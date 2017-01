Noutăţi cinematografice

Actorul de origine irlandeză Liam Neeson a acceptat să joace şi în continuarea filmului de acţiune ”Taken”, după ce acesta a înregistrat un succes impresionant în box-office, realizând încasări de opt ori mai mari decât investiţiile. Realizat după un scenariu scris de celebrul cineast francez Luc Besson, ”Taken” prezenta povestea unui fost agent CIA care trebuie să-şi salveze fiica ajunsă pe mâna traficanţilor de carne vie. Filmările pentru continuare ar urma să înceapă cel mai târziu în primele săptămâni din 2012. ”Taken”, care a fost lansat în 2008, a avut un buget de 25 de milioane de dolari şi a realizat încasări de peste 200 de milioane, fiind lider în box office-ul american, chiar după primul weekend de proiecţie în cinematografe.

Legendarul actor american Robert de Niro va juca din nou alături de rapper-ul 50 Cent, tot într-un film poliţist intitulat ”Freelancers”, care ar urma să fie lansat anul viitor. Distribuţia ar putea să includă un alt actor american foarte apreciat, Forest Whitaker. Filmul va fi regizat de Jessy Terrero, care a mai realizat, printre altele, un documentar despre acelaşi 50 Cent şi comedia de succes ”Soul Plane”. Scenariul din ”Freelancers” va urmări povestea fiului unui poliţist ucis la datorie. Robert De Niro şi 50 Cent au mai fost colegi pe platoul de filmare la ”Righteous Kill”, tot o peliculă poliţistă, realizată în 2008.

Celebrul personaj Miss Marple, creat de scriitoarea britanică Agatha Christie, va fi întinerit cu câteva zeci de ani într-o ecranizare care o va avea în rolul principal pe actriţa americană Jennifer Garner. Miss Marple, o bătrânică isteaţă şi curioasă, este detectiv de ocazie în 12 romane ale celei mai cunoscute autoare de cărţi poliţiste din istorie. Personajul a fost interpretat până acum de mai multe actriţe apropiate ca vârstă de profilul creat de Agatha Christie, însă studiourile Disney vor acum să îl readucă în actualitate, întinerindu-l la 38 de ani, atât cât are Jennifer Garner. Ecranizarea plănuită de cei de la Disney va fi o poveste contemporană în care noua Miss Marple, mai puţin sedentară şi mult mai cochetă decât precedentele, va trebui să dezlege misterul unei crime. Prima serie de filme inspirată de romanele cu Miss Marple a fost realizată în anii \'60 şi a avut-o ca protagonistă pe actriţa britanică Margaret Rutherford. La prima peliculă în care a jucat-o pe Miss Marple, Magaret Rutherford avea 69 de ani.

Producătorii americani sunt tot mai hotărâţi să continue seria ”Batman” cu un nouă peliculă, a opta despre aventurile Omului-Liliac, pentru care filmările ar urma să înceapă în 2013. Planul studiourilor Warner Bros. a fost dezvăluit chiar dacă a şaptea peliculă ”Batman”, intitulată ”The Dark Knight Rises”, mai are destul până să ajungă în cinematografe, premiera în SUA fiind programată pentru iulie 2012. Al optulea film ar urma să fie regizat de Cristopher Nolan, cineastul britanic care şi-a legat numele de ultimele trei pelicule ale seriei. În rolul principal, aproape sigur, va apărea Christian Bale, cel care a îmbrăcat costumul Omului-Liliac la ultimele trei filme.

Actriţa americană Julia Roberts şi fotomodelul britanic convertit în actriţă Lily Collins, celebră şi pentru că este fata marelui muzician Phil Collins, vor juca într-o nouă ecranizare a poveştii ”Albă ca Zăpada”, ce va fi lansată în format 3D. Cunoscută în special pentru rolul din filmul de Oscar ”The Blind Side”, Lily Collins, de 22 de ani, o va interpreta chiar pe Albă ca Zăpada, iar Julia Roberts o va juca pe împărăteasa cea rea. Pelicula se va intitula ”The Brothers Grimm: Snow White” şi va rula în cinematografe din iunie 2012.

Actorul american Will Smith şi fiul său Jaden, în vârstă de 12 ani, vor juca împreună într-un thriller SF, acesta fiind primul lor proiect comun după drama din 2006 ”The Pursuit of Happyness / În căutarea fericirii”. Noul proiect cinematografic, al cărui titlu nu a fost deocamdată ales, va beneficia de aportul cineastului M. Night Shyamalan, în calitate de regizor şi scenarist. Filmul prezintă povestea unui băiat care va încerca să îşi salveze viaţa, dar şi pe cea a tatălui său, de care nu mai era apropiat, după ce nava lor spaţială se prăbuşeşte pe Terra, o planetă care în ultimii 1.000 de ani a fost treptat abandonată. M. Night Shyamalan a declarat că doreşte să regizeze ”un film science-fiction înfricoşător”, iar cei doi actori reprezintă echipa de vis cu care şi-a dorit dintotdeauna să lucreze. Will Smith şi soţia sa, actriţa Jada Pinkett Smith, vor fi co-producătorii filmului, la fel cum au procedat şi pentru remake-ul de anul trecut al filmului ”Karate Kid”, în care a jucat fiul lor Jaden Smith.