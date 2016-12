Noutăți cinematografice

Actorul Robert Downey Jr. l-ar putea interpreta pe Leonardo da Vinci în filmul ”Assassin's Creed”, o adaptare cinematografică a francizei de jocuri video cu acelaşi titlu, potrivit unor zvonuri apărute în presa internaţională. Informaţia a fost publicată iniţial pe Moviepilot, dar a fost ştearsă, iar subiectul este discutat în prezent pe site-ul Reddit. Actorul Michael Fassbender rămâne în continuare protagonistul filmului. Acesta a anunţat anterior că, deşi echipa se uită la jocuri pentru a găsi inspiraţie, membrii săi sunt dornici să amestece şi să introducă intrigi noi. De asemenea, Justin Kurzel este, probabil, în continuare implicat în proiect în calitate de regizor. Filmul este programat să fie lansat pe 22 mai 2016.

Actorul Jamie Foxx s-a întâlnit în secret cu fostul campion mondial la categoria grea Mike Tyson, pentru a pregăti cât mai bine rolul principal din lungmetrajul biografic dedicat pugilistului american. Jamie Foxx a preferat să nu ofere alte detalii despre acest proiect cinematografic, dar le-a dezvăluit jurnaliştilor americani că s-a întâlnit cu Mike Tyson, pentru a discuta faţă în faţă cu acesta şi pentru a pregăti cât mai bine acel rol. În momentul în care a făcut această dezvăluire, miercuri, starul hollywoodian se afla alături de fiica sa în oraşul Calabasas din California. Totodată, actorul a dezminţit informaţia potrivit căreia s-ar pregăti intensiv în sala de forţă pentru acest rol.

Fostul pugilist în vârstă de 48 de ani, care a devenit, la 20 de ani, cel mai tânăr campion mondial din istorie la categoria grea, spune că Foxx, în vârstă de 46 de ani, va fi transformat cu ajutorul tehnologiei folosite pentru Brad Pitt în filmul ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”. De asemenea, sportivul a precizat că Martin Scorsese se află în negocieri pentru a regiza acest film ce spune povestea vieţii sale de la vârsta de 20 de ani până în prezent.

Celebrul serial ”Married… With Children / Familia Bundy” va avea o continuare, producţia TV urmând să îl aibă ca personaj central pe Bud, fiul îndrăgitului cuplu Al şi Peggy, familia disfuncţională din Chicago a cărei poveste a stat la baza unuia dintre cele mai urmărite seriale de comedie din anii 1990. ”Familia Bundy” nu este singurul serial al anilor 1990 care reintră în atenţia producătorilor de televiziune americani. Sitcomul ”Full House / Casă plină” va beneficia de o continuare a poveştii care le-a făcut celebre pe gemenele Mary-Kate şi Ashley Olsen, alături de John Stamos şi Bob Saget. Serialul care le-a adus faimă actorilor Ed O'Neill, Katey Sagal, Christina Applegate şi David Faustino va avea o continuare, la 27 de ani de la premieră, protagonistul noului show TV urmând să fie David Faustino, care va da din nou viaţă personajului Bud Bundy. Noua serie TV va fi produsă de Sony Pictures Television. Deocamdată nu există informaţii referitor la care dintre ceilalţi membri ai distribuţiei originale vor apărea în noul serial, în afara lui David Faustino. Serialul a fost difuzat iniţial în SUA, de postul de televiziune Fox, în perioada 1987 - 1997, timp de 11 sezoane şi 259 de episoade. Povestea familiei disfuncţionale din Chicago a fost creată de Michael G. Moye şi Ron Leavitt.

Protagoniştii serialului s-au bucurat de o carieră de succes după apariţia în ”Familia Bundy”. Ed O'Neill joacă în sitcomul de succes ”Modern Family / O familie modernă”, alături de Sofia Vergara, Christina Applegate a avut roluri în mai multe seriale de comedie şi continuă să fie una dintre actriţele cele mai solicitate în domeniu, Katie Sagal joacă în serialul dramatic ”Sons of Anarchy” şi este o cântăreaţă de succes. David Faustino a apărut recent într-un episod din ”Modern Family / O familie modernă”, alături de Ed O'Neill. Distribuţia originală s-a reunit recent cu ocazia dezvelirii unei stele dedicate lui Katie Sagal pe faimosul bulevard al celebrităţilor din Hollywood.

Actorii Russell Crowe şi Ryan Gosling vor juca împreună într-un film poliţist, intitulat ”The Nice Guys”, care va fi lansat pe marile ecrane în 2016. Acest proiect cinematografic va fi regizat de Shane Black, scenaristul filmului ”Lethal Weapon / Armă mortală” şi regizor al unor filme precum ”Kiss Bang Bang / Săruturi şi focuri de armă” şi ”Iron Man / Omul de oţel 3”. Cu o acţiune plasată în anii '70, la Los Angeles, ”The Nice Guys” spune povestea unui tânăr inspector de poliţie, interpretat de Ryan Gosling, care trebuie să găsească o fetiţă dispărută. Acesta va face echipă cu un poliţist dur, interpretat de Russell Crowe, în încercarea de a rezolva acest caz ce pare a avea legătură şi cu moartea unei vedete porno. Filmul, produs de Joel Silver, unul dintre producătorii de calibru de la Hollywood, va fi lansat pe marile ecrane pe 17 iunie 2016.

Ryan Gosling a interpretat o singură dată rolul unui poliţist, în filmul ”Gangster Squad / Elita gangsterilor”. Starul canadian a întruchipat pe marele ecran un avocat al acuzării în thrillerul ”Fracture / Ruptura” şi a preferat să interpreteze personaje aflate mai degrabă de cealaltă baricadă a legii, în filme precum ”Murder By Numbers / Minţi Diabolice”, ”Only God Forgives / Numai Dumnezeu iartă” şi ”The Place Beyond The Pines / Destine la răscruce”. În schimb, Russell Crowe este un veteran al filmelor poliţiste, interpretând personaje diverse, de la agentul CIA din ”Body of Lives / Un ghem de minciuni” la roluri de poliţişti în pelicule precum ”American Gangster / Gangster american”, ”Tenderness” sau ”L.A. Confidential”.