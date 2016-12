Noutăţi cinematografice

Filmul „The Twilight Saga: Eclipse / Saga Amurg: Eclipsa”, al treilea lungmetraj al seriei, s-a situat pe prima poziţie a box office-ului nord-american, generând încasări de 69 de milioane de dolari în weekend-ul trecut, potrivit cifrelor provizorii comunicate, duminică, de Exhibitor Relations. Un alt film lansat la sfârşitul săptămânii trecute, lungmetrajul de acţiune “The Last Airbender / Ultimul războinic al aerului”, s-a clasat pe locul al doilea, cu încasări de 40,6 milioane de dolari. Animaţia “Toy Story 3 / Povestea jucăriilor 3”, realizată de studiourile Disney-Pixar cu ajutorul tehnologiei 3D, a coborât pe poziţia a treia, cu încasări de 30,1 milioane de dolari. Comedia “Grown Ups / Oameni mari şi fără minte”, în regia lui Dennis Dugan, cu Adam Sandler în rolul principal, a avut încasări de 18,5 de milioane de dolari de vineri până duminică şi a coborât două poziţii până pe locul al patrulea. Filmul “Knight and Day / Întâlnire explozivă”, de James Mangold, unde Tom Cruise şi Cameron Diaz joacă rolurile a doi fugari porniţi într-o aventură în care nimic nu este ce pare a fi, s-a situat pe locul al cincilea, cu încasări de 10,2 milioane de dolari.

Filmul “Karate Kid” a coborât de pe poziţia a patra pe a şasea, cu încasări de opt milioane de dolari. Acest lungmetraj este un remake al filmului cult din 1984, avându-i de această dată în rolurile principale pe Jackie Chan, în rolul profesorului de kung-fu, şi pe tânărul Jaden Smith, fiul lui Will Smith, în rolul elevului acestuia. Pe poziţia a şaptea s-a clasat un alt remake, filmul “The A-Team / Echipa de şoc”, care spune povestea unei echipe de militari din forţele de elită şi care a avut încasări de 3,02 milioane de dolari de vineri până duminică. Comedia “Get Him to the Greek / Adu-l urgent pe scenă!” a coborât de pe poziţia a şasea până pe locul al optulea, cu încasări de 1,1 milioane de dolari. Această peliculă, având în rolurile principale actori mai puţin cunoscuţi, relatează povestea unui tânăr stagiar care primeşte misiunea de a însoţi un rocker, pe cât de celebru pe atât de turbulent, în călătoria acestuia de la Londra la New York. “Shrek Forever After / Shrek pentru totdeauna”, al patrulea film din seria dedicată căpcăunului verde, s-a situat pe poziţia a noua şi a avut încasări de 799.000 de dolari în al şaptelea weekend pe marile ecrane nord-americane. Lungmetrajul “Cyrus”, o comedie despre viaţa de familie din Los Angeles, încheie topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 770.000 milioane de dolari.

Dintre producţiile viitoare, se remarcă thrillerul “Riptide”, realizat pe baza unui scenariu original scris de Richard McBrien, avându-I ca posibili protagonişti pe Brad Pitt şi Shia LaBeouf. Scenariul descrie fapte misterioase care se petrec la bordul unui vas de croazieră după ce un membru al echipajului a fost asasinat. Brad Pitt a achiziţionat şi recent drepturile de ecranizare a lungmetrajului “The Imperfectionist”. Şi actorul Kevin Bacon a acceptat să joace într-un episod din al doilea sezon al serialului “Bored To Death”, ce va fi difuzat în această toamnă de postul de televiziune HBO. Kevin Bacon este un obişnuit al marelui ecran, jucând în numeroase lungmetraje, însă a avut şi câteva apariţii pe micile ecrane, în serialele “Will & Grace” sau “Frasier”. Actorul american a decis să se alăture “bandei nebune” conduse de personajul Jonathan, interpretat de Jason Schwartzman, într-un episod din cel de-al doilea sezon al serialului, ce va fi lansat în această toamnă pe postul HBO. Serialul “Bored To Death” este o comedie în care telespectatorii au posibilitatea de a descoperi aspecte din viaţa agitată şi amuzantă a unui scriitor cu capul în nori, care pretinde că este detectiv privat, potrivit imaginii personajelor din romanele sale.