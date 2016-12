Nou-născut găsit mort în zăpadă

Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce cadavrul unui nou-nascut a fost gasit, ieri, pe un teren viran aflat în spatele scolii generale din localitatea constănţeană Nazarcea. Bărbatul care a făcut macabra descoperire a alertat autorităţile. „Am crezut iniţial că este o jucărie. Când m-am apropiat am văzut petele de sânge şi mi-am dat seama că este vorba de un nou-născut. Medicii de la ambulanţă spun că cel mai probabil băieţelul a fost născut la termen şi abandonat în spatele şcolii. Am găsit o dâră de sânge care mergea din spatele şcolii până în faţa instituţiei iar apoi spre drumul care duce către sat. La doar câţiva metri, pe acest drum, am observat un loc în care erau maI multe pete roşii şi o bucată de cârpă îmbibată în sânge. Am vorbit cu mai mulţi oameni din sat însă nimeni nu a ştiut să îmi spună dacă a văzut vreo femeie însărcinată. Din câte am putut să îmi dau seama copilul a fost abandonat după ora 03.00, după ce ninsoarea s-a oprit pentru că trupul micuţului era doar puţin acoperit cu zăpadă“, a declarat Dragoş Coca, poliţist comunitar. Trupul neînsufleţit al micuţului a fost dus la Morga Cimitirului Central din Constanţa în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzelor morţii. Totodată, medicii trebuie să stabilească dacă bebeluşul era viu în momentul în care acesta a fost abandonat în spatele şcolii. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru identificarea mamei care şi-a abandonat pruncul.