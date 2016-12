Noutăţi cinematografice

Denzel Washington poartă negocieri pentru a juca într-o nouă versiune a filmului western ”The Magnificent Seven / Cei şapte magnifici” din 1960, ce va fi regizată de Antoine Fuqua, cu care actorul a colaborat pentru ”Training Day / Zi de instrucţie” şi ”The Equalizer”. Iniţial, din echipa filmului urma să facă parte şi Tom Cruise, care trebuia să i se alăture lui Matt Damon, ca unul dintre cei şapte pistolari magnifici, însă vedeta francizei ”Mission Imposible / Misiune imposibilă” a renunţat la ofertă în 2013, din cauza unui proiect diferit. Prin urmare, producătorii MGM s-au gândit să îl distribuie pe Denzel Washington în remake-ul westernului din 1960, scenariul noii producţii fiind semnat de John Lee Hancock, cel care a regizat pelicula ”The Blind Side / Povestea unui campion”, nominalizată la premiul Oscar pentru cel mai bun film, în 2010.

În filmul din 1960, regizat de John Sturges şi cu un scenariu de Nic Pizzolatto, Yul Brynner, Steve MCQueen, Charles Bronson, James Coburn, Robert Vaughn, Brad Dexter şi Horst Buchholz au interpretat şapte pistolari renegaţi, care sunt recrutaţi pentru a proteja un sat mexican de un grup de bandiţi. ”The Magnificent Seven / Cei şapte magnifici” a reprezentat, la rândul său, un remake al filmului ”Cei şapte samurai” şi a avut trei continuări: “Return of the Magnificent Seven / Întoarcerea celor şapte magnifici”, ”Guns of the Magnificent Seven / Pistoalele celor şapte magnifici” şi ”The Magnificent Seven Ride”.

Studiourile Disney vor produce o versiune live-action a filmului de animaţie ”Beauty and the Beast / Frumoasa şi Bestia”, realizat în 1992, de Kirk Wise şi Gary Trousdale, şi devenit un clasic al genului. Filmul va fi regizat de Bill Condon, iar scenariul va fi scris de Evan Spiliotopoulos. Proiectul se va înscrie într-o serie de producţii similare ale Disney, care au recreat live-action cele mai cunoscute filme de animaţie ale studiourilor. Cel mai recent film de acest gen, ”Maleficent 3D”, de Robert Stromberg, cu Angelina Jolie şi Elle Fanning, care a avut premiera în România pe 30 mai, a obţinut încasări de 200 de milioane de dolari la nivel global, în prima săptămână după lansare. De asemenea, Disney pregăteşte, în paralel, alte două versiuni live-action inspirate de filmele de animaţie clasice ale acestei case de producţie: ”Cenuşăreasa”, care va fi lansat în martie 2015, şi ”Cartea junglei”, în regia lui Jon Favreau, care va avea premiera în octombrie 2015.

Regizorul Josh Trank va realiza un spin-off al francizei ”Star Wars / Războiul stelelor”, anunţul venind la scurt timp după cel despre Gareth Edwards, desemnat să regizeze o producţie similară, în cadrul proiectului Disney de a produce filme inspirate din serie în paralel cu o nouă trilogie omonimă. Atât producţia ce va fi regizată de Gareth Edwards, a cărei lansare este prevăzută pentru decembrie 2016, cât şi filmul lui Josh Trank vor avea premiera după lansarea lungmetrajului ”Războiul stelelor VII”, de J.J. Abrams, care se filmează în prezent la Londra, primul dintr-o trilogie şi care va avea premiera pe 18 decembrie 2015. ”Magia universului din ”Războiul stelelor” mi-a definit întreaga copilărie. Oportunitatea de a extinde această experienţă pentru generaţiile viitoare este cel mai incredibil vis din toate timpurile”, a declarat Josh Trank, care în prezent lucrează la filmul ”The Fantastic Four”. Aceste filme spin-off, concepute ca poveşti independente de trilogia ”Războiul stelelor”, reprezintă elemente-cheie ale proiectului studiourilor Disney de a lansa în fiecare an o peliculă inspirată din această serie SF. Intenţia producătorilor şi scenariştilor este de a concentra fiecare spin-off în jurul unui personaj din seria ”Star Wars”, cu Boba Fett, Han Solo şi Yoda ca personaje principale. Studiourile Disney au achiziţionat Lucasfilm, compania care produce seria ”Star Wars”, deţinută iniţial de George Lucas, pentru suma de 4,05 miliarde de dolari, în 2012, şi au anunţat că vor lansa filme spin-off între lansările celor trei noi lungmetraje din cunoscuta serie SF. Franciza ”Star Wars”, creată de George Lucas, una dintre cele mai profitabile francize din istoria cinematografiei, a generat încasări de peste 4,4 miliarde de dolari în box office-ul mondial, după lansarea pe marile ecrane a primului film din serie, în anul 1977.

