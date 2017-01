Noutăţi cinematografice

Angelina Jolie doreşte să interpreteze din nou rolul Evelyn Salt, într-o continuare a thrillerului de spionaj „Salt”. Studiourile Sony Pictures l-au angajat pe scenaristul Kurt Wimmer să scrie scenariul pentru acest proiect. Angelina Jolie negociază cu studiourile Sony şi doreşte să joace în acest film, dacă toate condiţiile vor fi întrunite. Actriţa americană a declarat de multe ori că vrea să joace în „Salt 2”, deoarece consideră că personajul pe care l-a interpretat, Evelyn Salt, are încă multe lucruri de oferit spectatorilor. „Mi-ar plăcea să joc într-o continuare. Niciodată nu ştii dacă vei avea şansa să faci acest lucru, dacă publicul va aprecia filmul. Însă există multe lucruri de explorat în legătură cu acest personaj, cu viaţa ei, cu familia ei, cu felul în care ea acceptă cine este, la final. Ţinând cont de felul în care s-a încheiat primul film, ea ar putea fi oricine. Ar putea fi în orice ţară, ar putea să vorbească orice limbă. Aşadar, avem multe posibilităţi. Ca actriţă şi persoană căreia îi place mult să călătorească, ar fi frumos să pot să explorez lumea alături de ea”, a declarat actriţa americană.

Un documentar despre George Harrison, regizat de Martin Scorsese în memoria fostului chitarist al trupei The Beatles, va fi lansat către sfârşitul acestui an, a declarat văduva muzicianului. În 2007, presa americană afirma că Martin Scorsese pregătea un documentar despre George Harrison, legendarul chitarist al trupei The Beatles, decedat în anul 2001. Informaţia nu era deloc suprinzătoare, deoarece renumitul cineast american regizase deja documentare despre Rolling Stones şi Bob Dylan. Văduva muzicianului Olivia Harrison a anunţat că filmul intitulat „Living in the Material World: George Harrison”, aluzie la titlul unui album solo din 1973, va fi lansat înainte de sfârşitul acestui an. Tot spre sfârşitul acestui an, pe 23 noiembrie, va avea premiera pe marile ecrane americane următorul lungmetraj regizat de Martin Scorsese, intitulat „Hugo Cabret”.

Cineastul canadian James Cameron, care a realizat filmul cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei „Avatar”, peste 2,7 miliarde de dolari, ar putea lucra la un nou SF cu buget impresionant şi potenţial pentru un mare succes de casă. Intitulată „Myth”, pelicula va fi realizată de studiourile 20th Century Fox, iar favorit pentru rolul principal este actorul Sam Worthington, cel care a jucat şi în „Avatar”. Jamea Cameron ar urma să fie producătorul filmului.

Actorul australian Russell Crowe va interpreta rolul tatălui biologic al lui Superman în noul film al seriei SF de succes care a fost lansată în 1978. În primele filme ale seriei Superman, în acest rol a jucat americanul Marlon Brando. Noua peliculă va fi intitulată „Man Of Steel” şi îi va mai avea în distribuţie, printre alţii, pe Kevin Costner şi Diane Lane, care vor juca rolurile părinţilor pământeni ai lui Superman. Rolul principal i-a fost încredinţat lui Henry Cavill, un actor puţin cunoscut, însă preferat de producători şi datorită onorariului destul de mic. „Man of Steel”, a cărui premieră este programată pentru 2012, va fi regizat de cineastul american Zack Snyder.

Actorul australian Hugh Jackman, protagonistul filmelor „X-Men”, ”The Prestige” şi „Van Helsing”, va interpreta rolul principal şi într-o ecranizare muzicală a celui mai cunoscut roman scris de Victor Hugo, „Mizerabilii”. Pelicula va fi regizată de cineastul britanic Tom Hooper, care a realizat şi marele câştigător de la gala Oscar 2011, „The King\'s Speech / Discursul regelui”. Tom Hooper l-a ales pe Jackman pentru rolul Jean Valjean datorită carismei sale şi vocii ce îl va ajuta să facă faţă provocărilor muzicale din film. Acest rol a mai fost interpretat de nume mari ale filmului mondial, printre care Jean Gabin, Lino Ventura, Gerard Depardieu şi Liam Neeson. Scenariul va fi semnat de William Nicholson, care a scris şi pentru „Gladiator”.

