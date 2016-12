Noutăţi cinematografice

La peste un deceniu după lansarea, în 2002, a unui film dedicat îndrăgitului căţel investigator Scooby-Doo, un personaj de animaţie creat de studiourile Hanna-Barbera, producătorii de la Warner Bros. au anunţat că vor realiza un nou film din această franciză. Noul lungmetraj, ce va prezenta aventurile unor tineri detectivi asistaţi de căţelul lor foarte inteligent, se află deocamdată într-un stadiu incipient de producţie. Acest proiect va fi regizat de cineastul Randall Green. Filmul live-action din 2002 i-a avut în rolurile principale pe Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, Linda Cardellini şi Isla Fisher. Acel lungmetraj, care a obţinut încasări de 268 de milioane de dolari pe plan mondial, a generat şi o continuare, ”Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed”, ce a fost lansată în anul 2004.

Tehnica live-action, ce combină personaje reale cu personaje animate, a avut mare succes la Hollywood în ultimii ani. Astfel, studiourile Sony au produs filmele din seria ”Ştrumpfii”, iar studiourile Fox au produs peliculele din francizele ”Alvin and the Chipmunks” şi ”Garfield”. La începutul acestui an, presa americană a anunţat că veveriţele Chip şi Dale, protagonistele unui îndrăgit serial de desene animate, vor ajunge la rândul lor pe marile ecrane, într-un lungmetraj live-action realizat de studiourile Disney.

Rockerul britanic Ozzy Osbourne va asigura vocea unui personaj din serialul de animaţie pentru copii intitulat ”Bubble Guppies”. Solistul trupei Black Sabbath va apărea în calitate de invitat special în acest serial de animaţie, sub forma personajului Sid Fishy. Potrivit televiziunii Nickelodeon, care difuzează serialul, ”Sid Fishy este un peşte rock and roll care adoră să fie detestabil”. Ozzy Osbourne, de 65 de ani, spune că a luat decizia de a juca acest personaj animat datorită nepoatei sale, Pearl. ”Se uită la televizor tot timpul. Abia aştept să îi văd reacţia atunci când va auzi vocea mea ieşind din gura lui Sid Fishy”, a declarat rockerul britanic. Episodul care va conţine vocea lui Ozzy Osbourne va fi difuzat în 2015. Ozzy nu este singurul membru din familia Osbourne care apare într-un serial TV pentru copii. Sharon, soţia sa, a asigurat vocea mamei Căpitanului Hook în serialul ”Jack & the Never Land Pirates”.

Actriţa americană Meryl Streep, de 64 de ani, o va interpreta pe Maria Callas într-un lungmetraj intitulat ”Master Class”, ce va fi produs de televiziunea HBO pe baza piesei de teatru omonime scrise de Terrence McNally despre perioada în care celebra cântăreaţă de operă preda cursuri muzicale elevilor de la o şcoală de elită americană, Juilliard, în 1971. Cineastul Mike Nichols, care a colaborat în trecut cu Meryl Streep la câteva filme celebre, precum ”Silkwood”, ”Heartburn / Dragoste frântă”, ”Postcards From the Edge / Salutări din Hollywood” şi ”Angels in America / Îngeri în America”, va regiza acest lungmetraj. Filmările vor debuta în luna ianuarie, după ce actriţa americană va termina de filmat pentru pelicula ”Ricky and the Flash”. În acel film, Meryl Streep joacă o mamă sexagenară pasionată de rock'n'roll, care îşi urmăreşte idealurile cu preţul pierderii familiei. Pentru acest rol, vedeta americană a luat lecţii de chitară de la legendarul Neil Young. În piesa de teatru ”Master Class”, care a avut debutul pe Broadway în 1995, personajul central, Maria Callas, face dezvăluiri despre cariera şi viaţa ei personală, inclusiv despre momentul în care a fost părăsită de miliardarul Aristotel Onassis pentru Jacqueline Kennedy.

În ultimii ani, Meryl Streep a interpretat numeroase femei celebre pe marele ecran, precum fostul premier britanic Margaret Thatcher, în ”The Iron Lady / Doamna de fier”, şi maestrul bucătar Julia Child, în ”Julie & Julia / Julie şi Julia”. De asemenea, presa americană afirmă că personajul Miranda Priestley pe care Meryl Streep l-a jucat în ”The Devil Wears Prada / Diavolul se îmbracă de la Prada” este inspirat de celebra Anna Wintour, redactorul-şef al prestigioasei reviste americane ”Vogue”.

Al şaselea film din seria ”Resident Evil” se va numi ”The Final Chapter” şi ar putea fi ultimul lungmetraj din această franciză cinematografică. Regizorul Paul W.S. Anderson scrie în această perioadă versiunea finală a filmului, care se va intitula ”The Final Chapter”, însă acest titlu este provizoriu. ”Este un titlu în lucru. Poate va fi reţinut ca titlu final al filmului, însă, deocamdată, acesta este titlul scris pe prima pagină a scenariului”, a declarat Paul W.S. Anderson. Nu se ştie deocamdată ce rol va rezerva cineastul american personajului principal al francizei, Alice, interpretată de soţia sa, actriţa Milla Jovovich. Paul W.S. Anderson a precizat totuşi faptul că acest film va fi regizat în 3D, la fel ca precedentul lungmetraj din serie, ”Resident Evil: Retribution / Resident Evil: Răsplata”, din 2012. Data la care va fi lansat ”Resident Evil: The Final Chapter” va fi anunţată în curând. Lansată în 2002, franciza ”Resident Evil” a generat încasări de peste 915 milioane de dolari pe plan mondial.

Kathryn Bigelow, autoarea lungmetrajelor ”The Hurt Locker / Misiuni periculoase” şi ”Zero Dark Thirty / Misiunea: 00.30 A.M.”, a generat noi polemici, după ce a anunţat că a ales să adapteze pentru marele ecran povestea unui sergent din armata americană acuzat că a dezertat în Afganistan. Luat prizonier, eliberarea lui a fost făcută doar în schimbul punerii în libertate a cinci luptători taliban. Kathryn Bigelow va lucra la noul proiect cu scenaristul şi producătorul Mark Boal, cu care a colaborat şi la pelicula ”Zero Dark Thirty / Misiunea: 00.30 A.M.”, în 2012. Un alt film despre acelaşi subiect se află în etapa de preproducţie, anunţă site-ul The Wrap. Acest proiect va fi regizat de Todd Field şi va fi produs de studiourile Fox. Noul proiect cinematografic se înscrie în universul tematic al războiului, o temă preferată de regizoarea americană, care a decis să renunţe pentru o perioadă la proiectul la care lucra, filmul ”The True American”, cu Tom Hardy, ce va spune povestea lui Mark Stroman, autoproclamat ”teroristul american”. Acesta a fost executat în 2011, după ce a fost găsit vinovat de uciderea a doi emigranţi şi de împuşcarea mortală a veteranului Forţelor Aeriene din Bangladesh, Rais Bhuiyan, după atacurile teroriste ce au avut loc pe 11 septembrie 2001, la New York.