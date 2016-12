Noutăţi cinematografice

Actorul britanic Daniel Craig pare a fi cel mai solicitat actor al momentului. Acesta va deţine rolul principal în ecranizarea hollywoodiană a cărţii „Millenium”, marele succes al suedezului Stieg Larsson, adaptat deja pentru marele ecran în Suedia. Daniel Craig va interpreta rolul ziaristului Mikael Blomkvist în adaptarea primului volum al trilogiei, „Bărbaţii care nu iubeau femeile”, a anunţat purtătorul de cuvânt al studiourilor Columbia, care vor produce filmul. Turnarea va începe după ce Daniel Craig, 42 de ani, va termina filmările la „Cowboys and Aliens”, în care joacă alături de Harrison Ford. Dacă filmul va avea succesul scontat în SUA, vor fi ecranizate şi celelalte două părţi, susţine presa de specialitate. În Suedia s-a realizat deja o ecranizare a operei lui Stieg Larsson, mort în 2004, la 50 de ani, cu un an înainte de publicarea primului volum din „Millenium”. Prima parte a fost încredinţată danezului Niels Arden Oplev, iar celelalte două, suedezului Daniel Alfredson. Cărţile trilogiei fac referiri la personaje politice şi economice controversate. Abordând teme precum globalizarea, şantaje economice, corupţie, mişcări fasciste, servicii secrete, trafic de carne vie, prostituţie, spionaj şi psihiatrie, cele trei volume realizează un adevărat portret al societăţii contemporane.

Tot Daniel Craig va deţine rolul principal în remake-ul în limba engleză al lungmetrajului „The Girl With the Dragon Tattoo”. Filmul va fi regizat de David Fincher, pe baza unui scenariu scris de Steve Zaillian. Proiectul este produs de Sony Pictures. Deoarece producţia următorului film din seria Bond a fost oprită pe termen nedefinit, iar situaţia patrimonială şi financiară a studiourilor producătoare MGM este departe de a fi clarificată, actorul britanic Daniel Craig a decis că are nevoie să muncească

Actriţele Meryl Streep şi Tina Fey vor alcătui un cuplu mamă-fiică extrem de amuzant în comedia “Mommy & Me”, care va fi regizată de colegul lor Stanley Tucci. Filmul este produs de Sony Pictures, acelaşi studio care a realizat şi “Julie & Julia”, în care Meryl Streep a jucat alături de o altă tânără actriţă, Amy Adams, dar şi de Stanley Tucci. Nu se cunosc foarte multe detalii despre intriga noului proiect, presa americană afirmând că filmul va miza pe accentele comice ale relaţiilor dintre mame şi fiice. Stanley Tucci, regizorul filmelor “Big Night / Noaptea cea mare” şi “Blind Date”, a jucat alături de Meryl Streep atât în “Julie & Julia”, cât şi în “The Devil Wears Prada / Diavolul se îmbracă de la Prada”. Tina Fey este populara scenaristă şi protagonistă a serialului “30 Rock”, devenită celebră şi pentru parodierea, în cadrul emisiunii Saturday Night Live. Recent, Tina Fey a jucat alături de Steve Carell în lungmetrajul “Date Night / Întâlnire cu surprize”, produs de studiourile 20th Century Fox, care a avut încasări de 151,9 milioane de dolari pe plan mondial.

Regizorii James Cameron şi Guillermo Del Toro vor face echipă pentru a realiza pelicula tridimensională „Mountains Of Madness”, adaptarea unei poveşti despre exploratori care întâlnesc creaturi extraterestre în Antarctica. James Cameron va produce pelicula regizată de Guillermo Del Toro, care va fi filmată folosind camere tridimensionale. Cooptarea lui Cameron în echipa de producţie a convins studiourile Universal să dea undă verde producţiei care ar urma să fie lansată în vara anului 2011. Filmările urmează să înceapă în câteva săptămâni. Romanul scris de H.P. Lovecraft este povestea unui grup de exploratori care pleacă spre Antarctica, unde descoperă creaturi extraterestre, oraşe mitice şi multe pericole ciudate.

Celebrii actori americani Bruce Willis şi Sigourney Weaver vor juca împreună în thriller-ul “The Cold Light of Day”, un film despre răpiri, conspiraţii şi lupte pentru salvarea celor dragi. Filmările vor începe pe 6 septembrie, în Spania, sub bagheta regizorală a cineastului Mabrouk El Mechri, care a semnat regia documentarului “JCVD”, un film despre Jean-Claude Van Damme. Filmul prezintă povestea unui broker tânăr şi curajos de pe Wall Street, interpretat de Henry Cavill, care îşi petrece vacanţa cu familia în Spania. Atunci când familia sa este răpită, tânărul broker se vede prins într-o conspiraţie guvernamentală şi va fi nevoit să afle o parte dintre secretele tatălui său, interpretat de Bruce Willis, pentru a putea să-i salveze pe cei dragi. Sigourney Weaver va interpreta unul dintre personajele negative.

