Noutăţi cinematografice

Actriţa Meg Ryan îşi va face debutul regizoral cu „Ithaca”, o ecranizare a romanului „Comedia umană”, de William Saroyan, filmul urmând să fie produs de Tom Hanks şi de Gary Goetzman, fondatorii companiei de producţie Playtone. Acţiunea filmului se petrece în 1942, în Ithaca, un orăşel californian din San Joaquin Valley, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. După ce fratele său mai mare pleacă la război, Homer Macauley, în vârstă de 14 ani, se angajează curier de noapte la un oficiu telegrafic pentru a-şi ajuta mama văduvă, iar în timpul zilei merge la şcoală. În timp ce duce mesajele de dragoste sau, dimpotrivă, cele care anunţă moartea sau rănirea unor soldaţi pe câmpul de luptă, Homer devine martor al speranţei şi suferinţei semenilor săi. Alături de Meg Ryan, din distribuţie vor mai face parte fiul acesteia, Jack Quaid, Sam Shepard şi Melanie Griffith. Scenariul îi aparţine lui Erik Jendresen, autorul serialului „Band of Brothers / Camarazi de război” din 2001, iar filmările vor începe la vară.

Actorul irlandez Liam Neeson, în vârstă de 61 de ani, care a colaborat cu Martin Scorsese la filmul „Gangs of New York / Bandele din New York” în 2002, a fost distribuit în noul lungmetraj al regizorului american, intitulat „Silence”. Filmul va fi realizat pe baza romanului omonim scris de Shusaku Endo în 1966. Din distribuţia acestui proiect cinematografic mai fac parte actorii Andrew Garfield şi Ken Watanabe. Scenariul peliculei este scris de Jay Cocks şi Martin Scorsese, iar filmările vor debuta în a doua jumătate a acestui an, în Taiwan. „Silence” spune povestea părintelui Rodrigues, un călugăr iezuit portughez din secolul al XVII-lea, care călătoreşte în Japonia alături de un alt călugăr, încercând să descopere motivele pentru care mentorul său a părăsit acest ordin religios. Persecuţiile religioase din Japonia îl obligă să călătorească „sub acoperire” şi să apeleze la serviciile unui translator.

Liam Neeson se află în negocieri avansate şi pentru a-şi relua rolul agentului CIA Bryan Mills în thrillerul „Taken 3” şi ar putea juca în drama „Highwaymen”. Totodată, starul irlandez va putea fi văzut pe marile ecrane în filmul de acţiune „Non-Stop”, produs de studiourile Universal, care va fi lansat la sfârşitul lunii februarie.

Actorii Jesse Eisenberg şi Jeremy Irons vor juca în următorul film din franciza „Superman”, intitulat „Batman vs. Superman”, care va fi lansat pe marile ecrane în 2016. Potrivit studiourilor Warner Brothers, Jesse Eisenberg va interpreta în acest film personajul negativ Lex Luthor. Jesse Eisenberg a devenit celebru după ce l-a interpretat pe Mark Zuckerberg, creatorul platformei Facebook, în lungmetrajul „The Social Network / Reţeaua de socializare”. Pentru acel rol, actorul american a fost nominalizat la premiul Oscar. Filmul „Batman vs. Superman”, care va fi lansat în 2016, îi are în rolurile principale pe Henry Cavill şi Ben Affleck. Pelicula va fi regizată de Zac Snyder, care a regizat şi cel mai recent film din seria „Superman”, intitulat „Man of Steel / Eroul”. Acel film, lansat în 2013, a readus seria „Superman” la începuturile poveştii sale. Lungmetrajul a reprezentat un succes financiar, întrucât a obţinut încasări de peste 660 milioane de dolari pe plan mondial.

În noul lungmetraj, Henry Cavill va juca din nou rolul Superman, iar Ben Affleck îl va interpreta pe Batman. Vorbind despre cele mai recente „achiziţii” din distribuţia peliculei sale, regizorul Zac Snyder a spus că Jesse Eisenberg va permite filmului să îl ducă pe Lex Luther, cel mai faimos adversar al lui Superman, în câteva direcţii noi şi neaşteptate. Rolul Lex Luthor a fost interpretat în precedentele filme din această serie de doi actori celebri, Gene Hackman şi Kevin Spacey. Totodată, reprezentanţii studiourilor Warner Brothers au precizat că renumitul actor Jeremy Irons va juca în noua producţie rolul lui Alfred, majordomul fidel al miliardarului Bruce Wayne, bărbatul sub a cărui identitate se ascunde Batman. Din distribuţia noului film vor mai face parte Laurence Fishbourne - Perry White, Gal Gadot - Wonder Woman, Amy Adams - Lois Lane şi Diane Lane - Martha Kent.

Veveriţele Chip şi Dale, protagonistele unui îndrăgit serial de desene animate, vor ajunge pe marile ecrane într-un lungmetraj live-action realizat de studiourile Disney. Acest proiect va prezenta originea personajelor din serialul „Chip 'N Dale's Rescue Rangers to the Rescue”, produs în 1989 tot de grupul Disney, în care simpaticele veveriţe, şmecherul Chip şi naivul Dale, conduc o agenţie de detectivi din lumea animalelor. Noul proiect cinematografic se află încă într-o fază incipientă de producţie şi va fi realizat pe baza unui scenariu scris de Rob Rugan, un apreciat regizor de reclame. Rob Rugan va regiza în curând filmul „Genies”, pentru studiourile Paramount, şi va adapta pentru marele ecran seria de romane „The Genius Files”, pentru studiourile Warner Bros. Filmul „Chip 'n' Dale” va fi produs de compania Mandeville, o subdiviziune a grupului Disney. Tehnica live-action, ce combină personaje reale cu personaje animate, a avut mare succes la Hollywood în ultimii ani. Astfel, studiourile Sony au produs filmele din seria „Ştrumpfii”, iar studiourile Fox au produs peliculele din francizele „Alvin and the Chipmunks” şi „Garfield”.

Veveriţele Chip şi Dale au apărut pentru prima dată în 1943, într-un scurtmetraj animat, alături de Pluto, şi, apoi, în 22 calupuri animate, difuzate la televiziunea americană până la mijlocul anilor '50, în care cei doi protagonişti fie îl necăjeau pe Pluto, fidelul prieten patruped al lui Mickey Mouse, fie se războiau cu Donald Duck. Chip şi Dale au apărut apoi în numeroase reviste de benzi desenate şi în desene animate lansate de grupul Disney şi au devenit protagoniştii serialulului „Chip 'N' Dale's Rescue Rangers to the Rescue”, lansat în 1989. Grupul american a produs trei sezoane pentru acest serial, ale cărui episoade au fost difuzate în deceniul următor pe postul Disney Channel.