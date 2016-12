Noutăţi cinematografice

Actriţa americană Drew Barrymore, în vârstă de 36 de ani, va regiza şi produce thriller-ul ”Heist Society”, bazat pe un roman scris de Ally Carter. Romanul prezintă povestea tinerei Katarina Bishop, care face parte dintr-o familie de hoţi de profesie. Aceasta încearcă să se detaşeze de istoria familiei sale, dar, când tatăl ei este acuzat că ar fi furat din colecţia de artă a unui mafiot, se reîntoarce în branşă, pentru a fura înapoi piesele de artă care lipsesc. Proiectul cinematografic este realizat de studiourile Warner Bros. Drew Barrymore plănuieşte să se implice în acest proiect după ce va termina de regizat comedia romantică ”How To Be Single”. Drew Barrymore şi-a făcut debutul ca regizoare în 2009, cu filmul ”Whip It / Dă-i bătaie!”, în care au jucat Ellen Page, Kristen Wiig şi Marcia Gay Harden. Recent, actriţa a putut fi văzută în lungmetrajul cu accente ecologiste ”Whales”.

Brad Pitt ar putea juca într-o nouă producţie marca Warner Bros., ce va prezenta povestea eliberării a 15 persoane, printre care şi Ingrid Betancourt, din mâinile gherilei comuniste FARC din Columbia. Filmul ”The Mission” va spune povestea operaţiunilor desfăşurate de autorităţile americane şi columbiene, pe parcursul a şase ani, pentru eliberarea în 2008 a 15 persoane răpite de gherila comunistă Forţele Armate Revoluţionare din Columbia (FARC), printre care s-au numărat trei americani şi Ingrid Betancourt, fost candidat la preşedinţia Columbiei. Studiourile Warner Bros., care au obţinut drepturile asupra acestui film, vor ca Brad Pitt să joace rolul principal în această dramă al cărei scenariu este scris de Peter Landesman.

Actorul Shia LaBeouf, starul francizei ”Transformers”, a anunţat că va regiza un documentar despre rockerul Marilyn Manson. Shia LaBeouf a făcut această declaraţie în emisiunea Live With Regis and Kelly. Actorul i-a mărturisit gazdei acestei emisiuni, Kelly Ripa, care a declarat că şi ea este o admiratoare a rockerului Marilyn Manson, că a avut ocazia să viziteze reşedinţa pe care muzicianul o are în cartierul West Hollywood din Los Angeles. Marilyn Manson l-a invitat în reşedinţa lui pe Shia LaBeouf, care a regizat deja câteva videoclipuri pentru trupele Kid Cudi şi Cage, pentru a filma un documentar despre el şi despre maniera în care rockerul american înregistrează cel de-al optulea album din carieră. ”Nu există lumini în camera lui. Are nişte uşi mari, metalice, iar atunci când le-a deschis, a apărut în faţa mea într-un kimono, un kimono mare şi roz. E ca un fel de bârlog. Nu există lumini şi trebuie să te foloseşti de telefonul tău mobil pentru a te ghida prin încăpere”, a declarat Shia LaBeouf. Cel de-al optulea album de studio din cariera rockerului Marilyn Manson, al cărui titlu nu a fost deocamdată ales, va fi lansat pe piaţă în a doua jumătate a acestui an.

Shia LaBeouf îi va da replica lui Robert Redford, care va semna şi regia thriller-ului politic intitulat ”The Company You Keep”. Acest proiect cinematografic va fi produs de companiile Voltage Pictures şi Wildwood Enterprises. Scenariul este scris de Lem Dobbs, inspirat de romanul omonim scris de Neil Gordon. Redford va interpreta rolul unui fost militant din organizaţia radicală de stânga Weather Underground, căutat de FBI, a cărui identitate este dezvăluită de un tânăr reporter, interpretat de Shia LaBeouf. Filmările vor debuta în luna septembrie, în oraşul canadian Vancouver.

Johnny Depp este în negocieri cu producătorii francizei de succes ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe” pentru a relua rolul căpitanului Jack Sparrow în cea de-a cincea parte a seriei. Actorul în vârstă de 48 de ani a confirmat deja că este pregătit să continue să joace rolul căpitanului Jack Sparrow, atât timp cât este necesar, iar succesul părţii a patra a seriei, care, în urmă cu câteva zile, a intrat în clubul select al filmelor care au obţinut încasări de peste un miliard de dolari, l-a determinat să intre repede în negocieri cu producătorii. O sursă apropiată producătorilor a spus că există deja o primă versiune a scenariului, iar producătorul Jerry Bruckheimer şi alţii implicaţi în filmele precedente s-au întâlnit de mai multe ori pentru a discuta despre film. Johnny Depp nu a citit încă scenariul, iar o înţelegere va fi încheiată doar dacă actorului îi va plăcea povestea.