Jason Reitman urmează să reia colaborarea cu scenarista Diablo Cody, recompensată cu Oscar pentru “Juno”, la filmul “Young Adult”. Actriţa sud-africană Charlize Theron este în discuţii pentru rolul principal din această comedie neagră despre căutarea dragostei şi iluziile tinereţii. După succesul de critică şi public înregistrat cu “Juno” şi “In the Air”, Jason Reitman a început negocieri cu Mandate Pictures, pentru cofinanţarea, coproducerea şi realizarea proiectului “Young Adult”. Filmul povesteşte viaţa unei romanciere care scrie pentru tineret, de 30 de ani şi divorţată, care se întoarce în oraşul natal pentru a-şi regăsi un fost iubit, acum căsătorit. Turnările ar urma să înceapă în toamnă, la New York.

Partea a doua a filmului “The Twilight Saga: Breaking Dawn”, ultimul lungmetraj al francizei Twilight / Amurg, va fi lansată pe marile ecrane pe 16 noiembrie 2012. Partea a doua va ajunge astfel în cinematografe la un an de la lansarea primei părţi, deşi ambele lungmetraje vor fi turnate împreună în această toamnă, sub bagheta regizorală a lui Bill Condon. Compania producătoare Summit Entertainment a decis să împartă romanul de 900 de pagini “Breaking Dawn” al scriitoarei Stephenie Meyer în două filme, deoarece era mult prea voluminos pentru a putea fi adaptat într-un singur lungmetraj.

Actorul Viggo Mortensen va juca în ecranizarea romanului “On the Way / Pe drum”, de Jack Kerouac, filmul urmând să fie produs de Francis Ford Coppola. Celebrul cineast plănuia să producă o adaptare cinematografică a romanului încă de la jumătatea anilor \'70. Viggo Mortensen va interpreta personajul Old Bull Lee, care i-a fost inspirat lui Kerouac de prietenul său William Burroughs, de asemenea scriitor al generaţiei Beat. Alături de el, Amy Adams o va interpreta pe Jane, soţia cu probleme emoţionale şi legate de droguri a lui Lee, personaj bazat pe soţia din viaţa reală a lui Borroughs, pe care acesta a omorât-o prin împuşcare accidentală în 1951. Filmul va fi regizat de mexicanul Walter Salles, care a realizat şi “The Motorcycle Diaries / Jurnal de călătorie” din 2004, după jurnalul lui Ernesto “Che” Guevara. Scenariul este semnat de Jose Rivera. Pentru Amy Adams, acesta este al doilea proiect în care va juca rolul unei persoane celebre din trecut, după ce a confirmat recent că o va interpreta pe Janis Joplin într-un film biografic.

“Saw”, una dintre cele mai populare serii de filme horror din istoria cinematografiei, va fi prezentă din nou pe marile ecrane, la toamnă, cu o peliculă 3D, iar producătorii de la Hollywood se gândesc deja să mai realizeze o continuare, potrivit presei internaţionale. “Saw 3D”, care va avea premiera americană la 29 octombrie, este al şaptelea film al seriei inaugurate în 2004. Din distribuţie nu lipseşte actorul Tobin Bell, interpretul maleficului personaj obsedat să pună capcane diabolice în calea celor nedemni, în opinia lui, să mai trăiască. Seria Saw este considerată revoluţionară în primul rând datorită scenariilor pe cât de inventive, pe atât de infricoşătoare, încheiate invariabil cu un deznodământ aproape imposibil de anticipat. Primul film cu acest titlu a avut un buget estimat la 1,2 milioane de dolari şi a realizat, numai în SUA, încasări de peste 60 de milioane de dolari din vânzarea de bilete.

Actorul Russell Crowe va interpreta rolul principal în lungmetrajul australian “Dirt Music”, regizat de Phillip Noyce, înlocuindu-l pe Heath Ledger, decedat în ianuarie 2008 în urma unei supradoze de medicamente. Heath Ledger urma să interpreteze rolul principal şi să joace alături de Rachel Weisz în acest film, inspirat de romanul omonim scris de Tim Winton, însă a renunţat la acest proiect cinematografic pentru rolul The Joker din lungmetrajul “The Dark Knight / Cavalerul negru”. Pentru acest rol, actorul australian a fost recompensat, postum, cu premiul Oscar în 2009. Timp de aproape doi ani, producătorii filmului “Dirt Music” au căutat un înlocuitor pentru Heath Ledger, regizorul Phillip Noyce confirmând abia recent faptul că rolul principal va fi interpretat de Russell Crowe. Acest proiect cinematografic marchează prima apariţie a lui Russell Crowe într-un film australian în ultimul deceniu. Recent, actorul a anunţat că îşi va petrece următorul an în Australia, unde va asigura vocea nataratorului dintr-un spectacol de teatru de proporţii epice, deoarece doreşte să petreacă mai mult timp alături de familie.

