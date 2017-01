Noutăţi cinematografice

Cântăreaţa americană Pink a primit primul ei rol major din carieră, într-un lungmetraj despre dependenţii de sex, intitulat ”Thanks for Sharing\", în care va juca alături de Gwyneth Paltrow şi Mark Ruffalo. Pink, care a devenit mamă pentru prima dată, la începutul lunii iunie, va interpreta rolul personajului Dede şi va apărea pe genericul de final cu numele ei real, Alecia Moore. Filmul, în care mai apar Tim Robbins, Patrick Fugit şi Joely Richardson, este o comedie cu accente dramatice, despre un grup de persoane care se împrietenesc, unite de hotărârea lor de a învinge dependenţa de sex. Acest lungmetraj îi aduce din nou împreună pe Mark Ruffalo şi scenaristul Stuart Blumberg, care au colaborat recent la drama independentă ”The Kids Are All Right / Copiii sunt bine-mersi”, nominalizată la patru premii Oscar în anul 2011.

Mai multe staruri ale cinematografiei mondiale, printre care Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Anne Hathaway, Kate Winslet şi Colin Firth, vor fi vocile unor casete audio ce vor conţine opere cunoscute din literatura universală. Alţi actori care vor fi implicaţi în acest proiect sunt Samuel L. Jackson, Kim Basinger şi Meg Ryan. ”The Awakening”, scrisă de Kate Chopin, ”Mrs. Dalloway” de Virginia Woolf, ”The Sheltering Sky” de Paul Bowles şi ”The End of the Affair” de Graham Greene sunt doar câteva dintre cărţile ce urmează să fie înregistrate de starurile de la Hollywood. Proiectul, iniţiat de o companie americană specializată în producţia de cărţi audio, urmează să lanseze primele titluri la începutul anului 2012.

”Point Break”, unul dintre cele mai apreciate filme de acţiune ale anilor ’90, va avea o continuare, care trebuia realizată încă din 2008, însă a fost amânată din cauza morţii lui Patrick Swayze. Păstrând tiparul filmului original, scenariul noii producţii va urmări tot povestea unui agent FBI infiltrat în lumea unor spărgători pasionaţi de sporturi extreme. Nu se ştie, deocamdată, dacă în rolul principal va fi tot Keanu Reeves, cel care a jucat alături de Patrick Swayze în pelicula din 1991. Sigur este doar că ”Point Break 2” nu va fi regizat de Kathryn Bigelow, cineasta americană care a realizat primul film şi care, în 2010, a câştigat două premii Oscar pentru drama ”The Hurt Locker”. ”Point Break” cu Patrick Swayze şi Keanu Reeves în rolurile principale a avut un buget de 24 de milioane de dolari şi a realizat încasări de peste 100 de milioane.

Actorul britanic Colin Firth va juca în ”The Railway Man”, o dramă inspirată de cartea unui soldat care a fost capturat de japonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi pus să muncească la ”calea ferată a morţii” dintre Thailanda şi Birmania. Filmul va avea la bază cartea omonimă a lui Eric Lomax, despre timpul petrecut de acesta ca prizonier lucrând la calea ferată dintre cele două ţări, dar şi despre cum a pornit, după zeci de ani, să îi găsească pe cei care i-au fost călăi şi să se răzbune. Colin Firth va juca rolul principal în această co-producţie Marea Britanie / Australia. Filmul va fi regizat de Jonathan Teplitzky, iar Frank Cottrell Bryce şi Andy Paterson vor scrie scenariul.

”The Railway Man” este o poveste minunată şi să ai ocazia să faci filmul cu Colin Firth în rolul lui Eric este, într-adevăr, cel mai frumos cadou la care poate spera un regizor, a declarat Jonathan Teplitzky, care a mai regizat lungmetrajele ”Burning Man”, ”Gettin\' Square” şi ”Better than Sex”.

