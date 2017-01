Noutăţi cinematografice

Ultimele zile trăite de Jim Morrison, solistul şi textierul legendarei trupe rock The Doors, vor inspira un lungmetraj care va fi lansat în 2011, acesta fiind al treilea film despre viaţa controversatului artist ucis de un cocktail de droguri şi alcool. Pelicula va avea ca personaj central un cântăreţ american de rock, ce va purta numele fictiv Jay Douglas, însă scenariul va copia aproape în întregime sfârşitul vieţii şi carierei solistului trupei The Doors. Numele personajului nu a fost ales întâmplător, ci tot cu trimitere la Jim Morrison, care, pe lângă James, a avut şi prenumele Douglas. Filmul se va numi ”The Last Beat”, iar în rolul principal va juca actorul american Shawn Andrews, mult mai puţin cunoscut decât primul şi singurul interpret de până acum al lui Jim Morrison, respectiv Val Kilmer.

Jim Morrison şi-a trăit ultimele zile la Paris, unde renunţase aproape total la muzică. A încetat din viaţă pe 3 iulie 1971, la doar 27 de ani şi a fost înmormântat în cimitirul Pere Lachaise, unul dintre cele mai vizitate locuri din capitala Franţei şi loc de pelerinaj pentru fanii din toată lumea ai artistului. Primul documentar de lung metraj despre trupa The Doors, cu imagini inedite, declaraţii ale membrilor şi vocea lui Johnny Depp în rolul povestitorului, rulează deja pe marile ecrane din SUA, din 9 aprilie. Intitulat ”When You\'re Strange”, documentarul a fost realizat cu sprijinul celor trei supravieţuitori ai trupei - John Densmore, Robby Krieger şi Ray Manzarek, ultimul declarând că acest film este antidotul la pelicula ”The Doors”, regizată de Oliver Stone şi lansată în 1991.

Pe de altă parte, actorul Woody Harrelson va juca în thriller-ul “Rampart”, un lungmetraj ce prezintă povestea unui departament de poliţişti corupţi din Los Angeles. Filmul este regizat de Oren Moverman, cu care Woody Harrelson, dublu nominalizat la Oscar, a colaborat în 2009, la drama de război “The Messenger / Mesagerul”. Şi actorul Ben Foster, colegul lui Woddy Harrelson din “The Messenger / Mesagerul” va face parte din distribuţia acestui film, bazat pe un scenariu scris de James Ellroy. Woody Harrelson a jucat în ultimii ani în câteva filme bine primite de public şi de critica de specialitate, printre acestea numărându-se “No Country For Old Men / Nu există ţară pentru bătrâni” din 2007 şi “2012”, un SF lansat în 2009. Actorul american în vârstă de 48 de ani va putea fi văzut în curând pe marile ecrane, în drama “Bunraku”, filmată în România, în care joacă alături de Demi Moore şi Josh Hartnett. Numele cineastului Oren Moverman a fost mult timp asociat viitorului film biografic despre viaţa lui Kurt Cobain, solistul trupei Nirvana. Acesta a fost scenaristul lungmetrajelor “I\'m Not There” şi “Married Life”.