Actorul american Ethan Hawke va interpreta rolul unui violonist dintr-un cvartet de muzică clasică în drama independentă “A Late Quartet”, în regia lui Yaron Zilberman, pe baza unui scenariu scris de Seth Grossman. Lungmetrajul spune povestea unui cvartet de muzică clasică ai cărui membri, care au cântat împreună timp de 25 de ani, vor trebui să ia o decizie importantă, după ce unul dintre muzicieni renunţă la cariera concertistică deoarece suferă de maladia Parkinson. Ethan Hawke va interpreta rolul violonistului din acest cvartet, a cărui dorinţă de afirmare, prin susţinerea unor concerte solo, îl va împinge în cele din urmă către o aventură cu partenera lui de jogging.

Actriţa Riley Keough, nepoata în vârstă de 21 de ani a cântăreţului american Elvis Presley, se află în negocieri avansate pentru a se alătura distribuţiei celui de-al patrulea lungmetraj din seria Mad Max. Intriga filmului „Mad Max: Fury Road” este ţinută în secret de producători, însă presa americană a reuşit să afle totuşi câteva detalii: acţiunea filmului va avea loc la puţin timp după evenimentele prezentate în „Mad Max: Beyond Thunderdome / Mad Max: Cupola Tunetului”, al treilea film din serie, lansat pe marile ecrane în 1985. În acest fel, producătorii s-au asigurat de faptul că Mad Max va fi şi în continuare destul de tânăr, putând fi interpretat de Tom Hardy, devenit celebru după rolul din thrillerul „Inception / Începutul”. Riley Keough va interpreta rolul uneia dintre cele Cinci Soţii, un grup de femei pe care personajul interpretat de Tom Hardy trebuie să le apere de răufăcători. Zoe Kravitz, fiica rockerului Lenny Kravitz, Teresa Palmer şi Adelaide Clemens sunt trei dintre celelalte soţii. Charlize Theron şi Nicholas Hoult, cunoscut pentru rolul din „A Single Man”, completează distribuţia acestui proiect cinematografic. Producătorii intenţionează să înceapă filmările la începutul anului viitor. George Miller va scrie scenariul şi va asigura regia.

Reese Witherspoon, premiată cu Oscar în 2005 pentru portretizarea pe marele ecran a cântăreţei June Carter, în filmul „Walk the Line / Povestea lui Johnny Cash”, ar putea interpreta rolul principal într-un lungmetraj inspirat din viaţa cântăreţei de jazz Peggy Lee. Potrivit revistei „Variety”, acest proiect cinematografic, al cărui titlu nu a fost deocamdată ales, va fi regizat de Nora Ephron. Deşi negocierile în ceea ce priveşte rolul principal nu s-au încheiat, se ştie sigur că Reese Witherspoon va fi producătoarea acestui film, în colaborare cu Marc Platt şi compania Fox 2000. Reese Witherspoon a achiziţionat drepturile de ecranizare de la familia cântăreţei Peggy Lee şi a adus acest proiect la studiourile Fox. Ulterior, i-a contactat pe Marc Platt, care a produs filmele din seria „Legally Blonde / Blonda de la drept”, şi pe Nora Ephron, o mare admiratoare a cântăreţei Peggy Lee.

Povestea popularului om-maimuţă Tarzan, creată la începutul secolului XX de americanul Edgar Rice Burroughs, se va bucura de o nouă ecranizare, animaţie 3D, pe care o vor realiza producătorii cunoscuţi pentru franciza de succes Resident Evil. În anii \'90, studiourile Disney au realizat, şi ele, o animaţie cu acelaşi subiect, care a beneficiat de un buget impresionant de 150 de milioane dolari. Cele mai cunoscute filme cu Tarzan realizate până acum sunt însă cele din anii \'30, al căror protagonist a fost actorul de origine română Johnny Weissmuller. Acesta a obţinut rolul şi datorită calităţilor sale de înotător, rămânând în istorie şi ca primul om care a înotat în stilul liber, pe distanţa de 100 de metri, în mai puţin de un minut.