Noutăţi cinematografice

Actorul american Richard Gere va juca într-o continuare a filmului „Best Exotic Marigold Hotel / Hotelul Marigold”, un lungmetraj care beneficiază de o distribuţie ce include multe nume sonore din industria filmului. Starul hollywoodian, în vârstă de 64 de ani, va juca astfel alături de Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy şi Dev Patel, care îşi vor relua rolurile jucate în filmul original, un surprinzător succes de box office al anului 2012. Filmările au început deja în India sub bagheta regizorală a cineastului John Madden, regizorul peliculei originale. De altfel, acesta este motivul pentru care Richard Gere, budist, a acceptat atât de repede să joace în acest film. În noua producţie, Sony, personajul jucat de Dev Patel, şi Muriel, prietena sa în vârstă care îl ajută să administreze un hotel, interpretată de Maggie Smith, îşi continuă eforturile de modernizare a stabilimentului, în condiţiile în care tânărul Sony este foarte ocupat cu planurile sale de nuntă. Întrucât hotelul Marigold, renovat şi transformat într-un fel de cămin pentru pensionari, pare să prospere, acest spaţiu de cazare mai are liber un singur apartament, fapt care pune probleme noilor rezidenţi Guy, interpretat de Richard Gere, şi Lavinia, personaj interpretat de actriţa Tamsin Greig.

În mod cu totul neaşteptat, prima parte, intitulată „Marigold Hotel / Hotelul Marigold”, a obţinut încasări de peste 135 milioane de dolari pe plan mondial, deşi a avut un buget de producţie de doar zece milioane de dolari. Pelicula a fost nominalizată în 2013 la premiile BAFTA, la categoria Cel mai bun film britanic, şi la Globul de Aur, la categoriile Cel mai bun film de comedie sau musical şi Cea mai bună actriţă într-un film-comedie sau musical pentru Judi Dench.

Victoria Beckham îşi va testa în curând abilităţile actoriceşti, întrucât vedeta britanică a primit un rol în serialul de televiziune „Girls / Fetele”, produs de postul HBO. Astfel, fosta membră a grupului pop Spice Girls va debuta pe micul ecran în acest serial american, în care va interpreta un rol mic, în calitate de invitat special. Proiectul a luat formă după ce vedeta britanică a declarat într-un interviu recent că i-ar plăcea foarte mult să joace în acest serial. Actriţa şi scenarista Lena Dunham, creatoarea serialului, spune că a fost uluită de dezvăluirea făcută de Victoria Beckham şi că a început deja să creeze un mic rol pentru aceasta. „M-a şocat. Mi-am zis însă: „Ei bine, va trebui să facem asta”. Mi-ar plăcea să o vedem în serialul nostru pe Victoria, îmbrăcată la patru ace, poate în rolul unui consilier pentru adulţi. O ador, este foarte şic şi drăguţă”, a spus Lena Dunham pentru tabloidul britanic „The Sun”.

Serialul „Girls / Fetele” este o comedie cu accente uneori dramatice, care prezintă aventurile şi experienţele de viaţă a patru tinere new-yorkeze. Creat de Lena Dunham, care este şi scenaristă, regizoare şi actriţă în show, serialul a fost premiat cu două Globuri de Aur în 2013 şi cu un Primetime Emmy în 2012. Cel de-al treilea sezon al serialului va debuta pe 12 ianuarie pe postul HBO.

Un serial documentar despre viaţa lui Lindsay Lohan, care a fost externată, în iulie 2013, dintr-un centru de dezintoxicare din Malibu, SUA, va fi difuzat în premieră, din 9 martie, pe postul OWN, deţinut de Oprah Winfrey. Serialul, intitulat simplu „Lindsay”, conceput ca un reality-show, urmăreşte drumul actriţei către recuperare, după o perioadă îndelungată de criză. „După ce cariera şi viaţa ei personală au fost marcate de conflicte publice, Lindsay este de o sinceritate surprinzătoare în legătură cu viaţa ei şi mai hotărâtă ca niciodată să îşi revină”, se arată în comunicatul remis de postul OWN. Serialul a fost produs după ce Lindsay Lohan a apărut, în august 2013, în emisiunea „Next Chapter”, prezentată de Oprah Winfrey pe postul OWN, unde a discutat despre problemele provocate de dependenţa de droguri şi alcool, precum şi despre perioada petrecută în clinici de reabilitare. După ani de luptă cu dependenţa de droguri, actriţa a dat de înţeles că este pregătită să o apuce pe drumul cel bun. „Sunt conectată cu forţele spirituale, indiferent dacă este rugăciune sau meditaţie. Există atâtea forţe mai mari decât mine în această lume. Am fost binecuvântată şi destul de norocoasă pentru că mi s-a dat un dar pe care să îl împart cu alţi oameni”, declară actriţa în timpul emisiunii.

Lindsay Lohan, prezentă mai mult în presă, în ultimii ani, din cauza scandalurilor în care este implicată, provocate de consumul de alcool şi de droguri, decât pentru reuşitele actoriceşti, a interpretat-o de curând pe Elizabeth Taylor în lungmetrajul de televiziune „Liz and Dick”, care însă nu a fost receptat favorabil de critici.