Adam Sandler, în vârstă de 44 de ani, va asigura vocea personajului Dracula în filmul ”Hotel Transylvania”, un lungmetraj de animaţie ce va fi realizat în format 3D, de Sony Pictures Animation. Personajul interpretat de actorul american nu va fi doar Prinţul Întunericului, ci şi un tată extrem de protector faţă de fiica lui adolescentă, Mavis. Potrivit reprezentanţilor studiourilor producătoare, Dracula inventează poveşti despre tot felul de pericole, pentru a descuraja înclinaţia spre aventură a fiicei sale. Din distribuţia acestui proiect mai fac parte Kevin James, care va asigura vocea personajului Frankenstein şi Fran Drescher, care va juca rolul soţiei lui Frankenstein. David Spade va fi Quasimodo, fostul cocoşat de la Notre Dame, devenit, între timp, un renumit maestru bucătar. Steve Buscemi şi Moly Shannon vor fi vârcolaci, iar cântăreţul Cee Lo Green îşi împrumută vocea pentru o mumie. Acest lungmetraj va fi lansat pe marile ecrane pe 21 septembrie 2012.

Mary J. Blige îşi petrece vara pregătindu-se pentru a juca rolul legendarei cântăreţe de jazz şi blues Nina Simone, într-un film biografic. În prezent, Mary J. Blige lucrează la un alt film, ”Rock of Ages”, motiv pentru care producătorii au fost nevoiţi să amâne începerea filmărilor la pelicula despre Nina Simone, pentru luna octombrie. Această amânare îi oferă vedetei R&B şansa de a se pregăti foarte bine pentru rol, de a o studia pe celebra artistă de jazz şi de a-şi pune vocea la punct. ”Urmăresc o mulţime de materiale cu Nina Simone de pe YouTube, o studiez, citesc despre ea şi am stat de vorbă cu mai mulţi oameni despre ea. Trebuie să devin Nina Simone pentru acest rol. Am luat lecţii de pian şi încerc să-i învăţ accentul. Îmi place să joc în filme. Nu cred că am să ajung vreodată ca Meryl Streep dar sper să fac treabă bună”, a declarat vedeta R&B.

Nu în ultimul rând, actorul britanic Sean Bean va face parte din distribuţia unei adaptări cinematografice a basmului “Albă ca Zăpada”, ce va fi regizată de Tarsem Singh. Starul britanic în vârstă de 52 de ani a fost distribuit în rolul tatălui personajului Albă ca Zăpada. Filmul este produs de compania Relativity Media. Filmările au debutat deja în oraşul canadian Montreal, iar din distribuţia filmului fac parte Julia Roberts, care va interpreta rolul reginei malefice, Armie Hammer, interpretul prinţului şi Lily Collins, în rolul eroinei principale. Sean Bean va juca şi într-un alt film inspirat din lumea basmelor, actorul britanic urmând să interpreteze rolul Smee în lungmetrajul ”Pan”, o nouă adaptare cinematografică a poveştii lui Peter Pan. Din distribuţia acestui proiect mai fac parte Anna-Sophia Robb şi Aaron Eckhart. Basmul ”Albă ca Zăpada” se va afla, anul viitor, în centrul unei noi dispute în box office-ul american, deoarece studiourile Universal filmează, la rândul lor, propria adaptare cinematografică a aceluiaşi basm, ”Snow White and the Huntsman”, ce va fi lansată pe 21 decembrie 2012. Regizat de britanicul Rupert Sanders, ”Snow White and the Huntsman” le va avea pe afiş pe Kristen Stewart în rolul Albă ca Zăpada şi pe Charlize Theron în rolul reginei malefice.

Producătorii de la Hollywood plănuiesc să realizeze un nou film despre povestea gladiatorului Spartacus, care fi produs de Graham King, cineast cunoscut pentru pelicule de succes ca ”Traffic”, ”The Departed / Cârtiţa” sau ”Gangs of New York / Bandele din New York”. Scenariul va fi conceput de unul dintre autorii care au scris pentru o altă peliculă cu subiect istoric, ”300 / Eroii de la Termopile”. Cel mai cunoscut film despre Spartacus a fost realizat în anul 1960, de Stanley Kubrick şi l-a avut în rolul principal pe Kirk Douglas. Pelicula a fost premiată cu patru premii Oscar.