Noutăți cinematografice

Nicola Peltz este vedeta feminină a filmului ”Transformers: Revenge of the Fallen”, regizat tot de Michael Bay. Tânăra, care o interpretează în film pe Tessa Yeager, preia astfel ștafeta șirului de actrițe exuberante început de Megan Fox și continuat de ”îngerul” firmei Victoria's Secret, Rosie Huntington-Whiteley. Nicola Peltz, care afișează un zâmbet complice și un păr blond de vedetă, a devenit deja cunoscută de la New York și până la Berlin, trecând prin Beijing, Shanghai sau Hong Kong, unde a atras toate privirile.

Fie că este îmbrăcată într-o ținută casual sau de seară, Nicola Peltz știe să se facă remarcată. Pentru premiera unui film la Berlin, a ales o rochie lungă albă, în timp ce la New York a optat pentru o ținută albastru electric. Însă look-ul cel mai provocator l-a ales pentru Shanghai, cu o rochie ce pare să aibă două jupe etajate din dantelă, completate cu un top din satin. Nicola Peltz s-a făcut remarcată și la Beijing, unde s-a îmbrăcat casual, cu un șort negru din piele la care a asortat un blazer din stofă neagră. Ea știe să atragă privirile pe covorul roșu și nu ezită să apară în pozele „selfie“ ale fanilor. Se pare că tânăra vedetă are porțile deschise la Hollywood, iar faima ei va continua să crească după lansarea pe ecrane a noului lungmetraj din seria ”Transformers”.

Angelina Jolie a obţinut pentru toţi cei şase copii ai ei roluri în filmul ”Cleopatra”, în care actriţa americană va juca, potrivit unui tabloid britanic, alături de logodnicul ei, actorul Brad Pitt. Angelina Jolie şi Brad Pitt au declarat în trecut că nu îşi doresc ca Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne şi Knox să le calce pe urme şi să devină actori, însă se pare că cei doi actori hollywoodieni s-au răzgândit şi au apărut alături de cei şase copii pe platourile de filmare, pregătiţi pentru a juca împreună. Presa internaţională spune că în ”Cleopatra” va juca şi Brad Pitt, iar dacă zvonul se confirmă, acesta va fi primul film în care cei doi vor juca împreună după lungmetrajul ”Mr. and Mrs. Smith / Dl. și Dna. Smith”, din 2005. ”Întreaga familie e pasionată de filme, însă Brad şi Ange nu vor ca fiicele şi fiii lor să le calce pe urme. Totuşi, actoria pare să se afle în genele copiilor lor şi s-ar putea ca acest film să reprezinte punctul de început pentru clădirea unor cariere de succes pentru următoarea generaţie din familia Jolie-Pitt”, a declarat o sursă pentru tabloidul ”Daily Mirror”. Vivienne a apărut deja alături de mama ei în filmul ”Maleficent”, lansat recent pe marile ecrane, însă Angelina Jolie a dezvăluit faptul că a permis acest lucru după o discuţie îndelungată cu Brad Pitt. ”I-am dat voie lui Vivienne să joace în acel film deoarece toţi ceilalţi copii de vârsta ei s-ar fi speriat de mine, întrucât eu arăt destul de înspăimântător atunci când o interpretez pe Maleficent”, a declarat Angelina Jolie. ”Niciunul dintre noi, nici eu, nici Brad, nu ne dorim ca fiii şi fiicele noastre să vrea să devină actori, însă nu puteam să cer producătorilor să aducă pe platou un alt copil de 4-5 ani, pentru că, la această vârstă, ei se sperie pe platoul de filmare şi ar fi plâns atunci când m-ar fi văzut”, a adăugat actriţa americană.

