Noutăţi cinematografice

Actorii Johnny Depp şi Mia Wasikowska îşi vor relua rolurile Pălărierul cel Nebun, respectiv Alice, într-o continuare a filmului „Alice in the Wonderland / Alice în Ţara Minunilor”, regizat în 2010 de Tim Burton, ce va fi lansată în 2016. Disney a anunţat că va lansa acest film, produs în 3D, pe 27 mai 2016. Regia filmului va fi asigurată de data aceasta de James Bobin, de numele căruia se leagă şi producţii din celebra serie „The Muppets / Păpuşile Muppets”. Lansat în martie 2010, în 3D, „Alice in the Wonderland / Alice în Ţara Minunilor” a devenit filmul cu cel mai mare succes de casă din istoria studiourilor Disney, obţinând încasări de peste un miliard de dolari. Studiourile Disney au anunţat încă din decembrie 2012 că vor lansa o continuare a acestui film, regizată de James Bobin, pe baza unui scenariu care va fi scris de Linda Woolverton. Includerea lui Johnny Depp în distribuţia filmului reprezintă pentru Disney ocazia perfectă pentru a-şi exprima încrederea în starul hollywoodian, un actor care a permis acestor studiouri americane să încaseze 3,7 miliarde de dolari pe plan mondial graţie rolului Jack Sparrow din cele patru filme din franciza „Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”.

Un film biografic dedicat scriitorului britanic J.R.R. Tolkien, supranumit „părintele literaturii fantasy moderne”, se află în pregătire la Hollywood şi va fi produs de compania Fox Searchlight. Scriitorul britanic, autor al unor romane fantasy clasice, precum „The Hobbit / Hobbitul” sau „Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, a devenit astfel cea mai recentă legendă a literaturii mondiale a cărei viaţă va fi transpusă pe marele ecran. Filmul va prezenta evenimentele importante care l-au determinat pe J.R.R. Tolkien să scrie acele romane intrate în legendă, anii în care a luptat în Primul Război Mondial şi, apoi, ca spărgător de coduri la departamentul de decriptare al armatei britanice în al Doilea Război Mondial, dar şi prietenia sa cu un alt romancier celebru, C.S. Lewis, autorul seriei „Chronicles of Narnia / Cronicile din Narnia”. Scenariul filmului va fi scris de David Gleeson, care s-a remarcat deja în calitate de regizor al peliculei „Cowboys & Angels”.

Actriţa Meryl Streep ar putea să joace rolul lui Susan Boyle, cântăreaţa de origine scoţiană lansată în emisiunea de televiziune „Britain's Got Talent” în 2009, într-un film biografic. „Nu mi-ar plăcea să joc chiar eu în film, mi-ar plăcea să mă interpreteze altcineva. Probabil Meryl Streep, din câte am înţeles, a fost contactată”, a declarat Susan Boyle într-un interviu pentru ziarul britanic „Metro”. Meryl Streep se pare că nu a fost singura actriţă abordată pentru rol, atât Catherine Zeta-Jones, cât şi Glenn Close primind oferte să joace rolul cântăreţei scoţiene. Filmul biografic va fi produs de magnatul media Simon Cowell, din emisiunea „Britain's Got Talent”, şi de producătorii executivi ai studioului Fox Searchlight. După ce Susan Boyle a câştigat în mod surprinzător ediţia din 2009, cântăreaţa de 52 de ani a vândut peste 19 milioane de albume în toată lumea, a fost nominalizată de două ori la premiile Grammy şi a fost protagonista unui musical inspirat din viaţa ei.