Lupita Nyong'o, premiată cu Oscar pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru prestaţia sa din filmul ”12 Years of Slavery / 12 ani de sclavie”, produs de Brad Pitt, va colabora din nou cu actorul american pentru ecranizarea romanului ”Americanah”, al scriitoarei nigeriene Chimamanda Ngozi Adichie. Compania Plan B, care a produs filmul ”12 Years of Slavery / 12 ani de sclavie”, regizat de Steve McQueen, a obţinut drepturile de ecranizare a romanului ”Americanah”, al scriitoarei nigeriene Chimamanda Ngozi Adichie, şi va produce filmul, împreună cu D2 Prods. and Potboiler Prods., rolul principal revenindu-i actriţei Lupita Nyong'o. Romanul ”Americanah”, construit în jurul poveştii de dragoste dintre doi tineri din Nigeria, a fost distins în 2013 cu prestigiosul premiu National Book Critics Circle Award for Fiction şi a fost inclus pe lista celor mai bune cărţi ale anului de ”The New York Times”, BBC şi Newsday. ”Este o mare onoare să avem oportunitatea de a aduce pe marele ecran strălucita carte a doamnei Adichie. Pagină după pagină, am fost impresionată de poveştile lui Ifemelu şi Obinze, ale căror experienţe ca imigranţi africani sunt atât de caracteristice şi care trebuie neapărat istorisite”, a declarat Lupita Nyong'o.

Ascensiunea Lupitei Nyong'o în industria filmului a fost construită pe baza premiilor obţinute în acest sezon, recent ea primind rolul Tiger Lily în lungmetrajul despre aventurile lui Peter Pan produs de studiourile Warner Bros., în regia lui Joe Wright. De asemenea, actriţa a primit un rol în ”Războiul stelelor VII”, de J.J. Abrams, ale cărui filmări se desfăşoară la Londra, şi va asigura vocea lupoaicei Rakcha, ce îl adoptă pe Mowgli, în noua ecranizare a ”Cărţii junglei”, de Jon Favreau. Totodată, Lupita Nyong'o a conceput, regizat, montat şi produs documentarul ”In My Genes”, despre modul în care sunt tratate persoanele albinoase din Kenya.

Cineastul american Darren Aronofsky va produce şi va regiza, pentru postul HBO, un serial distopic ce va avea la bază o trilogie scrisă de romanciera canadiană Margaret Atwood. După ce a regizat ”Noah / Noe”, un film distopic, inspirat din povestea eroului biblic Noe, Darren Aronofsky a ales să regizeze un alt proiect ce va avea la bază tema potopului. Este vorba despre un serial dramatic produs de HBO, ”MaddAddam”, care va avea la bază o trilogie scrisă de Margaret Atwood, alcătuită din romanele ”Oryx and Crake” din 2003, ”Year of the Flood” din 2009 şi ”MaddAddamd” din 2013. Acţiunea este plasată într-un univers distopic din secolul al XXI-lea, guvernat de corporaţii şi de modificări genetice, şi prezintă evenimentele de dinainte şi de după un potop gigantic ce ucide cea mai mare parte a populaţiei de pe Terra.

Robert Downey Jr. se va inspira din propriile experienţe de viaţă şi mai ales din lupta sa contra dependenţei de droguri şi va produce un serial de televiziune despre o clinică de dezintoxicare din California. Starul francizei ”Iron Man” şi soţia lui, Susan Downey, vor produce un serial dramatic pentru postul de televiziune american Showtime, care va prezenţa vieţile pacienţilor internaţi într-o clinică de dezintoxicare din Venice Beach, California, în 1983. Robert Downey Jr. a avut mari probleme cauzate de dependenţa de droguri şi de alcool, în urmă cu 20 de ani. În acea perioadă, starul american a fost internat de multe ori în clinici de dezintoxicare, dar a ajuns şi de câteva ori în arestul Poliţiei şi chiar la închisoare.

Actriţa Naomi Watts va interpreta un rol principal în ecranizarea următoarelor două volume din trilogia ”Divergent”, de Veronica Roth, ultima carte, ”Allegiant”, urmând să fie repovestită în două filme, după modelul francizei ”Hunger Games / Jocurile foamei”. Actriţa australiană de 45 de ani o va întruchipa pe Evelyn, lidera celor fără-de-facţiune (Factionless) în filmul ”Insurgent”, ecranizarea romanului omonim, cel de-al doilea din seria ”Divergent” de Veronica Roth, precum şi în ”Allegiant Part 1” şi ”Allegiant Part 2”, care transpun cinematografic povestea din ultimul roman din trilogie, intitulat ”Allegiant”. Filmările pentru ”Insurgent” au început în luna mai, la Atlanta, în regia lui Robert Schwentke, data lansării fiind prevăzută pentru 20 martie 2015. ”Allegiant Part 1” va fi lansat pe 18 mai 2016, iar cel de-al doilea film, ”Allegiant Part 2”, va avea premiera pe 24 martie 2017, a anunţat studioul de producţie Lionsgate. Alături de Naomi Watts, pe lista celor recent adăugaţi în distribuţie se numără actriţa Octavia Spencer, care va interpreta rolul Johannei, lidera facţiunii Amiciţie (Amity). De asemenea, actorii Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort, Kate Winslet şi Miles Teller îşi vor relua rolurile din ”Divergent”, primul film al seriei.

