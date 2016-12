Noutăţi cinematografice

Actorul canadian Ryan Gosling va produce şi ar putea juca într-un film biografic despre Busby Berkeley, un faimos coregraf şi regizor de musicaluri din epoca de aur a Hollywood-ului. Filmul va fi produs de studiourile Warner Bros., care au achiziţionat deja drepturile de ecranizare ale cărţii „Buzz: The Life and Art of Busby Berkeley”, de Jeffrey Spivak, şi de către Marc Platt şi Ryan Gosling. Cei doi au lucrat împreună şi în trecut, colaborând la producţia filmului independent „Drive”. Ryan Gosling ar putea juca rolul principal şi ar putea semna regia peliculei. Proiectul se află într-un stadiu incipient de producţie şi nu are deocamdată un scenarist.

Coregraful şi regizorul Busby Berkeley a devenit celebru pentru coregrafiile elaborate ale musicalurilor de la Hollywood, precum „42nd Street” şi „Gold Diggers of 1933”, două dintre numeroasele filme pe care le-a realizat pentru studiourile Warner. A devenit faimos pentru includerea unor planuri filmate de sus, în care actriţele din distribuţie se mişcă în grup, potrivit unui tipar caleidoscopic. Busby Berkeley a primit trei nominalizări la Oscarul pentru Cea mai bună regie a unei secvenţe de dans, o categorie care nu mai există în prezent. Ryan Gosling a finalizat de curând filmările pentru lungmetrajul ce marchează debutul său regizoral, „How to Catch a Monster”. În acest film, al cărui scenariu a fost semnat tot de Ryan Gosling, joacă actriţele Eva Mendes şi Saoirse Ronan.

Lupita Nyong'o, recompensată recent cu premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru evoluţia ei din lungmetrajul „12 Years as Slave / 12 ani de sclavie”, ar putea interpreta un rol principal în cel de-al şaptelea film din franciza „Războiul stelelor”. Surse au declarat că actriţa s-a întâlnit cu regizorul peliculei J.J. Abrams în urmă cu câteva săptămâni, înainte de gala de decernare a premiilor Oscar 2014, ce a avut loc pe 2 martie, la Los Angeles. Lupita Nyong'o s-a născut în Mexic şi a crescut în Kenya, absolvind Facultatea de actorie de la Universitatea Yale. Actriţa a jucat în serialul „Shuga”, realizat de MTV, dar debutul ei în lungmetraj a fost realizat prin rolul din „12 ani de sclavie”. Ascensiunea Lupitei Nyong'o în industria filmului a fost construită pe baza premiilor obţinute în acest sezon, în urmă cu câteva săptămâni ea primind rolul Tiger Lily în lungmetrajul despre aventurile lui Peter Pan, produs de studiourile Warner Bros., în regia lui Joe Wright. Totodată, actriţa ar putea apărea şi în distribuţia filmului „The Whole Truth”, o dramă ce îl are în rolul principal pe Daniel Craig. Deocamdată, nu se ştie ce rol va avea Lupita Nyong'o în lungmetrajul „Star Wars: Episode 7”, una dintre posibilităţile vehiculate fiind ca aceasta să fie descendenta lui Obi-Wan Kenobi. Presa de specialitate relata anul trecut că J.J. Abrams caută o actriţă în vârstă de „20 şi ceva de ani, care este ori de culoare ori de o rasă mixtă, întrucât personajul Obi-Wan Kenobi ar fi avut o fiică sau o nepoată. Până în prezent, cineastul J.J. Abrams nu a oferit foarte multe detalii despre intriga următorului film din franciză, dar se crede că personajul principal va fi un ucenic Jedi. Cel de-al şaptelea film din franciză va fi lansat în cinematografe pe 18 decembrie 2015.

Actorul american de origine română Sebastian Stan a semnat un contract avantajos cu Marvel Studios, pentru a juca în nouă filme inspirate din universul benzilor desenate lansate de această companie. Totodată, actorul de origine română a fost prezent la premiera filmului „Captain America: The Winter Soldier / Captain America: Războinicul iernii”, la El Capitan Theatre din Hollywood, Los Angeles Actorul, de 30 de ani, care interpretează personajul principal în acest film, a fost însoţit la eveniment de colegii săi de distribuţie, Cobie Smulders, Anthony Mackie, Hayley Atwell şi Samuel L. Jackson. Sebastian Stan a jucat şi în primul film din franciza „Captain America”, lansat în 2011, şi a dezvăluit pentru Newsarama că a semnat un contract pentru un total de nouă filme inspirate din universul Marvel. Filmul „Captain America: Războinicul iernii”, din distribuţia căruia mai fac parte Scarlett Johansson şi Chris Evans, va avea premiera în România pe 4 aprilie. Recent, actorul de origine română s-a remarcat în miniseria TV „Political Animals”, în care a jucat alături de Ellen Burstyn şi Sigourney Weaver.