Noutăţi cinematografice

Mai rar o continuare care să depăşească originalul, dar ”Iron Man 2” a reuşit acest lucru. Partea a doua a aventurilor Omului de Oţel a debutat pe primul loc în box office-ul american, cu încasări de-a dreptul fenomenale. Pelicula regizată de Jon Favreau a strâns 133.600.000 de dolari în primele trei zile pe marele ecran din SUA, cu 35 de milioane mai mult decât obţinuse ”Iron Man 1”, în weekendul de premieră şi situându-se pe locul cinci în clasamentul debuturilor din toate timpurile, top condus în continuare de ”Dark Knight / Cavalerul Negru”, cu 158.000.000 de dolari. Cum cinefilii americani s-au călcat în picioare pentru a-l vedea pe Robert Downey Jr. din nou în costum metalic, fostul lider de box office, remake-ul ”A Nightmare on Elm Street”, a fost nevoit să se mulţumească cu încasări ”infime”, de doar 9,1 milioane de dolari. Pe locul trei s-a clasat ”How to Train Your Dragon” cu 6.700.000 de dolari, urmat de ”Date Night” cu 5.300.000 de dolari, ”The Back-up Plan” cu 4.300.000 de dolari, ”Furry Vengeance” cu 4.000.000 de dolari, ”Clash of the Titans / Înfruntarea Titanilor” cu 2.300.000 de dolari, ”Death at a Funeral” cu 2.100.000 de dolari. Pe ultimele două poziţii ale top 10 se clasează ”The Losers” cu 1.800.000 de dolari şi ”Babies”, care la debut a adunat 1.500.000 de dolari.

În acest sfârşit de săptămână a avut loc şi premiera mult aşteptatului ”Prince of Persia: Sands of Time”. În filmul de 150.000.000 de dolari produs de Jerry Bruckheimer şi Walt Disney, actriţa engleză Gemma Arterton o interpretează pe fermecătoarea Tamina care, alături de prinţul persan Dastan, rol jucat de Jake Gyllenhaal, luptă pentru a dejuca planurile maleficului Nizam, alias Sir Ben Kingsley. Filmul va fi lansat în ţara noastră pe data de 28 mai.

”Vreau să fiu o actriţă serioasă!”, anunţa, în urmă cu ceva vreme, Gemma Arterton. Şi s-a ţinut de cuvânt! După rolul care a făcut-o celebră în ”Quantum of Solace / Partea lui de consolare”, ambiţioasa englezoaică a lucrat fără pauză. Numai anul acesta a bifat un nou succes cu lungmetrajul ”Clash of the Titans / Înfruntarea Titanilor”. Duminică seară, la premiera mondială a peliculei inspirate din celebrul joc pe calculator omonim, tânăra de 24 de ani a fost la înălţime. Îmbrăcată ca o adevărată prinţesă, într-o rochie de gală, creaţie Valentino, Gemma Arterton a arătat ca o adevărată vedetă de la Hollywood, pe covorul roşu al Vue Wesfield din Londra.