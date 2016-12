Noutăţi cinematografice

Actorul american Brad Pitt va juca în adaptarea cinematografică a romanului ”The Girl with the Dragon Tattoo”, regizată de David Fincher, pe baza romanului omonim scris de Stieg Larsson. Presa suedeză a confirmat faptul că filmările pentru adaptarea cinematografică a romanului omonim vor debuta la Stockholm, în toamna acestui an. Reprezentanţii Institutului Suedez de Film au confirmat, totodată, că filmul va fi regizat de David Fincher, cineastul nominalizat la Oscar în 2009 pentru regia filmului ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”, în care rolul principal a fost interpretat de Brad Pitt. De altfel, cei doi au mai colaborat şi în anii \'90, în filmele ”Seven” şi ”Fight Club / Sala de lupte”. Brad Pitt urmează să joace din nou sub bagheta regizorală a lui David Fincher şi pentru a interpreta rolul jurnalistului Mikael Blomkvist din trilogia ”Millenium”, tot a romancierului Stieg Larrson. Actriţa britanică Carey Mulligan va interpreta pe marele ecran rolul eroinei punk Lisbeth Salander din acelaşi roman, rol jucat de Noomi Rapace într-o versiune cinematografică suedeză.

Tot din Cetatea Filmului aflăm că al patrulea film din franciza ”Ice Age / Epoca de gheaţă” va fi lansat pe 13 iulie 2012 Titlul provizoriu al acestui proiect cinematografic este ”Ice Age: Continental Drift”. Reprezentanţii studiourilor Fox au confirmat că pelicula va fi produsă cu ajutorul tehnologiei 3D. Primele trei filme din această franciză de succes au obţinut împreună încasări de 1,92 miliarde de dolari pe plan mondial.