Noutăţi cinematografice

Cartea lui Glenn Greenwald privind dezvăluirile făcute de Edward Snowden despre spionajul american va fi adaptată pentru marele ecran de studiourile Sony, care au anunţat că au cumpărat drepturile de autor aferente acestui volum. Michael Wilson şi Barbara Broccoli, doi producători de renume, care au lansat numeroase filme din seria „Bond”, au misiunea de a transpune pe marele ecran cartea scrisă de britanicul Glenn Greenwald, intitulată „No Place to Hide”. Potrivit studiourilor Sony, acest proiect va fi „un film politic care se va adresa spectatorilor de astăzi”. Glenn Greenwald, care a scris în iunie 2013 despre primele dezvăluiri făcute de Edward Snowden în cotidianul britanic „The Guardian”, consideră că producătorii de la Sony s-au remarcat în trecut prin „adaptările lor cinematografice nuanţate, inspirate din fapte petrecute în viaţa reală. Am fost mult influenţat de filmele politice pe care le-am văzut în tinereţe şi mă bucur că voi avea şansa de a participa la acest proiect care îi va seduce pe cinefili”. Romanul său „No Place to Hide” a fost lansat, marţi, simultan în 20 de ţări.

Rockerul Dave Grohl, fost toboşar al trupei Nirvana şi actualul solist şi chitarist al trupei Foo Fighters, va avea propriul serial TV, în care va prezenta telespectatorilor nord-americani ai postului HBO unele dintre cele mai renumite studiouri de înregistrări de pe acest continent. Dave Grohl va fi atât producător, cât şi protagonist în acest serial al cărui titlu nu a fost deocamdată ales. Noul serial va fi difuzat de filiala americană a postului HBO. El va fi o continuare a documentarului „Sound City”, regizat de Dave Grohl, un proiect extrem de apreciat, în care rockerul a prezentat povestea legendarului studio Sound City Studios din Los Angeles, în care trupa Nirvana a înregistrat albumul „Nevermind”. Pentru noul proiect TV, rockerul american va merge dincolo de zona oraşului Los Angeles şi va vizita alte studiouri muzicale de legendă, aflate în New Yortk, Chicago, Seattle şi Nashville. Dave Grohl îi va intervieva totodată pe câţiva muzicieni celebri: Paul Stanley din trupa Kiss, Nancy Wilson din trupa Heart şi Joe Walsh din trupa The Eagles, care au înregistrat în acele studiouri o serie de albume devenite celebre.

Serialul de comedie „Two and a Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate” se va încheia odată cu difuzarea ultimului episod din cel de-al 12-lea sezon, au anunţat reprezentanţii postului CBS. Nina Tassler, preşedintele CBS, a făcut această dezvăluire miercuri, odată cu anunţarea grilei de toamnă-iarnă a postului CBS, şi a afirmat că Chuck Lorre, creatorul popularului serial, şi-a pus amprenta pe „un eveniment lung cât un sezon” pentru ultimul episod, care va încheia serialul. Serialul "Two and a Half Men” a debutat în 2003 şi i-a avut iniţial în distribuţie pe Charlie Sheen, Jon Cryer şi copilul-vedetă Angus T. Jones. Charlie Sheen a fost concediat după o dispută cu Chuck Lorre, în 2011, iar Angus T. Jones a renunţat la rolul care l-a făcut celebru după ce a criticat acest serial în 2012, spunând că este „lipsit de Dumnezeu”, cerându-le, totodată, telespectatorilor americani să nu mai urmărească show-ul. Jon Cryer a decis să rămână în distribuţia serialului şi apare în actualul sezon al producţiei TV, alături de Ashton Kutcher şi Amber Tamblyn. Al 12-lea sezon al serialului va fi difuzat pe micile ecrane nord-americane începând din toamna acestui an.

