Noul sistem de facturare Enel dă bătăi de cap

Serviciul Telecitire, implementat de Enel Energie pentru a uşura plata facturilor la curentul electric, provoacă în continuare nemulţumiri în rîndul clienţilor. Consumatorii acuză faptul că nimeni nu le răspunde la telefon şi că, dacă nu apucă să comunice indexul, Enel facturează „după bunul plac”. „Am venit cu indexul să plătesc curentul şi fata de la ghişeu mi-a spus că nu mai este valabil. Problema este că scrisoarea cu codul nu a ajuns la mine şi nu am putut să trimit codul de bare. Pînă la urmă am plătit, dar nu ştiu cum au calculat şi ce anume am plătit”, a declarat Gelu Târzimă. Un alt client, o altă problemă: „Nu mi se pare corect să trebuiască să-ţi deschizi un cont la o bancă pentru a-ţi plăti facturile. Pentru cei tineri e mai uşor, dar mă gîndesc că pensionarilor le va veni foarte greu să se adapateze noilor condiţii impuse de conducerea Enel”, este de părere Persida Bueriu. La rîndul ei, Marioara Bumbac afirmă: „Nu sînt deloc de acord cu noul sistem de facturare pe care ni l-au impus. Nu mi se pare corect ca eu, femeie bătrînă, să trebuiască să mă deplasez pînă aici pentru a plăti. Înainte era mai bine, veneau ei acasă şi-ţi citeau contoarul şi îţi luau şi banii. Nu ştiu de ce au făcut schimbarea asta”. O altă problemă ridicată de clienţii Enel este cea a plăţii la două luni. „Mie îmi convenea mai mult să plătesc în fiecare lună. Am o pensie mică, din care trăim două persoane. Eu din banii ăia iau şi medicamente şi mîncare şi plătesc şi utilităţile. Soţia mea are şi ea nevoie de medicamente, pe care i le cumpăr tot din pensia mea. Nu-mi permit să se acumuleze două luni de plată la lumină. Nu este corect faţă de cei cu venituri mici”, a declarat Vasile Savişi, pensionar. Şi dacă bătrînii resimt în acest fel greutăţile impuse de noul sistem de facturare, tinerii sînt, de această dată, în asentimentul lor: „Noul sistem de facturare este prost gîndit. Eu am făcut cerere să se revină la vechiul sistem de plată. Înainte ştiai cum să-ţi împarţi banii, cît să pui deoparte pentru lumină şi reuşeai să ţii totul în echilibru. Este foarte greu pentru cei bătrîni să se deplaseze pînă la ghişee să plătească şi să mai stea şi la cozile astea interminabile. Nici pentru noi, cei mai tineri, nu este mai uşor, pentru că nu avem întotdeauna timp. Cred că cei de la Enel au urmărit reducerea personalului prin această măsură”, explică Adrian Timaru. În replică la nemulţumirile clienţilor, Biroul de Presă al companiei explică din nou paşii ce trebuie făcuţi pentru plata facturilor: „Procedura de accesare în trei paşi este: 1 - se formează numărul Telverde Telecitire: 0800 07 08 09, accesabil din reţelele de telefonie fixă sau mobilă; 2 - o voce înregistrată (robot telefonic) va solicita apelantului introducerea codului de client Eneltel (care este specificat pe factură, în chenarul din dreapta, sus); 3 - vocea înregistrată va solicita introducerea (tastarea) indexului contorului - mai puţin cifrele de după virgulă - şi, la sfîrşit, pentru validare, se apasă tasta diez (#)”. Telverde Telecitire poate fi apelat gratuit din reţelele de telefonie fixă sau mobilă, de către clienţii care sînt abonaţi telefonici ai RomTelecom, RDS/RCS, UPC, NetPoint, Vodafone, Orange. Cei care nu dispun de telefon sau au un telefon cu disc pot utiliza un telefon public sau telefoanele montate special cu acest scop în casieriile Enel Energie. Reprezentanţii Enel atrag atenţia asupra faptului că „pentru comunicarea indexului contorului utilizînd serviciul Telecitire, clienţii Enel Energie trebuie să respecte luna de facturare şi intervalul de timp, de 10 zile, care le sînt atribuite. Comunicarea indexului contorului nu poate fi făcută în alte perioade de timp decît cea specificată pe factură!”.

Concluzia? Aparţine tot clienţilor Enel: „Trebuiau să lase totul aşa cum era înainte. Acum mai mult încurcă lumea. Nimeni nu este mulţumit de noul sistem de facturare”, susţine Demir Asan.