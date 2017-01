Noutăţi cinematografice

Cântăreaţa britanică Adele ar putea să debuteze în curând ca actriţă, cu un rol într-un film despre viaţa şi cariera cântăreţei Dusty Springfield. Acest proiect cinematografic va fi realizat pe baza unui scenariu scris de David Stenn, scenaristul principal al serialului de televiziune „Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City”. Filmările ar putea debuta la sfârşitul anului 2014 sau la începutul lui 2015. „Există într-adevăr acest proiect şi este adevărat că numele cântăreţei Adele apare în distribuţie, dar deocamdată proiectul se află într-o fază incipientă”, a declarat o sursă citată de tabloidul „Daily Mail”. Adele a dezvăluit într-un interviu recent că Dusty Springfield a fost una dintre artistele care au influenţat-o cel mai puternic în cariera ei muzicală. Totuşi, celebra cântăreaţă britanică va avea de înfruntat o competiţie serioasă, întrucât de acest rol s-a arătat interesată şi actriţa australiană Nicole Kidman. În plus, Adele va trebui să îşi elibereze agenda de lucru în următorul an dacă doreşte cu adevărat să obţină rolul principal în acest film. Purtătorul de cuvânt al artistei britanice a refuzat să comenteze aceste informaţii.

Adele, în vârstă de 25 de ani, intenţionează să îşi lanseze următorul album de studio în 2014, după o pauză în carieră de doi ani, în timpul căreia a devenit mamă. Adele are un fiu, Angelo, în vârstă de 11 luni, primul copil al artistei cu partenerul ei de viaţă, Simon Konecki. Recent, presa britanică a anunţat că Adele, care a înregistrat tema muzicală de pe coloana sonoră a celui mai recent film din seria Bond, ar urma să aibă o apariţie specială într-un film de spionaj, regizat de Matthew Vaughn, în care ar putea să joace alături de David Beckham şi Elton John.

Meryl Streep va interpreta rolul unei vrăjitoare în ecranizarea musicalului „Into The Woods”, în care celebra actriţă americană va juca alături de alţi actori de renume, precum Emily Blunt, Johnny Depp şi Chris Pine, Anna Kendrick şi James Cordon. Musicalul „Into The Woods” a avut premiera pe Broadway în anul 1987 şi s-a bucurat de un succes deosebit. În centrul acţiunii acestui film se află o vrăjitoare, interpretată de Meryl Streep, care încearcă să rupă o vrajă aruncată asupra ei şi să îşi recâştige astfel frumuseţea. Pe măsură ce vrăjitoarea pătrunde tot mai adânc în pădure, pe firul naraţiunii încep să apară numeroase personaje celebre din basme şi poveşti clasice: Scufiţa Roşie, Cenuşăreasa, Rapunzel, Jack şi vrejul de fasole. Johnny Depp va juca rolul lupului care o urmăreşte pe Scufiţa Roşie, Emily Blunt o interpretează pe soţia unui brutar care îşi doreşte un copil, James Corden joacă rolul acelui brutar, Anna Kendrick devine Cenuşăreasa, iar Chris Pine este prinţul său. Pe lângă această distribuţie impresionantă, noul lungmetraj produs de Disney va beneficia de sprijinul unei echipe de producţie foarte talentate, care va încerca să facă din „Into The Woods” un film spectaculos şi bogat în efecte vizuale. Filmul este regizat de Rob Marshall şi va avea premiera în SUA pe 25 decembrie 2014. Filmările au debutat deja în Marea Britanie.

Robert De Niro îl va înlocui pe prietenul său, regretatul James Gandolfini, în noua serie de televiziune „Criminal Justice”. Starul seriei „The Sopranos / Clanul Soprano”, care a încetat din viaţă în Italia, în luna iunie, a participat la dezvoltarea acestei miniserii de şapte episoade şi urma să joace rolul principal. Numele lui James Gandolfini rămâne în distribuţia seriei, în calitate de producător. Robert De Niro a acceptat să preia rolul lui James Gandolfini în adaptarea americană a seriei BBC cu acelaşi nume. Va interpreta rolul unui avocat care apără un bărbat acuzat că a ucis o femeie la New York.