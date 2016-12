Noutăţi cinematografice

Regizorul Quentin Tarantino pregăteşte o peliculă bazată pe mitul Contelui Dracula, pe care intenţionează să o filmeze în Austria, unde va merge curând pentru a căuta castele. Cineastul american ar urma să petreacă patru zile în Austria, pentru a vizita castelele din regiunea Kreuzenstein. Aceste castele au făcut parte din decorul filmului ”Season of the Witch”, în care protagonişti au fost Nicolas Cage şi Ron Perlman, care va fi lansat anul acesta. Zona este una muntoasă, abruptă, cu numeroase castele şi peisaje tenebroase. Două alte pelicule despre Dracula sunt pregătite la Hollywood, una regizată de Alex Proyas, numită ”Dracula: Year One”, produsă de Universal şi o alta produsă de Brad Pitt, inttiulată ”Vlad”, care va fi realizată de casa de producţie Summit Entertainment, în regia lui Anthony Mandler. Până în prezent, legenda lui Dracula a inspirat peste o sută de filme. Cele mai populare dintre acestea sunt pelicula din anul 1931, cu Bela Lugosi în rolul principal şi cea realizată în 1992, de Francis Ford Coppola, în care a jucat Gary Oldman. Majoritatea scenariilor au avut ca punct de plecare romanul ”Dracula”, scris de irlandezul Bram Stoker.

Actriţa de origine română Elsa Pataki va lucra alături de fostul său iubit, Adrien Brody şi de prima doamnă a Franţei, Carla Bruni, la comedia romantică ”Midnight in Paris” regizată de Woody Allen. Elsa Pataki, prezentă la Cannes pentru lansarea peliculei ”Di Di Hollywood” regizată de Bigas Luna, a ştiut să profite de ocazie şi a atras atenţia regizorului Woody Allen, care i-a oferit un mic rol în pelicula ”Midnight in Paris”. Filmările la peliculă vor începe în această vară, în capitala Franţei. Din distribuţie mai fac parte, pe lângă fostul iubit al Elsei Pataki, Adrien Brody şi Carla Bruni, actorii Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel McAdams, Kathy Bates şi Michael Sheen. Lungmetrajul ”Midnight in Paris” este o comedie romantică, povestea unei călătorii de afaceri a unei familii americane în capitala franceză. Înainte de a se dedica filmărilor alături de Woody Allen, actriţa de origine română trebuie să finalizeze un proiect animat la Barcelona. Actriţa mai are în agendă şi adaptarea pentru marele ecran a benzilor desenate ”Captain Thunder”. Elsa Pataky, în vârstă de 33 de ani, s-a născut la Madrid. Mama sa are origini ungureşti şi româneşti, iar tatăl său este spaniol.