Noul turneul mondial al lui Lady Gaga începe în Coreea de Sud

Cântăreaţa pop americană Lady Gaga a anunţat pe contul ei de Twitter, primele date din noul ei turneu mondial, care va debuta pe data de 27 aprilie, cu un concert pe care îl va susţine la Seul, în Coreea de Sud. Turneul Born This Way Ball, care promovează albumul „Born This Way”, al doilea material de studio al cântăreţei americane, va include 110 concerte. În afară de Coreea de Sud, primele 11 destinaţii din acest turneu, dezvăluite miercuri, o vor duce pe artistă în Japonia, Hong Kong, Singapore, Australia şi Noua Zeelandă. „Concertul Born This Way Ball va fi pus în scenă de 110 ori în lume. Primele date sunt anunţate astăzi, iar următoarele vor fi făcute cunoscute curând”, a anunţat Lady Gaga într-un mesaj postat pe contul ei de Twitter, care este urmărit de circa 19 milioane de utilizatori. În mai puţin de trei ani de carieră, Lady Gaga a câştigat numeroase premii, printre care cinci Grammy (din 12 nominalizări), a stabilit două recorduri mondiale şi a înregistrat vânzări de peste 23 de milioane de exemplare din albume şi 64 de milioane din single-uri. Billboard a numit-o Artistul Anului 2010 şi cel mai bine vândut artist al anului 2010.