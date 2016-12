Noutăţi cinematografice

Gareth Edwards, regizorul filmului ”Godzilla”, va realiza un spin-off al filmului ”Star Wars / Războiul stelelor”, care va fi lansat în decembrie 2016, la un an după ”Războiul stelelor VII”, de J.J. Abrams, conceput ca primul dintr-o trilogie. Scenariul viitorului spin-off, care nu a primit încă un titlu, va fi scris de Gary Whitta, fiind descris ca un film independent, realizat în paralel cu trilogia ”Războiul stelelor”, care începe cu ”Războiul stelelor VII”, de J.J. Abrams, ce va fi lansat în decembrie 2015. Filmul ”Godzilla”, cu care Gareth Edwards şi-a făcut debutul în lungmetraj, a ocupat primul loc în box office-ul nord-american încă de la primul weekend după lansarea sa, pe 16 mai, cu încasări de peste 93 de milioane de dolari. Studiourile Disney au achiziţionat Lucasfilm, compania care produce seria ”Star Wars”, deţinută iniţial de George Lucas, pentru suma de 4,05 miliarde de dolari, în 2012, şi au anunţat că vor lansa filme spin-off între lansările celor trei noi lungmetraje din cunoscuta serie SF. Franciza ”Star Wars”, creată de George Lucas, una dintre cele mai profitabile francize din istoria cinematografiei, a generat încasări de peste 4,4 miliarde de dolari în box office-ul mondial, după lansarea pe marile ecrane a primului film din serie, în anul 1977.

Fraţii Joel şi Ethan Coen vor scrie scenariul pentru următorul lungmetraj al regizorului Steven Spielberg, un thriller cu o acţiune plasată în perioada Războiului Rece, în care rolul principal masculin va fi interpretat de Tom Hanks. Această decizie reprezintă o raritate în cariera fraţilor Coen, care în majoritatea cazurilor regizează ei înşişi filmele ce au la bază scenariile pe care le scriu împreună. Acest film, al cărui titlu nu a fost deocamdată ales, va avea o acţiune plasată în perioada Războiului Rece şi va prezenta povestea, inspirată din realitate, a unui procuror angajat de CIA pentru a trece de cealaltă parte a Cortinei de Fier cu scopul de a negocia eliberarea unui pilot american capturat de fosta URSS. Rolul principal va fi jucat de Tom Hanks, care va colabora astfel cu Steven Spielberg pentru a patra oară, după ”Saving Private Ryan / Salvaţi soldatul Ryan”, ”Catch Me If You Can / Prinde-mă, dacă poţi” şi ”The Terminal / Terminalul”. În schimb, următorul lungmetraj care va fi regizat de fraţii Coen se va intitula ”Hail Caesar” şi îl va avea ca protagonist pe George Clooney.

Următorul film din franciza ”Superman”, regizat de Zack Snyder, se va intitula ”Batman vs. Superman: Dawn of Justice”, a anunţat, miercuri, compania de producţie Time Warner Inc's Warner Bros. Filmul ”Batman vs. Superman: Dawn of Justice”, care va fi lansat pe 6 mai 2016, are ca temă principală confruntarea dintre Superman, interpretat de Henry Cavill, şi Batman, rol ce i-a fost încredinţat lui Ben Affleck. Astfel, filmul reia acţiunea din pelicula precedentă, ”Man of Steel / Eroul”, regizată tot de Zack Snyder, care a avut un succes uriaş de box office, cu încasări globale de 668 milioane de dolari. Rolul personajului negativ Lex Luthor va fi interpretat de Jesse Eisenberg. Totodată, reprezentanţii studiourilor Warner Brothers au precizat în februarie că renumitul actor Jeremy Irons va juca în noua producţie rolul lui Alfred, majordomul fidel al miliardarului Bruce Wayne, bărbatul sub a cărui identitate se ascunde Batman. Din distribuţia noului film vor mai face parte Laurence Fishbourne alias Perry White, Gal Gadot în rol de Wonder Woman, Amy Adams ca Lois Lane şi Diane Lane alias Martha Kent.