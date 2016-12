Noutăţi cinematografice

Actorul britanic Daniel Radcliffe, starul filmelor din franciza ”Harry Potter”, va interpreta rolul poetului Allen Ginsberg, un reprezentant de seamă al curentului Beat din literatura americană, în filmul ”Kill Your Darlings”. Daniel Radcliffe va juca în acest film, regizat de John Krokidas pe baza unui scenariu propriu, după încheierea reprezentaţiilor de pe Broadway ale piesei de teatru “How to Succeed in Business without Really Trying”, în care deţine rolul principal. Proiectul cinematografic a fost anunţat în 2009, cu Jesse Eisenberg distribuit iniţial în rolul poetului Allen Ginsberg, iar Chris Evans şi Ben Whishaw urmau să joace rolurile celorlalţi doi reprezentanţi de seamă ai curentului literar Beat, Jack Kerouac şi Lucien Carr. Nu se ştie deocamdată dacă Chris Evans şi Ben Whishaw au rămas în distribuţia filmului. Lungmetrajul, ce are ca sursă de inspiraţie evenimente reale, descrie relaţiile dintre Alen Ginsberg, Jack Kerouac şi Lucien Carr. Allen Ginsberg, homosexual declarat, a fost o figură marcantă a Generaţiei Beat din New York-ul anilor ’40 şi ’50, un curent literar extrem de critic la adresa materialismului american, a cenzurii şi a conformismului.

Actriţa americană Sharon Stone va juca în lungmetrajul despre viaţa actriţei de filme porno Linda Lovelace, intitulat ”Inferno: A Linda Lovelace Story”. Actriţa americană, în vârstă de 53 de ani, va interpreta rolul mamei starletei porno, care va fi portretizată pe marele ecran de actriţa Malin Akerman. Acest film biografic, regizat de Matthew Wilder, descrie viaţa şi cariera actriţei Linda Lovelace, considerată o veritabilă legendă a filmelor pentru adulţi, după ce a jucat în ”Deep Throat” în 1972. Filmul va fi realizat pe baza romanului ”Ordeal: An Autobiography by Linda Lovelace with Mike McGrady”. Iniţial, rolul actriţei porno trebuia să fie interpretat de Lindsay Lohan. Linda Lovelace, un star porno din anii \'70-\'80, şi-a renegat cariera din industria porno şi a susţinut că a fost obligată de primul ei soţ să facă acele filme. Linda Lovelace a devenit în ultimii ani ai vieţii o purtătoare de cuvânt a mişcării împotriva pornografiei.

Actriţa americană Angelina Jolie va interpreta rolul principal într-un film ce va prezenta viaţa şi activitatea exploratoarei britanice Getrude Bell, considerată un veritabil expert în politica şi istoria Orientului Mijlociu de la începutul secolului XX. Filmul se va intitula ”Gertrude Bell” şi va fi produs de Scott Free Productions, compania de producţie cinematografică a cineastului Ridley Scott. Filmul va fi regizat de Ridley Scott, pe baza unui scenariu scris de Jeffrey Caine. Exploratoarea Gertrude Bell a lucrat pentru serviciile secrete britanice în timpul Primului Război Mondial şi a jucat un rol major în procesul de destrămare a fostului Imperiu Otoman şi de înfiinţare a statului Irak, câştigând astfel admiraţia multor arabi. Aceasta a contribuit, totodată, la instalarea la putere a dinastiilor haşemite în Iordania şi Irak. Gertrude Bell era pasionată de arheologie şi de studiul limbilor străine şi a scris multe lucrări despre aventurile şi experienţele de care a avut parte în timp ce a trăit în Orientul Mijlociu.

Matt Stone şi Trey Parker, creatorii serialului de animaţie ”South Park”, au anunţat că acest îndrăgit show de televiziune a fost prelungit cu alte trei sezoane şi va continua până în 2016. Postul de televiziune prin cablu Comedy Central semnase deja un contract cu Matt Stone şi Trey Parker, potrivit căruia cei doi urmau să regizeze şi să editeze episoadele din ”South Park” până în 2013. Potrivit noului contract, serialul va continua până în 2016, când va fi difuzat cel de-al 20-lea sezon al său. Informaţia a fost dezvăluită odată cu încheierea celui de-al 15-lea sezon care a fost difuzat în SUA. Au existat câteva dubii în legătură cu prelungirea contractului, generate de succesul înregistrat de Matt Stone şi Trey Parke pe Broadway, unde a avut premiera, la începutul acestui an, musicalul lor intitulat ”The Book of Mormon”.

George Clooney se numără printre actorii favoriţi să interpreteze rolul lui Steve Jobs într-un film biografic despre co-fondatorul companiei Apple, decedat pe 5 octombrie, la vârsta de 56 de ani. George Clooney, de 50 de ani, se luptă cu Noah Wyle, de 40 de ani, pentru a interpreta rolul lui Steve Jobs în acest film ce va fi produs de Sony Pictures. Filmările pentru această producţie ar urma să înceapă anul viitor. La doar două zile după moartea lui Steve Jobs, Sony a achiziţionat drepturile pentru ecranizarea biografiei autorizate a co-fondatorului Apple, scrisă de Walter Isaacson. Sony speră că Aaron Sorkin va scrie scenariul pentru filmul biografic despre Steve Jobs. Anul acesta, Aaron Sorkin a câştigat premiul Oscar pentru scenariul filmului ”The Social Network / Reţeaua de socializare”. Competiţia între George Clooney şi Noah Wyle ar putea fi una dură, mai ales că acesta din urmă l-a mai interpretat pe Steve Jobs în 1999, în documentarul de televiziune ”Pirates of Silicon Valley”. Noah Wyle l-a şi cunoscut pe Steve Jobs, fiind invitat de către acesta la conferinţa Macintosh - Macworld Expo din 1999, după care cei doi au luat cina împreună.