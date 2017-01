Noutăţi cinematografice

Serialul ”Nashville”, produs de postul de televiziune ABC, tocmai a ieşit din anonimat, pentru că Michelle Obama, soţia preşedintelui american, Barack Obama, va juca în următorul episod, ce va fi difuzat pe 7 mai. Prima Doamnă va avea o apariţie specială, alături de actriţa Connie Britton, care interpretează rolul unei foste cântăreţe de muzică country, Rayna James, de 40 de ani. Rayna James încearcă să reintre în atenţia publicului şi să îşi recâştige faima din tinereţe. În episodul în care joacă Michelle Obama, Rayna James o convinge pe aceasta să găzduiască un concert caritabil la Fort Campbell, după ce se află că personajul Luke a fost rănit în Afganistan. Michelle Obama pare să nu aibă trac în faţa camerelor de luat vederi. Aceasta a mai avut o apariţie specială în sezonul final al serialului TV ”Parks and Recreation”, produs de NBC. Debutul soţiei preşedintelui american în acest show de televiziune a avut loc după ce a lucrat alături de actriţa Amy Poehler pentru campania Let's Move.

Un cuplu inedit va face, cu siguranţă, deliciul cinefililor. Sharon Stone va juca alături de mai tânăra sa colegă Kristen Stewart în lungmetrajul ”American Ultra”. Celor două actriţe le va da replica şi Jesse Eisenberg. Sharon Stone, de 54 de ani, va interpreta rolul unui agent guvernamental care se ocupă de un program special de antrenare a unor criminali profesionişti, în timp ce Jesse Eisenberg joacă rolul unui drogat care începe să îşi aducă aminte că este... o maşină de ucis, iar Kristen Stewart joacă rolul iubitei sale. Un alt proiect îi va aduce laolaltă pe Topher Grace, John Leguizamo şi Bill Pullman, într-o producţie regizată de Nima Nourizadeh, după un scenariu scris de Max Landis. Misterul planează deocamdată asupra acestui proiect finanţat de casa de producţie Lionsgate, care nu are deocamdată un titlu.

Şi în ceea ce priveşte producţia de televiziune se pregăteşte un proiect interesant. Actriţa Jennifer Carpenter şi producătorul George Stelzner îşi vor uni eforturile pentru ecranizarea cărţii ”The Death Class: A True Story About Life” într-un serial dramatic. Cei doi, care au lucrat împreună şi la serialul de mare succes ”Dexter”, au cumpărat drepturile pentru ecranizarea cărţii scrise de Erika Hayasaki, publicată în luna ianuarie. Intriga se învârte în jurul personajului Norma Bowe, profesor universitar cu experienţă de asistentă medicală, care le predă studenţilor Universităţii Kean din New Jersey un curs special menit să îi pregătească de moarte. Experienţele studenţilor şi clienţilor lui Norma Bowe vor fi redate prin diverse stiluri tehnice, pentru a face experienţa mortalităţii cât mai reală. George Stelzner este un fost director executiv al postului de televiziune Hallmark Entertainment, care conduce acum Studiourile West Egg, specializate în ecranizarea operelor literare, cu proiecte finanţate până acum de Fox, FX, ABC Studios, Fox TV Studios, Spike şi reţeaua A+E Networks. Jennifer Carpenter şi producătorul George Stelzner sunt acum în căutarea unui scenarist pentru a ecraniza ”Death Class”. Între timp, Jennifer Carpenter tocmai a terminat filmările la episodul-pilot ”Sea of Fire”, o dramă produsă de ABC/Sony Pictures.

Actorul american Leonardo DiCaprio va juca în următorul film al regizorului Alejandro Gonzalez Inarritu, lungmetrajul ”The Revenant”, care va intra în producţie în toamna acestui an. Acest proiect cinematografic va fi produs de compania New Regency, în colaborare cu studiourile Fox. Filmul va avea la bază romanul omonim scris de Michael Punke despre un colonist american din anii 1820, care încearcă să se răzbune pe persoanele care l-au lăsat să moară în pădure, după ce a fost atacat şi rănit grav de un urs. Scenariul filmului a fost scris de Mark L. Smith şi Alejandro Gonzalez Inarritu. Acesta este primul film în care va juca Leonardo DiCaprio după succesele repurtate în 2013 cu rolurile din două lungmetraje care au impresionat publicul şi criticii de specialitate: ”The Great Gatsby / Marele Gatsby” şi ”The Wolf of Wall Street / Lupul de pe Wall Street”.

