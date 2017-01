Noutăţi cinematografice

Actorul american Tom Hanks va interpreta rolul principal în noul film al regizoarei Kathryn Bigelow, prima femeie care a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună regie pentru drama „The Hurt Locker”. Intitulat „Triple Frontier”, filmul îşi va plasa acţiunea la graniţa Paraguay-Argentina-Brazilia, considerat un adevărat fieff al crimei organizate. Johnny Depp s-a aflat o vreme pe lista candidaţilor pentru acest rol, însă, din pricina programului său încărcat de anul viitor, a fost nevoit să renunţe. Filmările ar urma să înceapă în martie 2011.

Actorul Mark Wahlberg a confirmat că va juca în adaptarea cinematografică a jocului pe computer „Uncharted”, alături de Robert De Niro şi Joe Pesci. Mark Wahlberg a precizat că scenariul este scris de David O. Russel. „David este unul dintre cei mai buni scenarişti şi regizori cu care am lucrat. Ideea acestui film este nebunească. Sper ca filmările să aibă loc la vară”, a declarat actorul. David O. Russel a scris rolurile în mod special pentru Robert De Niro şi Joe Pesci.

Poate cel mai solicitat actor este însă Robert Downey Jr., care va juca într-un musical despre doi producători de pe Broadway, care trebuie să facă faţă unei serii de insuccese. Musical-ul este produs de Warner Bros şi a cooptat deja nume precum Brian Yorkey şi Tom Kitt, un câştigător al Premiului Pulitzer şi un câştigător al Premiului Tony. Ambii au lucrat la musical-ul “Next to Normal”. Robert Downey Jr. va fi şi producătorul filmului, alături de soţia sa, Susan Downey. Filmul spune povestea a doi compozitori de pe Broadway care au ajuns faliţi. În căutarea inspiraţiei, aceştia acceptă să fie consilieri la o tabără de teatru pentru copii şi ajung să descopere drumul către un nou succes. De numele săi se leagă şi filmul „How To Talk To Girls”, un lungmetraj inspirat dintr-un roman scris de un băiat în vârstă de nouă ani. Romanul, conceput sub forma unui ghid practic ce conţine sfaturi originale pentru a le impresiona pe fete, a fost scris de elevul Alec Greven, în vârstă de nouă ani. Cartea lui Alec Greven a devenit bestseller recomandat de New York Times. Producătorii filmului vor fi Robert Downey Jr. şi soţia lui, Susan, cu care este căsătorit din 2005.

Creatorii serialului de televiziune „Grey`s Anatomy / Anatomia lui Grey” au anunţat că unul dintre episoadele viitoare ale show-ului va fi produs sub forma unui musical, oferindu-le actorilor din distribuţie posibilitatea de a-şi testa aptitudinile muzicale. Astfel, serialul din distribuţia căruia fac parte Ellen Pompeo şi Patrick Dempsey, calcă pe urmele unui alt serial american renumit, „Buffy the Vampire Slayer / Buffy, spaima vampirilor”, ai cărui producători au difuzat în anul 2001 un episod conceput sub forma unui musical. „Este un fel de cadou pentru fani, oferindu-le posibilitatea de a constata că aceşti actori, care nu au devenit celebri graţie muzicii, au de fapt voci foarte frumoase”, a declarat producătoarea Shonda Rhimes. Aceasta nu a ascuns faptul că sezoanele al şaselea şi al şaptelea sunt cele în care se va încerca absolut orice. Serialul „Grey`s Anatomy / Anatomia lui Grey” este câştigătorul a 37 de premii internaţionale, dintre care două Globuri de Aur: în 2006, acordat Sandrei Oh, interpreta rolului Cristina Yang pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de televiziune, iar în 2007 pentru Cel mai bun serial de televiziune. Actorii din rolurile principale, dar şi serialul în sine au mai obţinut alte 95 de nominalizări la Emmy sau Globul de Aur de la debutul producţiei pe micile ecrane, în 2005.

Actorul Billy Bob Thornton ar vrea să joace într-o continuare a filmului “Bad Santa / Moşul cel rău”, produs de fraţii Joel şi Ethan Coen, în care apărea în rolul unui Moş Crăciun turbulent. Billy Bob Thornton, care s-a despărţit o perioadă de lumea de la Hollywood pentru a se ocupa de cariera sa de muzician, a declarat că i-ar plăcea să joace într-o continuare a filmului “Bad Santa / Moşul cel rău pe care îl consideră “un clasic de Crăciun”.

