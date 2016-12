Noutăţi cinematografice

Veteranul regizor indian Singeetham Srinivasa Rao vrea să realizeze primul film din istoria Bollywood-ului despre viaţa lui Iisus Cristos, pelicula urmând să fie turnată în Israel şi India. Filmul va avea o distribuţie compusă din actori tineri. De asemenea, starul indian Pawan Kalyan va fi naratorul acestui lungmetraj. Konda Krishnam Raju este producătorul peliculei. Filmul, cu o durată de 195 de minute, va avea versiuni în engleză, hindi, malayalam şi telugu. Producătorul peliculei aşteaptă mai multe aprobări de la autorităţile palestiniene pentru a filma la Bethleem. Filmările vor începe în luna octombrie, lungmetrajul urmând să fie lansat în 2011. Bugetul peliculei este de circa 30 de milioane de dolari. Filmul va prezenta povestea lui Iisus Cristos de la naştere la moarte şi Înviere. Potrivit specialiştilor, acesta este primul film din istoria de 79 de ani a industriei de cinema indiene care are ca temă viaţa lui Iisus. O altă premieră pentru acest film este faptul că toate personajele vor fi interpretate de copii cu vârste între 10 şi 14 ani. Christien Tinsley, nominalizat la premiile Oscar pentru contribuţia sa la “The Passion of the Christ / Patimile lui Hristos” în regia lui Mel Gibson, se va ocupa de machiajul micuţilor. Vor fi şi două roluri jucate de adulţi, un bărbat şi o femeie, al căror nume vor fi dezvăluite ulterior. În India trăiesc circa 24 de milioane de creştini, circa 2,3% din populaţia ţării.

James Cameron, care a cunoscut un adevărat triumf în 2009, odată cu lansarea filmului “Avatar\", a declarat că îşi doreşte să facă alte două continuări ale acestuia şi că va lansa, în 2012, o versiune 3D a filmului “Titanic”. Deşi nu a început încă să scrie scenariul pentru aceste filme şi nu intenţionează să se apuce de lucru imediat, regizorul canadian a declarat că deocamdată se mulţumeşte să îşi ia notiţe şi să facă diverse schiţe. “Pentru moment, prioritatea mea este să termin redactarea romanului , început cu un an şi jumătate în urmă şi care va fi lansat la sfârşitul acestui an sau începutul anului 2011”, a declarat James Cameron. El a precizat că acest roman îi va permite să prezinte publicului numeroase elemente pe care nu a avut posibilitatea de a le detalia în celebrul său lungmetraj. James Cameron este considerat un expert în domeniul filmărilor care folosesc tehnologii revoluţionare. “Avatar” şi “Titanic” reprezintă filmele cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei, cu 2,74 miliarde de dolari, respectiv 1,84 miliarde de dolari.

Celebra serie de filme SF ”Alien” va continua cu două noi filme, care ar urma să fie regizate de cineastul american Ridley Scott, realizator şi al primei pelicule cu acest titlu. Cele două filme vor fi aproape sigur 3D, sporind astfel interesul publicului pentru a viziona la cinema noile episoade ale confruntării pământenilor cu extratereştrii construiţi ca veritabile maşini de ucis. Primul film al seriei “Alien”, realizat în 1979, a câştigat Oscarul pentru efecte speciale şi alte 11 premii. A fost urmat de trei pelicule, protagonista întregii serii fiind actriţa Sigourney Weaver.

Actriţa Olivia Newton-John negociază de zor un rol într-un film produs la Bollywood. Actriţa australiană a jucat în puţine filme după rolurile în celebrele “Grease” din 1978, “Xanadu” din 1980 şi “Two of a Kind” din 1983”. Olivia Newton-John a avut apariţii în roluri secundare în pelicule precum “It\'s My Party / E petrecerea mea” din 1996 sau “Sordid Lives / Vieţi sordide” din 2000, dar cariera ei s-a concentrat în special pe roluri în televiziune şi pe muzică. Actriţa apare în pelicula “Score: A Hockey Musical”, semnat de regizorul canadian Michael McGowan, prezentat în deschiderea Festivalului Internaţional de Film de la Toronto.