Filmul ”Cleopatra” se află în etapa de pre-producţie de mai mulţi ani. În 2010, presa americană afirma că renumitul James Cameron se afla în negocieri avansate pentru a regiza în 3D acest proiect cinematografic, în care rolul reginei egiptene va fi interpretat de Angelina Jolie şi care ar fi bazat pe romanul ”Cleopatra: A Life”, de Stacy Schiff. Filmul, care nu este un remake al peliculei din 1963, în care rolul reginei a fost jucat de Elizabeth Taylor, este produs de Scott Rudin. ”Voi juca un rol diferit de cel interpretat de Elizabeth Taylor, însă eu nu aş putea fi niciodată la fel de drăguţă cum era ea. Încercăm să descoperim adevărul despre ea, considerând-o un lider, fără să o vedem ca pe un sex simbol, deoarece nu a fost aşa ceva. Nu a avut mulţi amanţi, poate doar doi, iar aceştia au fost singurii bărbaţi cu care a avut copii”, declara Angelina Jolie, în iulie 2010. Actriţa americană a mărturisit că întotdeauna a admirat-o pe Cleopatra şi că a fost uluită de lucrurile pe care le-a aflat despre celebra regină egipteană atunci când a început să pregătească acest rol. ”A fost o neînţeleasă, iar povestea vieţii sale a fost scrisă în mod greşit. Întotdeauna am crezut că viaţa ei a fost spectaculoasă. Însă apoi am citit documente istorice şi am descoperit o altă faţă a ei - era mamă, lider şi o intelectuală care vorbea fluent cinci limbi străine. Educaţia pe care a primit-o s-a reflectat şi în relaţia ei cu Roma - toate aceste lucruri sunt mult mai interesante decât ceea ce s-a scris despre ea”, declara actriţa americană într-un interviu acordat publicaţiei ”The New Straits Times”.

Actorul Leonardo DiCaprio va produce o miniserie de televiziune despre aviatorul Charles Lindbergh, care va avea la bază un scenariu scris de Dustin Lance Black. Acest proiect se va inspira din cartea ”Lindbergh”, scrisă de A. Scott Berg. Dustin Lance Black, care a câştigat premiul Oscar pentru scenariul filmului ”Milk”, va adapta pentru micul ecran această carte despre Charles Lindbergh, un pilot american a cărui viaţă se schimbă fundamental odată cu dobândirea celebrităţii. Charles Lindbergh a fost primul om din istorie care a traversat Oceanul Atlantic fără escală, la bordul unui avion cu un singur motor, denumit ”Spirit of Sf. Louis”, zburând de la New York la Paris, în 1927. Scenaristul Dustin Lance Black s-a declarat entuziasmat de acest proiect: ”În povestea lui Lindbergh apare primul star mondial creat de presă. El era un cascador american, un inventator, un spărgător de recorduri şi o legendă, dar era departe de a fi perfect. Abia aştept să spun povestea unui om care s-a împiedicat de propria faimă, dar a arătat că dorea să înveţe şi să încerce să rectifice ramificaţiile nevăzute generate de ceea ce consideră şi astăzi ca fiind cele mai mari reuşite ale sale. Era un om care a spus lumii: ”Ascultă până la sfârşit!””.

Reprezentanţii companiei de producţie cinematografică Marvel Studios au anunţat că vor lansa cinci filme inspirate din universul benzilor desenate şi ale căror titluri nu au fost deocamdată stabilite, în perioada 2017 - 2019. Datele de lansare ale celor cinci pelicule sunt 27 iulie 2017, 3 noiembrie 2017, 6 iulie 2018, 2 noiembrie 2018 şi 3 mai 2019. Compania Marvel va anunţa cel mai probabil alte câteva titluri noi, ce vor face parte din noul val de pelicule din universul benzilor desenate, săptămâna viitoare, la San Diego Comic-Con, pe 26 iulie. Lungmetrajul ”Guardians of the Galaxy”, care va avea premiera pe 1 august, este cel de-al zecelea film al studiourilor Marvel de când acestea au decis să îşi finanţeze şi să producă propriile pelicule, începând cu ”Iron Man” şi ”The Incredible Hulk”, în 2008. Dacă filmul va avea succes de box office, este foarte posibil ca el să aibă parte de câteva continuări. Grupul Marvel a programat deja un al treilea film din seria ”Captain America” pe 6 mai 2016, care va concura în acel weekend cu producţia studiourilor Warner Bros. intitulată ”Batman vs. Superman: Dawn of Justice”. Un film care ar putea genera la rândul său o nouă franciză, ”Doctor Strange”, va fi lansat pe 8 iulie 2016. Pe lângă cele două date noi anunţate pentru 2017, Marvel are deja programată o altă lansare pe 5 mai 2017, ceea ce înseamnă că Marvel Studios va lansa trei lungmetraje în acel an. Pentru 2015, Marvel va lansa filmele ”The Avengers: Age of Ultron” pe 1 mai şi ”Ant-Man”, pe 17 iulie. Compania Marvel a anunţat anterior că intenţionează să producă un al treilea film din franciza ”The Avengers”, dar şi un nou film din franciza ”Thor”, în timp ce va dezvolta primele filme dedicate unor noi personaje din universul benzilor desenate, Black Widow şi Black Panther.