Actorul spaniol Antonio Banderas l-ar putea interpreta pe Francisco Bergoglio într-un film dedicat vieţii sale. Potrivit unor surse, titlul filmului este ”Spuneţi-mi Francisc” şi va fi produs de doi italieni, Pietro Valsechi şi Daniele Luchetti, bazându-se pe cartea ”Francisco, el papa de la gente”, scrisă de ziarista argentiniană Evangelina Himitian. Aflat la Buenos Aires, Daniele Luchetti a declarat că filmările vor începe în octombrie, iar filmul ar putea fi văzut pe marile ecrane în februarie anul viitor. Filmul va fi vorbit în limba spaniolă şi va fi turnat în Argentina, Germania şi Italia. Castingul pentru a-i alege pe actorii care îl vor însoţi pe Banderas în rolul lui Bergoglio va fi organizat în iulie, în Buenos Aires, Spania şi în alte ţări. Producătorul italian Pietro Valsecchi s-a declarat ”nerăbdător” să lucreze cu Antonio Banderas, care va interpreta rolul principal în această producţie biografică despre anii de tinereţe ai cardinalului Bergoglio.

Actorul american Will Smith va juca într-un film care tratează problema cu care se confruntă Liga Naţională de Fotbal American (NFL) privind comoţiile cerebrale suferite de unii jucători. Potrivit publicaţiei, filmul se bazează pe un articol apărut în revista ”GQ”, intitulat ”Game Brain”, şi va fi produs de Scott Free, compania lui Ridley Scott, şi de studiourile Sony Pictures. Peter Landesman va fi regizorul şi scenaristul filmului. Ridley Scott şi soţia sa, Giannina Facio, alături de Michael Schaefer, vor fi producători. Articolul pe care se bazează proiectul a fost scris de Jeanne Marie Laskas şi se axează pe figura doctorului Bennet Omalu, personajul jucat de Smith, primul specialist care a scos la lumină drama cu care se confruntă acest sport şi pe care o reprezintă comoţiile cerebrale. Filmul dezvăluie, totodată, preţul pe care îl plătesc aceşti jucători, precum şi ramificaţiile şi interesele politice, culturale şi corporative create în lumea sportului profesionist.

Problema comoţiilor cerebrale în NFL a atras atenţia lumii filmului şi se are în vedere şi o altă producţie independentă, drama ”Game Time Decision”, cu Isaiah Washington în rolul principal, care se va baza pe cartea ”League Of Denial: The NFL, Concussions And The Battle For Truth”. Loviturile puternice suferite de jucătorii profesionişti au provocat cazuri de sinucidere, precum cel al lui Junior Seau, care şi-a pus capăt vieţii la 43 de ani, în 2012. Acesta fusese diagnosticat cu encefalopatie traumatică cronică (CTE), o boală degenerativă a creierului, provocată, în cazul său, de loviturile la cap primite în timpul practicării fotbalului american. Familia lui a strâns denunţurile a 4.000 de jucători, ale soţiilor şi rudelor lor împotriva NFL, în care acuză Liga că nu a făcut nimic, timp de un deceniu, pentru a combate problema comoţiilor cerebrale şi alte situaţii violente legate de acest sport american.

Filmul ”Forrest Gump”, care i-a adus lui Tom Hanks un premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, va fi relansat în versiune Imax, pe 5 septembrie, la 20 de ani de la premiera sa americană. Filmul, regizat de Robert Zemeckis şi produs de studiourile Paramount, a fost lansat pe 6 iulie 1994 în cinematografele din SUA şi a avut un succes uriaş în box office, cu încasări de 677 milioane de dolari în toată lumea. ”Forrest Gump” a fost nominalizat la 13 premii Oscar şi a câştigat şase trofee, inclusiv cel pentru Cel mai bun actor în rol principal, pentru Tom Hanks, Cel pentru cel mai bun regizor, pentru Robert Zemeckis şi Cel pentru cel mai bun film. Alături de Tom Hanks, în filmul bazat pe romanul omonim al lui Winston Groom mai apar Robin Wright, Sally Field şi Gary Sinise. Până acum, studiourile de producţie americane au încercat să îşi crească veniturile relansând filme cu mare succes în box office în versiune 3D, însă încasările au fost inegale. Dacă versiunea 3D a filmului ”Lion King / Regele Leu”, lansată în 2011, a obţinut încasări de 94 de milioane de dolari în SUA, filmul ”Star Wars Episodul I - Ameninţarea fantomei 3D”, de exemplu, a avut încasări modeste, iar ”Indiana Jones şi căutătorii arcei pierdute 3D” a avut încasări de numai trei milioane de dolari de la data lansării sale, în 2012. În prezent, ”Forrest Gump” ocupă locul 31 în topul filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile, în SUA.