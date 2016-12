Noutăţi cinematografice

Cel de-al doilea film al noii trilogii ”Star Wars / Războiul stelelor”, al optulea de la începutul seriei, va fi realizat tot în Marea Britanie, anul viitor, a precizat cu multă mândrie ministrul britanic de Finanţe, George Osborne. Oficialul britanic a făcut anunţul cu prilejul vizitei la studiourile Pinewood, de lângă Londra, unde se filmează deja, din luna mai, Episodul VII al celebrei serii. Filmările la ”Star Wars: Episode VIII” vor începe în 2015, tot la studiourile Pinewood. Decizia Lucasfilm şi Disney de a filma în Marea Britanie şi Episodul VIII al Star Wars se bazează pe încrederea în talentul incredibil al britanicilor şi reprezintă mai multe locuri de muncă şi mai multe investiţii. ”Echipa britanică cu care lucrăm la ”Star Wars: Episode VII” este incredibilă. Sunt printre cei mai înzestraţi şi implicaţi când trebuie să filmeze şi să redea o poveste. ”Star Wars” nu se putea afla pe mâini mai bune”, a precizat preşedintele Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Alegerea Marii Britanii pentru a filma Episodul VII şi, mai nou, Episodul VIII este legată de reducerile de taxe pe care le acordă Guvernul britanic industriei filmului, precum şi investiţiilor făcute în 2013 în producţia britanică de film, investiţii care depăşesc un miliard de lire sterline, o creştere cu 14% faţă de anul precedent. Episodul VII din seria ”Star Wars” este cea de-a cincea ecranizare care se realizează în Marea Britanie şi va rula pe ecrane din 18 decembrie 2015. Trilogia originară a fost filmată la Elstree Studios din Hertfordshire, în timp ce prequel-ul ”Star Wars Episode I: The Phantom Menace”, din cadrul celei de-a doua trilogii ”Star Wars”, a fost filmat în 1997, la Leavesden Studios, tot din Hertfordshire. Din distribuţia ”Star Wars: Episode VII” fac parte şi actorii din trilogia originală a seriei, Harrison Ford, Carrie Fisher şi Mark Hamill. Noul film este regizat de J.J. Abrams.

Cântăreaţa Kylie Minogue va juca în filmul ”San Andreas”, un thriller produs de compania New Line despre un seism devastator, în care artista australiană îl va avea ca partener de afiş pe actorul Dwayne Johnson. Actorii Archie Panjabi, Art Parkinson, Carla Gugino şi Alexandra Daddario se regăsesc la rândul lor în distribuţia acestui film, ce va prezenta dezastrele produse de un seism cu magnitudinea de 9 grade care a devastat California. Deşi acţiunea este plasată în California, aproape toate scenele vor fi turnate în Australia. Dwayne Johnson va interpreta rolul unui pilot de elicopter care o salvează pe fiica sa din San Francisco. Lungmetrajul va fi regizat de Brad Peyton, pe baza unui scenariu scris de Carey şi Chad Hayes. Cântăreaţa Kylie Minogue are deja la activ câteva incursiuni reuşite în domeniul actoriei, printre rolurile sale din ultimii ani numărându-se cele din filmele ”Moulin Rouge”, ”Holy Motors” şi ”Jack and Diane”.

Vedeta de televiziune Oprah Winfrey va juca în filmul biografic ”Selma”, despre Martin Luther King, pe care îl şi produce, alături de Brad Pitt, prin intermediul casei acestuia de producţie, Plan B. ”Selma” este o dramă despre campania lui Martin Luther King în sprijinul dreptului la vot al persoanelor de culoare, din 1965, când au fost organizate trei marşuri de protest, din Selma până în Montgmomery. Primul marş, cel mai violent, a fost denumit ”duminica sângeroasă”, deoarece protestatarii au fost atacaţi cu bâte şi gaze lacrimogene. Oprah Winfrey va juca rolul militantei pentru drepturi civile Annie Lee Cooper, o femeie mai în vârstă care a încercat să se înscrie pentru vot, iar acest drept i-a fost refuzat de un şerif. Rolul militantului pentru drepturi civile ale persoanelor de culoare Martin Luther King, ucis pe 4 aprilie 1968, va fi interpretat de David Oyelowo, care a jucat alături de Oprah Winfrey în lungmetrajul ”The Butler”, în regia lui Lee Daniels. Cuba Gooding Jr. va interpreta rolul lui Fred Gray, avocatul care a militat pentru dreptul la vot al persoanelor de culoare, Tom Wilkinson va juca rolul fostului preşedinte american Lyndon B. Johnson, iar Tim Roth va interpreta rolul controversatului guvernator al SUA George Wallace.