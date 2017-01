Noutăţi cinematografice

Un film despre viaţa şi cariera lui Albert Einstein, ce va avea la bază un scenariu scris de Ron Bass, scenaristul peliculelor „Rain Man” şi „My Best Friend\'s Wedding / Iubitul meu se însoară”, se află în pregătire în Germania. Filmul va fi regizat de Wayne Wang, cunoscut pentru regia filmului „The Joy Luck Club”, şi va fi produs de Hollywood Studios International (HSI). Filmul are titlul provizoriu „Einstein” şi va spune povestea adevărată a încercărilor, tragediilor şi revendicărilor celui mai renumit om de ştiinţă din secolul al XX-lea. Filmările vor avea loc în Germania şi alte câteva ţări europene, iar şedinţele de casting pentru distribuţia filmul vor începe săptămâna viitoare. Albert Einstein a publicat, în 1905, teoria relativităţii restrânse, completată în 1915 cu teoria relativităţii generalizate, în care a afirmat că timpul accelerează sau încetineşte în funcţie de viteza de deplasare a unui obiect în spaţiu, relativ la poziţia unui alt obiect. Teoria relativităţii a lui Einstein se află la originea a numeroase romane science-fiction, care pun accentul pe distorsiunea timpului şi a spaţiului. Albert Einstein a fost recompensat în 1921 cu premiul Nobel pentru fizică.

Şi o peliculă despre viaţa lui Tupac Shakur, rapperul american intrat în Guinness Bookk datorită celor 120 de milioane de discuri vândute, va fi filmată în acest an în mai multe oraşe din SUA. Intitulat “Tupac”, filmul va fi regizat de cineastul Antoine Fuqua, cunoscut în special pentru pelicula de acţiune “Training Day”.

Actriţa Charlize Theron va fi protagonista unui nou film SF regizat de cineastul american Ridley Scott, care va fi intitulat “Prometheus” şi va fi inspirat de celebra serie Alien, realizată tot de acesta. Iniţial, Ridley Scott dorea ca “Prometheus” să fie parte a seriei Alien, pe baza unui scenariu care să preceadă acţiunea din filmele cu acest titlu. În cele din urmă, însă, regizorul a ales să facă un film independent de Alien, dar care va fi influenţat, ca pretext al poveştii, de această serie. “Prometheus” va fi realizat de studiourile Twentieth Century Fox şi va fi lansat în iunie 2012. Şi celebrul film SF “Blade Runner”, realizat în 1982 şi nominalizat la două categorii ale premiilor Oscar, va avea o continuare, care va fi realizată de studiourile Warner Bros.. Pelicula originală, regizată de Ridley Scott, i-a avut în rolurile principale pe Harrison Ford, Rutger Hauer şi Daryl Hannah, iar coloana sonoră a fost semnată de celebrul muzician grec Vangelis. Filmul a rămas în istorie pentru regia magistrală a lui Ridley Scott, efectele speciale revoluţionare şi scenariul creativ şi încărcat de dramatism, cu replici antologice ca “Toate aceste clipe se vor pierde în timp, asemenea lacrimilor în ploaie”.

Regizorul australian Baz Luhrmann a anunţat că următorul său film, o adaptare cinematografică a romanului “The Great Gatsby” de F. Scott Fitzgerald, va fi turnat la Sidney, iar unul dintre rolurile principale va fi interpretat de Leonardo DiCaprio. Filmările au loc în studiourile Fox din Sydney, iar filmul va intra în etapa de preproducţie în luna martie. Romanul “Marele Gatsby”, scris de F. Scott Fitzgerald în anul 1925, a fost de mai multe ori adaptat pentru marele ecran, una dintre cele mai apreciate ecranizări ale sale fiind cea din anul 1974, cu Robert Redford şi Mia Farrow, în regia lui Jack Clayton. În plus, Leonardo DiCaprio a anunţat recent că va produce un film despre scriitorul britanic Ian Fleming, celebrul creator al lui James Bond, care a avut o viaţă la fel de interesantă ca a personajului său.

Actriţa americană Glenn Close va interpreta rolul principal într-o peliculă despre viaţa şi cariera cântăreţei scoţiene Susan Boyle, care a ajuns celebră în întreaga lume pentru vocea sa deosebită remarcată în timpul unui concurs de talente din Marea Britanie. Presa britanică scrie că Susan Boyle ar fi dorit ca rolul ei să fie interpretat de actriţa scoţiană Elaine C. Smith, dar producătorii americani au dorit ca acest rol să revină unei actriţe renumite de la Hollywood.

Actorul american Kevin Kostner ar putea interpreta un rol principal în cel de-al şaselea film din seria Superman, ce va avea premiera în decembrie 2012. În “Superman: Man of Steel”, Kevin Kostner este dorit să joace rolul tatălui adoptiv al super-eroului venit pe Pământ. Superman va fi Henry Cavill, cunoscut în special din serialul de televiziune “The Tudors / Dinastia Tudorilor”. Pelicula va fi regizată de cineastul american Zack Snyder, care a mai realizat, printre altele, “300”. Primul film al seriei Superman a fost regizat de Richard Donner şi a avut trei nominalizări la Oscar în 1979. Rolul principal a fost jucat de Cristopher Reeve, iar din distribuţie au mai făcut parte, printre alţii, legendarii Marlon Brando şi Gene Hackman.

