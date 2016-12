Nou-născut salvat de ger

Există o soluţie pentru orice problemă, dacă eşti dispus să cauţi, să lupţi şi dacă beneficiezi şi de ajutor din partea celor din jur. Cazul familiei Toader-Velcu, prezentat pe larg în paginile cotidianului „Telegraf” în ediţiile din 10 şi 12 decembrie, a găsit rezolvare, chiar dacă temporar. Mulţumită ajutorului acordat reporterilor „Telegraf” de conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din Constanţa, Simona Velcu, tânăra de 20 de ani, împreună cu cei doi copii, Larisa (un an şi opt luni) şi Alberto (cinci zile) şi-au găsit refugiu în modulul pentru mamă şi copil din cadrul Centrului de primire a copilului în regim de urgenţă Constanţa, situat pe strada Aluniş. Cei trei au ajuns în centru ieri, fiind luaţi în primire de personalul instituţiei. Aici, Simona va beneficia de îngrijire medicală, consiliere psihologică şi va putea locui într-o cameră încălzită. De asemenea, ea are masa asigurată pe durata şederii. „În cadrul centrului avem un medic care monitorizează atent atât starea de sănătate a copiilor cât şi pe cea a mamelor, şi avem şi personal specializat care să o ajute pe tânără să înveţe mai multe despre îngrijirea corespunzătoare a copilului”, a spus şeful Centrului, Luminiţa Cioroiu. Modulul este dedicat special cazurilor sociale, el putând adăposti, pe o perioadă de 90 de zile, mamele cu copiii care au rămas, temporar, fără locuinţă, până la remedierea situaţiei. Femeile care doresc să-şi apere copiii de frig pe perioada iernii pot depune o cerere la sediul DGASPC, de pe strada Decebal, nr. 22, din municipiul Constanţa.

SINGUR ÎN FRIG În prezent, în baraca neîncălzită de pe terenul viran din spatele reprezentanţei Mercedes Benz mai locuieşte doar tatăl copiilor, concubinul Simonei, Ionuţ Constantin Toader. Reamintim că până în primăvara anului 2011, Constantin, Simona şi Larisa au locuit într-o casă părăsită din spatele Sălii Sporturilor din Constanţa. După ce imobilul a fost dărâmat de proprietar, cuplul a luat decizia de a-şi ridica propria locuinţă. „Nu am mai vrut să ne mutăm într-o altă casă părăsită, de unde aveam să fim daţi, oricum, afară. Am venit pe terenul din spatele reprezentanţei Mercedes Benz, unde, din ce-am reuşit să adun, am încropit o locuinţă”, mai spune Constantin. Baraca ce le-a devenit casă nu este racordată la utilităţi, prin urmare, deşi era însărcinată, Simona trebuia să meargă până la staţia Peco din apropiere, de unde lua apă. Pentru a se feri de frigul iernii, tânărul a amenajat o sobă în baracă, dintr-un butoi de metal. Lemnele le ia de pe câmpul de lângă casă, unde lumea mai aruncă materiale de construcţii. Cu toate astea, căldura obţinută nu este niciodată suficientă, iar micuţa Larisa este mai tot timpul răcită.