Cineastul Baz Luhrmann negociază în această perioadă cu producătorii de la Hollywood pentru a regiza un film inspirat din serialul ”Kung Fu”, o producţie western cu arte marţiale din anii '70, în care rolul principal a fost interpretat de David Carradine. Baz Luhrmann, care a avut succes de casă anul trecut cu ”The Great Gatsby / Marele Gatsby”, va scrie scenariul pentru noul proiect cinematografic. Versiunea cinematografică a serialului ”Kung Fu” a fost discutată de producătorii de la Hollywood încă din 2006, iar aceasta urma să fie regizată în 2011 de actorul Bill Paxton. În serialul original, regretatul David Carradine a interpretat rolul unui călugăr shaolin, Kwai Chang Caine, care părăseşte China pentru a-şi căuta familia în vestul american. Telespectatorul vedea detalii din viaţa curentă a personajuui, care se întrepătrundeau cu amintirile acestuia, în special cu lecţiile primite de la maestrul său orb, Master Po, care obişnuia să îi spună ”lăcustă tânără”. Serialul a fost difuzat între 1972 şi 1975 şi de atunci a avut parte de numeroase reluări. Decizia lui Quentin Tarantino de a-l distribui pe David Carradine în filmele ”Kill Bill” a contribuit la o nouă creştere a interesului publicului larg faţă de acel serial TV. Potrivit presei de specialitate, acţiunea din adaptarea pentru marele ecran a serialului ”Kung Fu” va fi transferată în China, iar personajul principal se va afla în căutarea tatălui său.

Actorul american Adrien Brody va interpreta rolul principal într-un lungmetraj despre viaţa şi activitatea celebrului oceanograf francez Jacques-Yves Cousteau. Informaţia a fost dezvăluită într-un interviu acordat site-ului Allocine.fr, de actorul francez Pierre Niney, care va face parte din distribuţia acestui proiect cinematografic ce va fi regizat de cineastul Jerôme Salle. Pierre Niney va interpreta rolul fiului cel mic al renumitului oceanograf, Philippe Cousteau, decedat în mod tragic într-un accident de hidroavion, în anul 1979. Acest film biografic se va intitula ”Odyssey”. Titlul nu îi va surprinde pe admiratorii lui Cousteau, care, întreaga lui viaţă, a arătat o veritabilă fascinaţie pentru epopeea lui Homer. Exploratorul francez şi-a botezat vasul „Calypso“, după numele nimfei care l-a sedus pe Ulise în drumul său de întoarcere în Itaca. Apoi, la începutul anilor '70, Jacques-Yves Cousteau a intitulat ”L'Odyssée sous-marine du commandant Cousteau” documentarul său televizat care, depăşindu-şi epoca, denunţa pericolul ecologic care ameninţă Terra. Deşi numele celor doi actori principali din filmul biografic ce va fi regizat de Jérôme Salle sunt anunţate, nu se cunoaşte aproape nimic despre scenariu. Cariera excepţională a oceanografului Jacques Yves-Cousteau, care a durat aproape 60 de ani, autorizează orice speculaţie.

Aventurile celebrului explorator francez l-au inspirat deja pe Wes Anderson în 2004. Filmul ”The Life Aquatic” şi eroul său, Steve Zissou, au împrumutat, la acea vreme, destul de multe elemente din destinul ieşit din comun al căpitanului vasului „Calypso“, fără a se putea spune, însă, că acea peliculă era cu adevărat un film biografic. Tragedia provocată de moartea unui fiu, aventura prin folosirea scafandrilor moderni pentru descoperirea universului submarin şi arta comunicării din ”Le Monde du silence”, co-regizat alături de Louis Malle, au dus la câştigarea trofeului Palme d'Or la Cannes în 1956 şi a Oscarului pentru Cel mai bun documentar în anul 1957.