este cel de-al 17-lea album din cariera lui Bruce Springsteen şi prima înregistrare scoasă de acesta după decesul saxofonistului său, Clarence Clemons, anul trecut. Rockerul american pregăteşte şi un turneu pentru a-şi promova noul produs discografic.