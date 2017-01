Noul Volvo S80, lansat oficial la Constanţa

Într-un cadrul festiv, Complex Auto Kamsas a lansat oficial la Constanţa noul Volvo S80, cel mai nou sedan premium din gama Volvo, care a debutat la nivel mondial în luna februarie, la Salonul Auto de la Geneva. „Îi invităm la competiţie pe cei mai buni dintre cei mai buni din acest segment. Oferim cel mai rafinat lux scandinav. Fiecare detaliu a fost creat ţinînd cont de buna dispoziţie a clientului”, declara, la momentul debutului, preşedintele şi CEO la Volvo Cars, Frederik Arp. Din punctul de vedere al Volvo Cars, luxul scandinav combină frumosul cu tehnologia, într-un mod primitor şi inteligent. Luxul scandinav creează imaginea unei persoane care este în mod egal atrasă de funcţionalitate şi responsabilitate, cît şi de frumos. "Noul Volvo S80 este elegant, sofisticat şi eficient. Este echilibrul perfect între confort şi manevrabilitate. Este un produs unic, cu noi caracteristici şi un nou concept. Este construit pentru drumuri nedescoperite. Sînt încîntat să vă putem oferi acestă maşină specială”, a declarat directorul executiv al Complexului Auto Kamsas, reprezentantul oficial al mărcii Volvo în Constanţa, Florin Nicolae. În plus, noul Volvo S80 apropie clienţii care dezvoltă interes pentru limbajul de design, tehnică şi responsabilitate atunci cînd vine vorba despre siguranţă la un nivel înalt şi protecţia mediului înconjurător. „Sîntem convinşi că avem un produs de excepţie, unul care va cîştiga mulţi clienţi din segmentul competitorilor. De asemenea, sîntem convinşi că un procent de cel puţin 70% din cele 50.000 de maşini construite pe an vor fi achiziţionate de clienţi care nu au mai condus un Volvo”, continua Frederik Arp. Cea de-a doua generaţie Volvo S80 are un exterior mai compact şi mai dinamic. În interior, sentimentul de confort este creat de culorile şi materialele care se armonizează perfect cu tehnologia excepţională, creată pentru a fi uşor folosită. Ca o completare, sistemul audio oferă o calitate a sunetului de înaltă clasă.

Noul Volvo S80 a fost creat pentru plăcerea de a conduce şi este disponibil în trei tipuri de motorizare: motor V8, cu o putere de 315 CP, la un cuplu de 440 Nm, motor de 3.2 l, în şase cilindri, pe injecţie, care dezvoltă 238 CP, şi motor în cinci cilindri, turbodiesel, care dezvoltă 180 CP. Noul S80 este disponibil şi în varianta AWD, cu motorizare V8, precum şi cu şasiu Four-C (Continuously Controlled Chassis Concept). În acelaşi timp, siguranţa de înaltă clasă şi atenţia acordată protejării mediului sînt factori cheie care contribuie la luxul scandinav al noului model S80, primul Volvo care are încorporat Cruise Control, Collision Warning and Brake Support şi PCC (Personal Car Communicator), care este mai mult decît o simplă telecomandă, un dispozitiv ce încorporează o multitudine de funcţii de securitate şi siguranţă. Cu dispozitivul PCC nu trebuie decît să verifici cheia pentru a afla dacă maşina este închisă. Şi cel mai important lucru este că nu trebuie să te afli lîngă maşină în acel moment. Cheia îşi aminteşte pur şi simplu dacă ultima comandă dată a fost de a închide/deschide maşina. Maşina poate fi pornită fără cheie. Şoferul nu trebuie decît să se aşeze pe scaun, să apese ambreiajul şi butonul de pornire al motorului. Avantajele PCC-ului nu se opresc însă aici. În momentul părăsirii maşinii, farurile pot fi setate să se stingă în 30-90 de secunde, premiţînd şoferului să ajungă la locul dorit în siguranţă. Modelul Volvo S80 este dotat, de asemenea, cu geamuri laterale laminate, pentru a se reduce riscul de furt sau deteriorare. Volvo a făcut un pas înainte şi în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător. Noul Volvo S80 este echipat cu Clean Zone Interior Package, în conformitate cu cerinţele Asociaţiei pentru Protecţia Persoanelor cu Probleme de Astm.

Noul Volvo S80 poate fi testat în Complex Auto Kamsas, situat în Constanţa, str. Baba Novac, nr. 78.