Noutăţi cinematografice

Actriţa australiană Cate Blanchett va urma exemplul colegilor ei de breaslă Angelina Jolie şi Ben Affleck şi va debuta ca regizoare cu filmul „The Dinner”, „Het diner”, în titlul original, o ecranizare a romanului omonim scris de autorul olandez Herman Koch. Oren Moverman va scrie scenariul pentru acest thriller psihologic ce prezintă limitele până la care sunt dispuşi să meargă părinţii pentru a-şi proteja copiii.

Nu se ştie deocamdată dacă celebra actriţă Cate Blanchett va fi şi protagonistă în acest lungmetraj.

Romanul „Het Dinner”, publicat în 2009 şi tradus în 15 limbi străine, s-a vândut în peste un milion de exemplare pe plan mondial. Romanul a fost inclus în prestigiosul top al bestseller-urilor întocmit de publicaţia „The New York Times” şi a fost recompensat cu premiul publicului, în anul apariţiei sale, în Olanda. Romanul spune povestea a doi fraţi care îşi dau întâlnire într-un restaurant de lux din Amsterdam. Aceştia vorbesc despre orice, despre filmele în vogă, vacanţele în Dordogne, dar evită cu mare grijă adevărata miză a cinei, copiii lor, pentru că aceştia au comis un act de o violenţă neobişnuită. Cate Blanchett, protagonista din „Blue Jasmine”, cel mai recent film regizat de Woody Allen, este considerată deja una dintre favoritele la Oscarul pentru cea mai bună actriţă din 2014 şi pare să fi prins gustul pentru regia de film, o profesie pe care a exersat-o în joacă, cu „The Turning”, un film adaptat după romanul omonim al lui Tim Winton, regizat de 16 cineaşti.

Filmările pentru un lungmetraj despre viaţa şi cariera lui Tupac Shakur vor începe anul viitor, în oraşul Atlanta, însă nu se ştie deocamdată cine va juca rolul celebrului rapper american, decedat în 1996. Discuţiile despre realizarea acestui film biografic durează de multă vreme, însă abia de curând s-au obţinut banii pentru finanţarea peliculei. Companiile Morgan Creek Productions şi Emmett/Furla/Oasis Films s-au asociat pentru a coproduce şi cofinanţa filmul, care are un buget estimat la 45 de milioane de dolari. Scenariul va fi scris de Eddie Gonzalez şi Jeremy Hart. Producătorii au obţinut, de asemenea, dreptul de a utiliza piesele lui Tupac, iar mama rapperului, Afeni Shakur, va fi producător executiv. După moartea artistului au fost lansate peste o duzină de albume cu muzica sa, imaginea sa fiind aproape la fel de importantă precum cea a lui Che Guevara şi Bob Marley.

Actorul Daniel Radcliffe ar putea fi înlocuitorul lui Sacha Baron Cohen în filmul biografic dedicat cântăreţului Freddie Mercury, în rolul fostului lider al trupei Queen. În iulie, actorul britanic Sacha Baron Cohen, devenit celebru graţie filmelor „Borat”, „Bruno” şi „The Dictator”, a renunţat la rolul din filmul biografic dedicat cântăreţului Freddie Mercury. Presa de specialitate a evocat atunci existenţa unor diferenţe de opinii între actor şi membrii supravieţuitori ai celebrei trupe britanice în ceea ce priveşte tonul acestui film, care evocă ascensiunea şi anii de glorie ai grupului Queen. Potrivit presei internaţionale, echipa de producţie a optat pentru un film destinat mai degrabă publicului larg, în timp ce Sacha Baron Coen ar fi preferat un ton mai subversiv şi o interpretare a cântăreţului Freddie Mercury mai puţin „curată”. Se pare că rolul i-a fost oferit acum actorului britanic Daniel Radcliffe. „Deşi este tânăr, Daniel a impresionat deja cu rolul poetului gay Allen Ginsberg în filmul de anul acesta „Kill Your Darlings””, a declarat o sursă pentru publicaţia „Daily Star”. Aceeaşi sursă a spus că Daniel Radcliffe are o înălţime apropiată de cea a lui Mercury şi, în plus, ştie să cânte. Filmul, care nu are deocamdată un titlu, va fi produs de GK Films, în colaborare cu actorul Robert De Niro, Tribeca Productions şi Queen Films. Freddie Mercury a murit la vârsta de 45 de ani, pe 24 noiembrie 1991, la o zi după ce a anunţat în mod public că este bolnav de SIDA.