Personajele din serialele animate „Family Guy” şi „The Simpsons / Familia Simpson” îşi vor uni forţele şi vor apărea împreună într-un episod special, care va avea o durată de o oră şi va fi difuzat în luna septembrie. În acest episod special produs de postul de televiziune Fox, intitulat „The Simpsons Guy”, membrii familiei Griffin îşi părăsesc casa din Quahog pentru a călători în Springfield, unde se împrietenesc mai întâi cu Homer, iar apoi şi cu ceilalţi membri ai familiei Simpson. Stewie Griffin îşi descoperă pasiunea pentru skateboard în timp ce se joacă cu Bart Simpson, iar răutăcioasa Meg, a cărei voce este asigurată de Mila Kunis, îşi găseşte în mod neaşteptat o prietenă în persoana inteligentei Lisa Simpson. În acelaşi timp, Lois şi Marge promit să nu se mai ocupe de corvezile gospodăreşti, iar Peter şi Homer, deşi la început se înţeleg foarte bine, sfârşesc prin a se bate. Actorii ale căror voci apar în „The Simpsons / Familia Simpson”, precum Hank Azaria, Dan Castellaneta, Yeardley Smith şi Nancy Cartwright, vor apărea şi în acest episod, la fel ca şi creatorul serialului „Family Guy”, Seth MacFarlane, care asigură vocile personajului Peter. Seth MacFarlane i-a introdus anterior pe Homer, Marge şi alte câteva personaje din „The Simpsons” în serialul său „Family Guy”, inclusiv în „The Juice is Loose”, un episod din 2009 în care Peter se împrieteneşte cu un alt Simpson, celebrul O.J. Dan Castellaneta, care asigură vocea lui Homer Simpson, a rostit şi el o replică într-un episod din 2012 al show-ului „Family Guy” iar, la rândul său, Seth MacFarlane a apărut în „The Simpsons” în mai 2013. Între timp, Seth MacFarlane a finalizat filmările de la cel de-al doilea proiect regizoral al său, „A Million Ways to Die in the West”, în care apare alături Neil Patrick Harris şi Charlize Theron. Acest film va fi lansat pe 30 mai.

Lansarea lungmetrajului „Fantastic Beasts and Where to Find Them”, prima peliculă dintr-o serie inspirată din universul francizei „Harry Potter”, a fost programată de studiourile Warner Bros. pentru data de 18 noiembrie 2016. Filmele au fost anunţate în septembrie anul trecut, când Kevin Tsujihara, CEO al Warner Bros., nu a spus prea multe lucruri despre acest proiect, declarând doar: „Sperăm să construim o franciză”. Filmul, o poveste originală şi debutul ca scenarist al autoarei J.K. Rowling, va cuprinde toate elementele de magie şi misticismul familiare fanilor seriei "Harry Potter". Scriitoarea a descris povestea ei ca „o extensie a lumii vrăjitorilor”, care are loc cu 70 de ani înainte de povestea lui Harry Potter şi este concentrată în jurul aventurilor lui Newt Scamander, autorul fictiv al volumului „Fantastic Beasts and Where to Find Them”. De asemenea, în afară de partea cinematografică, „Fantastic Beasts” se va extinde pe mai multe platforme, inclusiv jocuri video, produse de consum şi proiecte digitale.

„Fantastic Beasts” este unul dintre cele două volume mici scrise de Rowling, un manual de la şcoala de magie Hogwarts. Al doilea volum este „Quidditch Through the Ages” şi amândouă au fost publicate în martie 2001. Cele şapte volume din seria "Harry Potter", care s-au vândut în circa 450 de milioane de copii pe plan mondial şi au stat la baza realizării a opt filme de succes, au fost puse în vânzare în format eBook în martie 2012, pe site-ul www.Pottermore.com, lansat de J. K. Rowling în 2011. Seria "Harry Potter" este unul dintre cele mai mari succese editoriale. Adaptarea cinematografică a seriei a avut la fel de mare succes, cu încasări de peste şapte miliarde de dolari.

