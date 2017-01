Noutăţi cinematografice

Regizorii Joel şi Ethan Coen plănuiesc să debuteze în televiziune cu un serial de comedie despre un detectiv ţâfnos din Los Angeles. Serialul va fi filmat cu o singură cameră şi se va numi ”HarveKarbo”, însă nu se ştie când va începe producţia. Personajul principal, un detectiv foarte irascibil, investighează scandalurile de la Hollywood, iar în viaţa privată se distrează cu prietenii lui rataţi în orăşelul El Segundo din districtul Los Angeles. Joel şi Ethan Coen vor fi şi producători executivi ai serialului, alături de Brian Grazer, de la Imagine Entertainment şi Imagine TV.

Studiourile Disney vor să relanseze pe marile ecrane, în format 3D, alte câteva dintre animaţiile de succes, precum ”Beauty And The Beast / Frumoasa şi Bestia” sau ”The Little Mermaid / Mica Sirenă”, după succesul avut de noua variantă a peliculei ”The Lion King / Regele Leu”. Varianta 3D a peliculei animate ”The Lion King / Regele Leu”, lansată pe marile ecrane în luna septembrie, s-a bucurat de un real succes, având încasări de peste 80 de milioane de dolari în SUA, în primele trei săptămâni de proiecţie. Şi populara producţie ”Finding Nemo / În căutarea lui Nemo” va fi refăcută în format 3D, de studiourile Pixar, urmând să fie lansată în cinematografe în septembrie 2012. Pelicula animată ”Monsters Inc.”, se întoarce şi ea pe marile ecrane, anul viitor, la fel ca şi continuarea sa, ”Monsters University”, a cărei lansare a fost programată pentru iulie 2013. ”Sunt poveşti minunate, iar personajele sunt nemuritoare”, au anunţat reprezentanţii Disney, care doresc să dea filmelor animate clasice o formă nouă şi captivantă, potrivită publicului de toate vârstele. Înfiinţate în anul 1923, Studiourile Walt Disney sunt una dintre cele mai importante companii de producţie cinematografică din lume, care a creat, de-a lungul timpului, personaje legendare, precum Mickey Mouse, Donald Duck sau Bambi.

Actriţa Olivia Wilde va juca în ”Rush”, noua producţie regizată de Ron Howard, unde va interpreta rolul unui fotomodel cunoscut al anilor ’70, Suzy Miller. Acţiunea filmului, ce se bazează pe fapte reale, are în centru rivalitatea dintre doi piloţi de Formula 1: britanicul James Hunt, interpretat de Chris Hemsworth, devenit celebru cu rolul din ”Thor” şi australianul Niki Lauda, rol interpretat de actorul german Daniel Bruhl. Punctul de plecare al scenariului semnat de Peter Morgan, care a lucrat anterior la scenariile lungmetrajelor ”The Queen” sau ”Frost/Nixon” va fi cursa din anul 1976 în care pilotul Niki Lauda a suferit un accident grav la Grand Prix-ul din Germania, când Ferrari-ul său a ieşit de pe pistă, s-a rostogolit şi a luat foc. După şase săptămâni, a revenit pe pistă, gata să-şi înfrunte adversarul, însă James Hunt şi-a adjudecat titlul. Pilotul James Hunt întemeiază o familie cu topmodelul Suzy Miller, dar nu după mult timp de la căsătorie, aceasta se îndrăgosteşte de cel mai bun prieten al soţului ei, actorul Richard Burton, rol ce va fi interpretat de Russell Crowe, dacă regizorul reuşeşte să-l convingă.

Lady Gaga a devenit star în doar trei ani, iar canalul Lifetime pregăteşte un film biografic despre cântăreaţă, care va prezenta fulgerătoarea ei ascensiune. Lady Gaga a apărut în anul 2008 în lumea muzicală, cu primul ei album, intitulat ”The Fame”. Va fi un documentar intitulat ”Fame Monster. The Lady Gaga Story”, în care vor fi evocate începuturile ei muzicale. Norman Snider urmează să scrie scenariul pe baza cărţii lui Maureen Callahan intitulată ”Poker face: The Rise and Rise of Lady Gaga”. Cântăreaţa nu este implicată în realizarea filmului care va trasa parcursul ei din 2008 până în prezent.

Cunoscutul serial de animaţie ”The Simpsons / Familia Simpson” continuă cu două noi sezoane, devenind, astfel, cel mai longeviv serial de televiziune, cu 25 de sezoane difuzate, potrivit anunţului făcut de studiourile Fox. Decizia a fost luată după negocieri tensionate cu actorii care asigură vocile din serial. Termenii noilor contracte ale actorilor nu au fost dezvăluiţi dar surse citate de presa internaţională susţin că aceştia au acceptat o reducere de aproximativ 30% din sumele pe care le încasau pentru fiecare episod, respectiv 440.000 de dolari. Costurile unui singur episod al serialului sunt estimate la 750.000 de dolari.

Johnny Depp l-ar putea interpreta pe Dr. Seuss, într-un film despre celebrul autor şi ilustrator de cărţi pentru copii, în a cărui producţie este implicat şi actorul. Filmul va fi produs de companiile Illumination Entertainment and Infinitum Nihil şi distribuit de Universal. Johnny Depp va fi producător alături de Christi Dembrowski, de la Infinitum Nihil, şi Christopher Meledandri şi David Kennedy, de la Illumination. Keith Bunin a fost angajat să scrie scenariul. După ce Johnny Depp i-a întruchipat deja pe Pălărierul Nebun, creatorul lui Peter Pan, scriitorul J.M. Barrie şi pe Willy Wonka, rolul lui Seuss pare să se potrivească cu personalitatea cameleonică a lui şi cu tendinţa sa din ultima vreme de a face filme pentru întreaga familie. Potrivit producătorilor, filmul nu va avea aceleaşi imagini fantastice generate pe calculator ca ”Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor”, în regia lui Tim Burton, care a avut încasări de peste un miliard de dolari în întreaga lume, Johnny Depp fiind distribuit în rolul Pălărierului nebun. Studiourile de producţie Universal şi Illumination au mai colaborat anul trecut la animaţia ”Despicable Me / Sunt un mic ticălos”, care a avut încasări de 543 de milioane de dolari şi sunt în stadiu de postproducţie la o adaptare animată după ”The Lorax”, lungmetraj inspirat tot de o carte scrisă de Dr. Seuss.

Actorul spaniol Javier Bardem va fi personajul negativ principal din al 23-lea film din populara serie de acţiune 007. Javier Bardem se declară încântat de faptul că va juca pentru prima dată într-un film din seria Bond. ”Le-am văzut pe toate 22, inclusiv pe cele vechi, când mă duceau părinţii la film”, afirmă starul spaniol, în vârstă de 42 de ani. Actorul este familiarizat cu rolurile negative. Pentru o astfel de prestaţie, respectiv cea din ”No Country for Old Men”, a fost recompensat cu un Oscar, în 2008. În rolul agentului 007 revine britanicul Daniel Craig, aflat la al treilea film Bond din carieră. Pelicula va fi regizată de Sam Mendes, cunoscut în special pentru lungmetrajele ”American Beauty” şi ”Revolutionary Road”. Premiera este programată pentru noiembrie 2012.