Actriţa Sigourney Weaver a confirmat informaţia potrivit căreia va apărea în continuarea filmului ”Avatar”, deşi personajul ei a murit în primul film din această serie regizată de James Cameron. ”Nu vă îngrijoraţi, mă voi întoarce”, a declarat actriţa americană pentru Coming Soon, un site american specializat în postarea de informaţii din industria cinematografică. Sigourney Weaver a interpretat personajul Grace Augustine, o specialistă în botanică, în lungmetrajul SF ”Avatar”, turnat în 3D. Personajul ei a fost rănit mortal într-o bătălie de proporţii epice, însă actriţa a declarat că regizorul James Cameron i-a spus că nimeni nu moare niciodată în filmele SF. ”Mi-a descris următoarele două filme din serie şi trebuie să spun că acestea sunt absolut minunate. Acum trebuie doar să le turnăm”, a adăugat Sigourney Weaver. Primul film din seria ”Avatar”, în care oamenii defrişează o planetă îndepărtată pentru a intra în stăpânirea unor importante zăcăminte, alcătuite din minereul fictiv Unobtanium, este filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, de peste 2,7 miliarde de dolari pe plan mondial. Regizorul James Cameron le-a promis apropiaţilor săi că va transforma povestea din ”Avatar” într-o trilogie, dacă următorul film va obţine încasări de peste un miliard de dolari. Deşi lucrul la scenariile pentru ”Avatar 2” şi ”Avatar 3” a început deja, nu a fost stabilită deocamdată data la care vor începe filmările. După începerea filmărilor, cele două filme vor fi turnate unul după celălalt, fără pauză. După încheierea filmărilor, specialiştii consideră că James Cameron va avea nevoie de alte câteva luni pentru a recrea pe computer, în etapa de post-producţie, spectaculoasa planetă Pandora. Regizorul canadian a sugerat la un moment dat că ”Avatar 2” ar putea fi lansat pe marile ecrane pe 25 decembrie 2014.

Rapperul 50 Cent, pe numele său real Curtis Jackson, va interpreta rolul unui proxenet în lungmetrajul ”Frozen Ground”, un film despre cel mai cunoscut criminal în serie din statul american Alaska, Robert Hansen. Nicolas Cage va juca şi el în acest film, ce detaliază ancheta desfăşurată de forţele americane de poliţie în încercarea lor de a-l prinde pe Robert Hanson, ale cărui victime au fost prostituate şi dansatoare de striptease în anii \'70 - \'80, în oraşul Anchorage. Robert Hansen a mărturisit că a ucis 17 femei. Pe unele dintre victimele sale, criminalul le elibera în pădurile din Alaska, înainte de a le vâna. Nicolas Cage va juca rolul şerifului care a investigat aceste crime. John Cusack îl va interpreta pe Robert Hansen iar cântăreaţa Vanessa Hudgens va juca rolul singurei fete care a reuşit să scape după ce a fost prinsă de Robert Hansen. Filmările vor debuta în luna octombrie, în oraşul Anchorage.

Celebrul film ”Scarface”, cu Al Pacino în rolul principal, va avea o continuare, care ar urma să fie realizată de studiourile americane Universal. Scenariul peliculei va urmări, la fel ca în filmul din 1983, povestea unui refugiat în SUA care ajunge unul dintre cei mai de temut gangsteri din Florida. Acţiunea, însă, se va desfăşura în zilele noastre. Producătorul filmului este Martin Bregman, care a lucrat şi la filmul cu Al Pacino. Acesta discută deja cu scenariştii despre detaliile poveştii din noul film. Distribuţia peliculei nu a fost încă hotărâtă. În versiunea originală, Al Pacino a consacrat personajul Tony Montana drept unul dintre figurile emblematice ale filmelor de acţiune. Acel film a fost un remake al unei producţii americane din 1932, intitulată tot ”Scarface”.

Justin Timberlake va interpreta rolul principal într-un film despre viaţa şi cariera lui Neil Bogart, un mogul din industria muzicală din anii \'70, care a lansat carierele unor artişti de seamă, precum trupa Kiss, Donna Summer şi The Village People. Justin Timberlake va fi, totodată, producătorul acestui film biografic, care va avea titlul ”Spinning Gold”. Neil Bogart a devenit un nume important în industria muzicală în anii \'70, după ce a lansat compania Boardwalk Records. A murit de cancer în anul 1982, la vârsta de 39 de ani. Timothy Scott Bogart, fiul lui Neil Bogart, va scrie scenariul pentru această peliculă. Justin Timberlake pare să se concentreze tot mai mult asupra carierei cinematografice, după rolurile jucate în ”The Social Network / Reţeaua de socializare”, un film despre creatorul platformei Facebook, în comedia ”Bad Teacher”, în care joacă alături de fosta sa iubită, actriţa Cameron Diaz, dar şi în comedia romantică ”Friends with Benefits / Prieteni cu beneficii”, în care joacă alături de Mila Kunis.