Cântăreaţa galeză Duffy va juca în drama romantică „Secret Love”, produsă de Parkland Pictures, au anunţat producătorii, care vor prezenta proiectul la piaţa de filme de la Cannes. Filmările pentru pelicula ”Secret Love”, care are un buget de 3,2 milioane de dolari, vor începe toamna aceasta, în Ţara Galilor. Filmul spune povestea de dragoste dintre o tânără şi un bărbat căsătorit şi mai în vârstă, concentrându-se pe stările sufleteşti ale acesteia, după ce iubitul ei moare pe neaşteptate. Cântăreaţa Duffy Jones, al cărei album de debut, „Rockferry”, a fost vândut în peste şapte milioane de exemplare în toată lumea, va compune de asemenea cântecele originale pentru acest lungmetraj şi va colabora la alcătuirea coloanei sonore. Filmul „Secret Love”, al cărui scenariu este scris de Emyr Humphreys, va fi regizat de Dewi Humphreys şi produs de Chantelle de Carvalho. Duffy a debutat pe marele ecran în drama „Patagonia” în 2010, de Marc Evans, iar melodiile sale au apărut pe coloana sonoră a unor filme precum „An Education / O lecţie de viaţă” şi „Bride Wars / Războiul mireselor”.

Arnold Schwarznegger se declară emoţionat să revină în rolul lui Conan barbarul în filmul „The Legend of Conan”. Actorul de origine austriacă, fost campion mondial de culturism şi guvernator al Californiei, va pune din nou mâna pe sabie în rolul lui Conan barbarul, rol în care a jucat în 1982 şi 1984. „Ei m-au întrebat dacă aş vrea să revin în rolul lui Conan iar eu m-am gândit că ar fi extraordinar să joc în acest film pentru că în el se regăsesc toate personajele din primele filme. În trecut am încercat să fac mai multe filme în rolul lui Conan, însă nu am vrut să colaborez cu persoanele care deţineau drepturile asupra seriei pentru că nu puteau asigura condiţiile la nivelul unei superproducţii. Un astfel de film avea nevoie de un buget pe măsură şi de un regizor bun pentru a avea succes”, a declarat Arnold Schwarzenegger. Între timp, actorul în vârstă de 66 de ani se declară "onorat" că are şansa de a reveni şi în rolul cyborg-ului din seria "Terminator" în cel de-al cincilea film al seriei, care va fi realizat anul viitor.

La patru ani de la plecarea din „Grey`s Anatomy / Anatomia lui Grey”, Katherine Heigl revine pe micul ecran în „State of Affairs”. Actriţa de 35 de ani va apărea în noul serial difuzat de NBC şi va juca rolul unui agent CIA, consilier al preşedintelui SUA în privinţa unor metode mai deosebite. Aceasta va trebui să gestioneze situaţii de criză şi ameninţări zilnice asupra ţării. Katherine Heigl revine astfel pe platourile de filmare după o perioadă destul de lungă, de care a ştiut însă să profite, ocupându-se de cele două fiice adoptive, Naleigh şi Adalaide. „Am o familie şi totul s-a schimbat în viaţa mea. Nu mai simţeam nevoia să lucrez tot timpul”, a spus actriţa. Însă există şi o altă variantă care se referă la firea dificilă a vedetei. Aceasta i-a cam supărat pe producătorii de la Hollywood, care nu mai au încredere nici în nivelul său de popularitate, dat fiind faptul că ultimele sale filme nu au prea avut succes la încasări.

Actriţa Whoopi Goldberg lucrează la un reality show care va avea în prim-plan familia fiicei sale, actriţa şi producătoarea Alex Martin, şi cea a prietenei din copilărie a acesteia, Lisa, fiica actorului Lee Weaver. „Am dorit să spun povestea a doi prieteni care trec împreună prin toate etapele majore ale vieţii. Alex şi Leisa sunt prietene de la vârsta de 17 ani şi copii ai unor oameni faimoşi, iar acum se apropie de 40 de ani”, a declarat Whoopi Goldberg. În reality show va apărea, de asemenea, nepoata lui Whoopi Goldberg, Amara, care se întoarce în casa familiei, după ce devine mamă. Emisiunea va fi produsă, împreună cu Whoopi Goldberg, de 44 Blue Productions, compania care a produs şi reality show-ul de mare succes „Wahlburgers”, despre actorul Mark Wahlberg şi fratele său, Donnie.