Actorul britanic Liam Neeson va interpreta rolul unui sârb căutat pentru crime de război comise în timpul regimului Slobodan Milosevic, într-un film american care va fi regizat de Brad Silberling. Pelicula va fi intitulată „An Ordinary Man”. Brad Silberling a mai regizat, printre altele, două filme foarte apreciate ale ultimului deceniu, „Lemony Snicket\'s A Series of Unfortunate Events” cu Jim Carrey, Meryl Streep, Jude Law şi Bill Connoly în distribuţie şi „10 Items or Less” cu Morgan Freeman. Data de începere a filmărilor nu este cunoscută nici măcar la nivel estimativ, iar asta pentru că programul lui Neeson va fi foarte încărcat în 2011. Actorul în vârstă de 58 de ani a semnat deja pentru a juca în alte patru filme, printre care continuarea comediei ”Hangover ll / Marea Mahmureală ll” şi SF-ul „Battleship”.

Cântăreaţa americană de muzică R&B Mary J. Blige ar putea juca într-un lungmetraj produs de studiourile Warner Bros., inspirat din musicalul „Rock of Ages” pus în scenă pe Broadway. Regia şi coregrafia acestui proiect cinematografic vor fi asigurate de Adam Shankman, regizorul comediei muzicale „Hairspray / Intrigi de culise” din 2007. Coloana sonoră a filmului va include numeroase hituri rock ale anilor \'80, interpretate de Journey, Joan Jett, Bon Jovi şi Pat Benatar. Filmul va spune povestea a doi tineri care se întâlnesc în clubul Rock of Ages de pe Sunset Strip, se îndrăgostesc şi încearcă să rămână împreună în ciuda vieţilor dificile pe care le au. Chris D\'Arienzo, creatorul musicalului pus în scenă pe Broadway, a scris deja scenariul pentru această adaptare cinematografică. Carl Levin, Matt Weaver, Scott Prisand, Tobey Maguire şi Jennifer Gibgot vor fi producătorii filmului. Tot Mary J. Blige o va interpreta pe celebra muziciană Nina Simone într-un film biografic intitulat „Nina”, ce va fi lansat pe marile ecrane în 2012.

Cineastul britanic Sam Mendes, cunoscut pentru pelicule ca „American Beauty”, „Road to Perdition” sau „Revolutionary Road”, va regiza noul film James Bond, al 23-lea din seria despre aventurile agentului 007. Filmările ar urma să fie făcute anul viitor, în Marea Britanie, astfel încât pelicula să poată fi lansată în cinematografe în 2012. Sam Mendes ar urma să se mute anul viitor, în Anglia, pentru a se dedica acestui proiect, potrivit unor apropiaţi ai săi. La un moment dat, realizarea noului film James Bond era pusă sub semnul întrebării din pricina problemelor financiare ale studiourilor Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). În cele din urmă, cei de la MGM au ales, se pare, ca filmul să fie realizat în parteneriat cu o casă de producţie care, în schimbul a jumătatea din drepturile asupra filmului, va acoperi costurile de realizare. Tot în Anglia şi tot anul viitor, Sam Mendes ar urma să pună în scenă, la Old Vic Theatre, „Richard al III-lea” de Shakespeare, cu Kevin Spacey în rolul principal.

Nu în ultimul rând, Ricky Gervais şi Emily Blunt sunt cele mai noi celebrităţi care se alătură distribuţiei noului film Disney “Păpuşile Muppets”. Cei doi s-au alăturat distribuţiei care cuprinde vedete precum Alan Arkin, Jack Black, Billy Crystal, Zach Galifianakis şi Jean-Claude Van Damme. În noul film, păpuşile se reunesc pentru a pune la cale un show care să le salveze studioul de un dezvoltator care doreşte să-l preia. James Bobin regizează producţia, pentru care se filmează în mai multe locuri din Los Angeles. Jason Segel, cel care a scris scenariul împreună cu Nicholas Stoller, joacă în acest film alături de Amy Adams, Chris Cooper şi Rashida Jones. Păpuşile Muppets au fost create de către Jim Henson, în anii \'70. În 2004, compania Walt Disney a achiziţionat formatul de program şi licenţa pentru personajele Muppets.