Nou-născut condamnat la îngheţ

Pentru majoritatea familiilor, venirea pe lume a unui copil reprezintă motiv de sărbătoare. Sunt, însă, şi părinţi a căror bucurie este umbrită de faptul că nu pot să-i ofere nou-născutului condiţiile de care are nevoie după externarea din spital. Printre aceştia din urmă se numără şi constănţenii Constantin Toader, de 23 de ani, şi Simona Velcu, de 20 de ani, care locuiesc, împreună cu fetiţa lor, Larisa, de un an şi opt luni, în condiţii improprii, într-o baracă construită pe un teren viran, cazul lor fiind prezentat pe larg în paginile cotidianului „Telegraf”, în ediţia din 10 decembrie. În aceeaşi zi în care povestea lor a fost adusă la cunoştinţa constănţenilor, Simona s-a internat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Constanţa, unde ieri a dat naştere celui de-al doilea copil, un băiat. „Copilul este sănătos, dar încă nu i-am găsit un nume. Ne vom gândi care este cel mai potrivit nume pentru el”, a spus, ieri, Simona. Ea a declarat că, în funcţie de rezultatul analizelor făcute după naştere, ar putea fi externată, în curând. Vestea nu face decât să le întunece bucuria, având în vedere frigul care îi aşteaptă în baraca improvizată. „Îmi este teamă pentru sănătatea băiatului. Este suficient că fetiţa mea este tot timpul răcită şi jumătate din salariu se duce pe medicamentele ei, nu vreau să se îmbolnăvească şi băiatul. Cu atât mai mult cu cât el, fiind mai mic, ar putea să aibă mai mult de suferit”, a spus Constantin.

CĂLDURĂ INSUFICIENTĂ Reamintim că până în primăvara anului 2011, Constantin, Simona şi Larisa au locuit într-o casă părăsită din spatele Sălii Sporturilor din Constanţa. După ce imobilul a fost dărâmat de proprietar, cuplul a luat decizia de a-şi ridica propria locuinţă. „Nu am mai vrut să ne mutăm într-o altă casă părăsită, de unde aveam să fim daţi, oricum, afară. Am venit pe terenul din spatele reprezentanţei Mercedes Benz, unde, din ce-am reuşit să adun, am încropit o locuinţă”, mai spune Constantin. Baraca ce le-a devenit casă nu este racordată la utilităţi, prin urmare, deşi era însărcinată, Simona trebuia să meargă până la staţia Peco din apropiere, de unde lua apă. Pentru a se feri de frigul iernii, tânărul a amenajat o sobă în baracă, dintr-un butoi de metal. Lemnele le ia de pe câmpul de lângă casă, unde lumea mai aruncă materiale de construcţii. Cu toate astea, căldura obţinută nu este suficientă, iar micuţa Larisa este mai tot timpul răcită. Pentru ei, cel mai bun cadou de Crăciun ar fi o casă care să le ofere condiţii pentru a-şi creşte cei doi copii şi a cărei chirie să-şi permită s-o plătească.