Ben Affleck, câştigător al premiului Oscar pentru cel mai bun scenariu, vrea să regizeze o nouă adaptare a romanului lui Harlan Coben „Tell No One”, care a mai fost ecranizat în 2006, în regia lui Guillaume Canet, producător fiind Luc Besson. Romanul „Tell No One” spune povestea unui doctor care, la opt ani după ce soţia sa este ucisă, primeşte un e-mail de la o persoană care pretinde că este ea. În producţia lui Guillaume Canet, Kristen Scott Thomas joacă rolul surorii soţiei doctorului. Prima adaptare cinematografică a romanului a primit patru premii Cesar, echivalentul francez al premiilor Oscar, inclusiv cele pentru cel mai bun regizor pentru Guillaume Canet şi pentru Cel mai bun actor pentru Francois Cluzet. Presa americană a scris că Warner Brothers şi Universal au cumpărat drepturile de adaptare a cărţii.

Actriţa Kate Winslet va juca alături de Josh Brolin într-o adaptare cinematografică a romanului erotic „Labor Day” de Joyce Maynard, autoare devenită celebră datorită relaţiei pe care a avut-o cu scriitorul J. D. Salinger, când avea numai 18 ani. Noul proiect cinematografic va fi regizat de Jason Reitman, iar filmările vor începe în 2012, în New England, în SUA. Kate Winslet va juca rolul Adelei, o mamă singură, în timp ce Josh Brolin va juca rolul unui criminal eliberat din închisoare care vine să locuiască împreună cu Adele şi fiul ei, Harry. Acţiunea filmului se petrece în SUA, la începutul anilor 1980, într-un weekend de vară. Jason Reitman a scris scenariul filmului, după romanul lui Maynard, şi va începe filmările imediat ce va finaliza actualul său proiect numit „Young Adult”.

Anton Corbijn va regiza o adaptare cinematografică a romanului de spionaj „A Most Wanted Man”, un bestseller scris de John Le Carre. Filmul spune povestea unui bancher britanic care încearcă să ajute un tânăr imigrant musulman, fiul unui ofiţer rus şi al unei femei cecene, urmărit de serviciile secrete americane, britanice şi germane, după ce a fost reţinut de o familie turcă din Hamburg. Proiectul, ce va fi realizat pe baza unui scenariu scris de Andrew Bovell, va intra în producţie în această iarnă. Filmul a beneficiat de o finanţare de 900.000 de euro din partea Filmfoerderung Hamburg Schleswig-Holstein. Fotograful Anton Corbijn, născut în Olanda, s-a remarcat în calitate de regizor cu lungmetrajul „Control”, o biografie despre Ian Curtis, solistul trupei Joy Division. Cel mai recent film regizat de Corbijn a fost „The American / Americanul” din 2010, în care rolul principal a fost interpretat de George Clooney. Un alt roman scris de John Le Carre, „Tinker, Tailor, Soldier, Spy”, regizat de suedezul Tomas Alfredson şi avându-i în rolurile principale pe Tom Hardy şi Gary Oldman, va ajunge pe marile ecrane în a doua jumătate a acestui an.

Actorul Leonardo DiCaprio şi cântăreaţa Beyonce ar putea fi colegi de platou în noul film regizat de Clint Eastwood, care se va intitula „A Star Is Born”. Dacă Beyonce este confirmată pentru distribuţie, Leonardo DiCaprio se află încă în discuţii pentru a primi rolul. Un posibil obstacol în calea acestui proiect este programul încărcat al actorului care, în perioada următoare, va filma pentru „The Great Gatsby”. Clint Eastwood şi Leonardo DiCaprio au lucrat împreună, până de curând, la „J. Edgar”, ecranizarea biografiei primului şef al FBI, ce va avea premiera în luna decembrie.

Actorul şi producătorul american Tom Hanks a declarat pentru BBC că o a patra parte a seriei Toy Story este în curs de realizare la Hollywood. Aflat în turneu de promovare a celui mai recent film al său, „Larry Crowne”, pe care l-a regizat şi produs şi în care apare alături de Julia Roberts, actorul a fost întrebat de BBC dacă există vreo posibilitate ca un al patrulea film din seria Toy Story să apară pe marile ecrane. „Cred că va exista. Da. Da, da. Cred că lucrează la el acum”, a spus Tom Hanks.