Actorul spaniol Javier Bardem ar putea interpreta rolul negativ al căpitanului Blackbeard într-o nouă ecranizare a romanului cu Peter Pan pentru copii, scris de J.M. Barrie. Javier Bardem, în vârstă de 44 de ani, se pregăteşte să interpreteze rolul căpitanului Blackbeard, într-o ecranizare bazată pe povestea lui Peter Pan, băieţelul care poate să zboare şi nu îmbătrâneşte niciodată. Filmul va fi produs de Warner Bros., în regia lui Joe Wright, şi va fi conceput ca un prequel al poveştii originale, ca în „Batman Begins / Batman - Începuturi” din 2005. Noul film despre Peter Pan va urmări aventurile unui băieţel orfan care se luptă cu piraţii pentru a salva ţinutul natal al lui Peter, Tărâmul de Nicăieri (Neverland). Greg Berlanti, cunoscut pentru crearea personajului Arrow din emisiunea cu acelaşi nume, se va ocupa de producţie, iar scenariul îi aparţine lui Jason Fuchs.

Studiourile Warner Bros. sunt foarte entuziasmate de acest proiect, care a devenit "o prioritate”. Personajul Peter Pan, creat de scriitorul scoţian J.M. Barrie, a fost subiect de inspiraţie pentru numeroase producţii, printre care şi un film de animaţie cu acelaşi nume, produs de Walt Disney în 1953. Steven Spielberg a regizat un sequel, adaptat liber după cărţile lui J.M. Barrie - „Hook” în 1991, cu Dustin Hoffman în rolul căpitanului de piraţi, iar Columbia Pictures a produs filmul „Peter Pan” în 2003. În paralel, actorul şi producătorul Channing Tatum lucrează la un film despre Peter Pan, intitulat „Pan”, pentru casa de producţie rivală Columbia Pictures, cu Joe Roth în rolul principal.

Compania Sony Pictures Entertainment va produce mai puţine filme şi va realiza o tranziţie semnificativă de la marele ecran la mult mai profitabilele producţii de televiziune şi va opera mai multe posturi TV. Acest anunţ a fost făcut într-o perioadă în care Sony încearcă să obţină sprijinul investitorilor, după ce Daniel Loeb, directorul unui fond de investiţii, a cerut grupului într-o scrisoare publică, în luna mai, să ofere investitorilor o parte din profiturile sale obţinute din industria de divertisment şi să facă o serie de reforme pentru a îmbunătăţi profitabilitatea companiei. Sony a ajuns la concluzia că poate obţine suma de 250 milioane de dolari prin reducerea cheltuielilor fixe şi variabile şi a cheltuielilor cu investiţiile şi va face acest lucru în următorii doi sau trei ani, a anunţat Michael Lynton, directorul executiv companiei Sony Entertainment. Sony a anunţat totodată că lucrează cu un terţ, identificat de presa americană ca fiind Bain & Co, pentru a identifica şi alte posibilităţi de reducere a costurilor.

Divizia de film de la Sony, care include activităţile cinematografice şi cele de televiziune, va obţine venituri de 8,4 miliarde de dolari în anul fiscal 2015 şi va avea o rată a profitului de 7,4%. În divizia de muzică, Sony se aşteaptă la venituri de 4,8 miliarde de dolari şi o rată a profitului de 9,5%. Amy Pascal, directorul diviziei de film de la Sony, a spus că renumitul studio hollywoodian va reduce numărul de pelicule pe care le face anul viitor va lansa mai puţin de 20 de filme. În anii precedenţi, Sony a lansat 23 de filme. Sony va lansa anul viitor patru filme în sezonul estival, în comparaţie cu nouă cât a lansat în 2013. Sony nu a avut parte de un an prea grozav în privinţa box office-ului, înregistrând succese cu pelicule precum „Grown Ups 2” şi „Cloudy with a Chance of Meatballs 2 / Plouă cu chiftele 2”, dar şi eşecuri cu filme precum „White House Down”, un film produs cu un buget de 150 milioane de dolari şi încasări de 205 milioane de dolari, pe care Sony le-a împărţit cu proprietarii de cinematografe. Pe 31 octombrie, compania a anunţat că a suferit o pierdere operaţională de 181 milioane de dolari în al doilea trimestru fiscal, care s-a încheiat pe 30 septembrie, pentru divizia sa de filme, care include producţia cinematografică şi cea de televiziune. Directorii de la Sony au citat filmul „White House Down” drept una dintre cauzele pentru această pierdere financiară.