Noutăţi cinematografice

Celebrul roman ”Mizerabilii”, scris de Victor Hugo, va fi ecranizat din nou, rolurile principale urmând să fie interpretate de Hugh Jackman şi Russell Crowe. Pelicula este primul proiect în care va fi implicat Hugh Jackman în perioada următoare. Helena Bonham Carter va colabora din nou cu regizorul Tom Hopper, la ecranizarea pe care acesta o va realiza după musicalul de succes ”Les Miserables”. Actriţa britanică va interpreta rolul Madame Thenardier. Russell Crowe va interpreta rolul nemilosului comisar Javert, în timp ce Hugh Jackman va juca rolul lui Jean Valjean. Actriţa Anne Hathaway, care a găzduit gala Oscarurilor, ar putea să joace şi ea, numele ei fiind vehiculat pentru rolul Fantine.

Helena Bonham Carter a interpretat-o pe regina mamă a Marii Britanii în filmul ”Discursul regelui” de Tom Hopper, premiat cu Oscar, anul acesta. Şi numele actorului australian Geoffrey Rush este vehiculat. Acesta a apărut şi în versiunea ”Les Miserables” din 1998, interpretând atunci rolul inspectorului Javert. Filmările urmează să înceapă anul viitor, pelicula având programată lansarea în decembrie 2012. Filmul va fi produs de britanicul Cameron Mackintosh pentru Working Title şi Universal. Producătorii vor să lanseze filmul în luna decembrie a anului viitor, din considerente de marketing dar şi pentru a spori şansele ca pelicula să fie în prim-plan la gala Oscar din 2013. Precedentele ecranizări ale romanului s-au bucurat de distribuţii la fel de impresionante, printre protagonişti aflându-se Harry Baur, Jean Gabin, Lino Ventura, Liam Neeson sau Gerard Depardieu.

La cinci ani după ce a fost arestat pentru injurii antisemite, celebrul actor şi regizor american Mel Gibson va produce o peliculă despre lupta evreilor împotriva tiraniei. Noua peliculă prezintă povestea unui conducător al revoltelor contra sirienilor şi grecilor din secolul II î.Hr.. Surse apropiate lui Mel Gibson susţin că acesta lucrează la acest proiect de mai bine de zece ani. Nu se ştie însă dacă Mel Gibson va şi regiza filmul. Mel Gibson lucrează la acest proiect cu Warner Bros. şi compania proprie, Icon Production. În 2004, acelaşi cineast a stârnit multe controverse cu ”The Passion Of The Christ / Patimile lui Hristos”, peliculă care a şocat prin scenele explicite de violenţă. În plus, au existat voci care l-au acuzat pe Mel Gibson că scenariul filmului inducea ideea că poporul evreu este responsabil pentru crucificarea Mântuitorului.

Actriţa britanică Judi Dench a acceptat să joace în pelicula ”Jane Eyre”, realizată de regizorul Cary Fukunaga, după ce i s-a promis că va fi ”cea mai sexy femeie de pe platourile de filmare”. Dame Judi Dench interpretează personajul doamnei Fairfax în noua ecranizare a romanului clasic al lui Charlotte Bronte, cu Mia Wasikowska în rolul principal, lansată în martie anul acesta. Regizorul Cary Fukunaga a recunoscut că a convins-o pe celebra vedetă britanică să joace în acest film numai după ce i-a trimis o scrisoare în care a complimentat-o pentru calităţile sale personale. Deşi a lucrat în special cu texte romantice clasice, Cary Fukunaga a spus că următorul său proiect cinematografic, ”Spaceless” se va concentra pe un subiect mult mai trist. ”Primele mele două filme au fost despre a fi împreună cu cineva, cred că următorul nivel se referă la ceea ce se întâmplă odată ce eşti într-o relaţie. Ce s-ar fi întâmplat cu Romeo şi Julieta dacă nu s-ar fi sinucis? Probabil ar fi descoperit că nu se înţeleg aşa bine”, a declarat Cary Fukunaga.