Noutăţi cinematografice

Lungmetrajul SF ”World War Z”, cel mai recent film în care joacă actorul american Brad Pitt, va avea premiera pe 21 decembrie 2012, au anunţat reprezentanţii studiourilor Paramount. Brad Pitt are rolul principal şi este unul dintre producătorii executivi ai peliculei, care se filmează în această perioadă, în Marea Britanie. Filmările au debutat luna trecută, în Malta şi vor continua, pentru câteva secvenţe, în Scoţia şi în Ungaria. Filmul spune povestea unui angajat ONU, interpretat de Brad Pitt, care călătoreşte în toată lumea, încercând să oprească invazia de zombi care distruge omenirea. Scenariul a fost scris de Matthew Michael Carnahan, având la bază romanul ”World War Z: An Oral History of the Zombie War”, scris de Max Brooks. Lungmetrajul este regizat de Marc Forster. Din distribuţia filmului mai fac parte Mireille Enos, James Badge Dale, Matthew Fox şi Daniella Kertesz.

O versiune nouă a musical-ului ”Dirty Dancing” va fi produsă la Hollywood, în regia cineastului Kenny Ortega, au anunţat reprezentanţii companiei de producţie Lionsgate. Kenny Ortega este coregraful filmului original, lansat în anul 1987, dar şi regizorul documentarului ”This Is It”, un film despre viaţa şi cariera cântăreţului Michael Jackson. ”Şansa de a regiza ”Dirty Dancing” este ca o întoarcere acasă pentru mine”, a declarat Kenny Ortega. ”Crescând în anii \'60, ringul de dans m-a ajutat să mă definesc ca persoană şi ca artist. Abia aştept să alcătuiesc o echipă creativă şi o distribuţie interesantă pentru a aduce ”Dirty Dancing” pe ecrane pentru generaţia tânără. Patrick Swayze a ridicat ştacheta foarte sus în ceea ce priveşte bărbaţii care dansează în filme, aşa cum au făcut-o Gene Kelly şi Fred Astaire, înaintea lui. Însă cred că dacă priveşti în jurul tău, vezi întotdeauna dovezi ale prezenţei unor noi talente şi abia aştept să descopăr viitoarele staruri”, a adăugat acesta. Kenny Ortega va fi şi producător al filmului, alături de Debra Martin Chase, producătoarea peliculelor ”The Princess Diaries / Prinţesa îndărătnică” sau ”The Sisterhood of the Traveling Pants / Patru prietene şi o pereche de blugi”.

”E uimitor faptul că deşi au trecut aproape 25 de ani de la lansarea filmului original, acesta are în continuare legiuni întregi de fani, care s-au ataşat foarte mult de acest brand, ce a devenit special şi vital pentru ei. Credem că nu am putea găsi un moment mai bun decât acesta, pentru a moderniza această poveste pentru marele ecran şi suntem mândri să îl avem pe Kenny Ortega în calitate de regizor”, a precizat Joe Drake, directorul diviziei operaţionale în cadrul companiei Lionsgate. Reprezentanţii acestei renumite companii de producţie cinematografică sunt în negocieri pentru a o include în acest proiect şi pe Eleanor Bergstein, scenarista şi co-producătoarea filmului original. Filmul ”Dirty Dancing” a fost lansat în 1987 şi i-a avut ca protagonişti pe Patrick Swayze şi Jennifer Grey. Filmul a avut încasări de 213,9 milioane de dolari pe plan mondial.

Serialul ”Bewitched / Ce vrăji a mai făcut nevasta mea” va reveni pe micile ecrane, cu o continuare a celebrului sitcom din anii ’60, ce va fi produsă de postul de televiziune CBS. Serialul original, în care actriţa Elizabeth Montgomery a interpretat rolul unei casnice cu aptitudini de vrăjitoare, a fost difuzat timp de opt sezoane şi s-a bucurat de mare succes. Acest show de televiziune a stat la baza unui lungmetraj produs în 2005, în care rolul principal i-a aparţinut actriţei australiene Nicole Kidman. Producătorii postului CBS au declarat recent că doresc să readucă pe micile ecrane magia acestui sitcom. Pentru această continuare, ei au comandat deja un scenariu de la Sony Pictures Television.