Keanu Reeves va deţine rolul principal în drama independentă “Generation Um...”, care urmăreşte o zi din viaţa unui personaj cu o existenţă tumultuoasă, marcată de sex, droguri şi indecizie. Alături de Keanu Reeves, în film vor juca Bojana Novakovic şi Adelaide Clemens. Filmările au debutat ieri, la New York. Pelicula este regizată de Mark L. Mann.

Actorii americani Robert De Niro şi Edward Norton joacă din nou împreună, într-o dramă cu accente de thriller care are toate şansele să se numere printre cele mai de succes filme ale ultimilor ani. Intitulată “Stone”, pelicula prezintă povestea unui condamnat care începe un joc psihologic lipsit de scrupule pentru a convinge un poliţist să îl ajute în vederea eliberării condiţionate. În film joacă şi actriţa de origine ucraineană Milla Jovovich. “Robert De Niro face, cu siguranţă, cel mai bun rol al său din ultimii zece ani, iar Edward Norton este de-a dreptul fantastic”, afirmă fondatorul Festivalului de Film de la Chicago, Michael Kutza. Filmul este regizat de John Curran, care a mai lucrat cu Edward Norton şi în 2006, la “The Painted Veil”. Pelicula a avut premiera mondială la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto, iar în Europa va rula din luna octombrie. Robert De Niro şi Edward Norton au mai jucat împreună şi în 2001, în filmul de acţiune “The Score”.

De numele lui Robert De Niro se mai leagă şi filmul biografic “The Irishman” ce i-ar putea avea în distribuţie pe Al Pacino şi Joe Pesci. Pelicula, regizată de Martin Scorsese, prezintă viaţa lui Frank Sheeran, presupusul asasin al liderului sindical Jimmy Hoffa. Astfel, proiectul cinematografic i-ar putea aduce pentru prima oară împreună pe cei patru oameni de film. Robert De Niro şi Al Pacino au mai jucat împreună în “Godfather ll / Naşul II”, “Heat / Obsesia” şi “Righteous Kill / Crime justificate”. Robert De Niro şi Joe Pesci au jucat, de asemenea, împreună în “Goodfellas / Băieţi buni”, iar colaborarea dintre Robert De Niro şi Martin Scorsese este deja renumită. Deocamdată însă nu se ştie când vor începe filmările sau o dată pentru lansarea filmului.

La un secol şi jumătate după asasinarea preşedintelui american Abraham Lincoln, SUA s-au pomenit din nou în umbra unei mari tragedii, este de părere cunoscutul actor şi regizor Robert Redford, cu prilejul comemorării a nouă ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie. Pentru filmul său “The Conspirator”, a cărui premieră a avut loc la Festivalul de Film de la Toronto, Robert Redford a redevenit producător independent, relatând povestea adevărată a singurei femei ce fusese acuzată de participare la asasinarea lui Abraham Lincoln.

Russell Crowe lasă deoparte sabia şi scutul care l-au făcut celebru în “Gladiator” şi vrea să-şi facă un nume şi din postura de luptător Kung Fu, într-un film american ce va fi lansat anul viitor, de studiourile Universal. Starul din Noua Zeelandă va juca alături de rapper-ul RZA în “The Man with the Iron Fist / Omul cu pumnul de fier”. RZA va sta şi în spatele camerei de filmat, urmând să fie regizor şi producător al peliculei.

Nu în ultimul rând, Mickey Rourke, care şi-a relansat cariera în 2008, odată cu filmul “The Wrestler / Luptătorul” va juca rolul unui asasin plătit care, între 1948 şi 1986, a ucis peste 250 de oameni în SUA. Intitulat ”The Ice Man: Confessions Of A Mafia Contract Killer / Omul de Gheaţă: Confesiunile unui asasin plătit al mafiei”, filmul va fi o incursiune biografică în viaţa lui Richard Kuklinski, cel care se lăuda că a făcut prima victimă la vârsta de 13 ani. Richard Kuklinski a lucrat pentru temuta familie mafiotă DeCavalcante. Scenariul filmului va fi scris de David McKenna, cel care a lucrat printre altele şi la “American History X”.