Producătorii americani de film intenţionează să realizeze şi un remake al peliculei “The Bodyguard”, printre cântăreţele care ar putea joace rolul deţinut în 1992 de Whitney Houston numărându-se Christina Aguilera, Taylor Swift şi Mariah Carey. Pentru rolul agentului secret jucat în filmul original de Kevin Costner nu a fost avansat deocamdată niciun nume. Sigur este doar că, în noul film, protectorul cântăreţei care primeşte mesaje de ameninţare va fi un veteran al războiului din Irak. Filmul va fi realizat de studiourile Warner Bros. Pelicula originală a obţinut încasări de peste 410 milioane de dolari şi a avut două nominalizări la Oscar, pentru melodiile interpretate de Whitney Houston.

Catherine Zeta-Jones şi Bruce Willis vor juca într-un film inspirat de povestea unui american convins că a găsit reţeta de a trişa la pariurile sportive organizate în Las Vegas. Bruce Willis va interpreta rolul gambler-ului care pune în aplicare o adevărată schemă de îmbogăţire de pe urma aşa-zisei reţete, în timp ce Zeta-Jones va apărea în postura de soţie a acestuia. Din distribuţie vor mai face parte cântăreţul Justin Timberlake şi actriţa Rebecca Hall, cunoscută din filme ca “Vicky Cristina Barcelona”, “Frost/Nixon” sau “The Town”. Scenariul peliculei este realizat după cartea unei americance care a studiat lumea pariurilor sportive chiar din interiorul acesteia. Filmările vor începe luna viitoare, iar premiera este anunţată tot pentru 2011.

Popularul actor Pierce Brosnan este dorit să interpreteze rolul principal în noua peliculă a regizoarei daneze Susanne Bier, câştigătoarea Oscarului şi a Globului de Aur pentru film străin de anul acesta, ambele pentru “In a Better World”. Pelicula va fi o comedie romantică al cărei titlu este împrumutat de la o piesă Beatles de mare succes, “All You Need Is Love”. “Va fi un film tandru, mult mai liniştit decât cele care le-am făcut până acum. Gata cu conflictele!”, a declarat Susanne Bier.

Şi actorul britanic Colin Firth, premiat cu Oscarul şi Globul de Aur de anul acesta pentru rolul regelui George al VI-lea din “The King\'s Speech / Discursul regelui”, va reveni pe platourile de filmare pentru a interpreta un vampir într-o peliculă inspirată de romanul “Dracula”. Personajul lui se va numi Stoker, la fel ca autorul celebrului roman după care au fost realizate zeci de filme. Din distribuţie ar putea face parte şi Nicole Kidman. Scenariul peliculei thriller-horror va urmări povestea unei fete care, însoţită de mama sa, îşi vizitează un unchi pe cât de misterios, pe atât de avid să bea sânge, după reţeta consacrată a filmelor cu vampiri.

Actriţa Julianne Moore o va interpreta pe controversata Sarah Palin, fosta guvernatoare a statului american Alaska, într-un film cu subiect politic ce va fi produs de HBO. Pelicula se va numi „Game Change” şi va urmări bătălia din 2008 pentru preşedinţia SUA, dintre senatorul John McCain şi actualul şef de la Casa Albă, Barack Obama. Julianne Moore este actriţa momentului şi va apărea pe marile ecrane în alte două filme. Este vorba despre comediile „Crazy, Stupid, Love”, la care tocmai a încheiat filmările, şi „Another Bullshit Night in Suck City”, în care joacă alături de Robert De Niro. În vârstă de 50 de ani, Julianne Moore a fost de patru ori nominalizată la Oscar, pentru rolurile din „Boogie Nights”, „The End of the Affair”, „The Hours” şi „Far from Heaven”.

Actriţa britanică Keira Knigthley va asigura vocea personajului Clopoţica (Tinker Bell) într-un nou film adaptat după povestea lui Peter Pan, ce va fi produs şi difuzat de o televiziune din Marea Britanie. În „Neverland” acţiunea o precede pe cea din povestea clasică scrisă de J.M. Barrie. Din distribuţia acestui proiect de televiziune, ce va fi realizat în două părţi de compania Sky Movies, vor face parte Anna Friel, Bob Hoskins şi Charles Dance. Actorul Rhys Ifans îl va interpreta pe Hook, conducătorul unei bande de tineri hoţi de buzunare care sunt transportaţi în ţinutul imaginar Neverland după ce au furat o comoară magică. Descris ca „o abordare nouă şi îndrăzneaţă a mitologiei originale”, proiectul de televiziune \" va avea premiera pe postul britanic de televiziune Sky Movies Premiere în a doua jumătate a acestui an.