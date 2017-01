Noutăţi cinematografice

Actorul american Will Smith se gândeşte să-şi reia rolul din hitul cinematografic „Independence Day / Ziua Independenţei”, din 1996, într-o continuare a acestui film, conform regizorului Roland Emmerich. Acesta a precizat că urmează să se întâlnească din nou cu starul seriei „Men in Black / Bărbaţi în negru” şi că va încerca să-l convingă să reia rolul căpitanului Steven Hiller din film. „Iniţial, Will Smith a anunţat că nu doreşte să joace în acest film. Acum am stabilit să avem încă o întâlnire pentru a vorbi despre acest rol şi orice este posibil”, conform lui Roland Emmerich. Bill Pullman şi Jeff Goldblum au confirmat deja că vor participa la acest proiect cinematografic.

Actorul Alec Baldwin va găzdui show-ul „Up Late With Alec Baldwin”, care va fi difuzat din luna octombrie, în fiecare vineri, de la ora 22.00, pe reţeaua de televiziune americană MSNBC. În acest show săptămânal vor fi abordate aspectele legate de evenimentele curente şi de cultură. „Am discutat cu Alec de mai multă vreme şi abia aştept ca personalitatea şi interesele sale eclectice să fie prezentate la MSNBC”, a declarat Phil Griffin, preşedintele MSNBC. Show-ul va include şi o doză bună din opiniile politice liberale binecunoscute ale lui Alec Baldwin, dar şi idei personale şi puncte de vedere ale actorului despre lucruri care se întâmplă în lume. La rândul său, Alec Baldwin a declarat că este recunoscător MSNBC pentru că îi oferă oportunitatea de a găzdui un astfel de show, care va cuprinde „discuţii cu oameni inteligenţi, talentaţi şi implicaţi în toate domeniile posibile”.

Actorul Ian McKellen şi regizorul Bill Condon vor colabora la un nou film despre celebrul detectiv Sherlock Holmes, ajuns la vârsta pensionării. Filmul se va intitula „A Slight Trick of the Mind” şi va fi produs de companiile See-Saw, FilmNation şi BBC Films. Filmările vor debuta în aprilie 2014, în Marea Britanie. Noua producţie va fi realizată pe baza unui scenariu de Jeffrey Hatcher, inspirat din romanul omonim scris de Mitch Cullin. Cu o acţiune plasată în anul 1947, filmul prezintă povestea lui Sherlock Holmes, ajuns la vârsta pensionării, trăind într-un sat liniştit din comitatul Sussex, alături de menajera şi de fiul său pasionat de intrigi poliţiste. Însă, în loc să se bucure de o bătrâneţe liniştită, celebrul detectiv este bântuit de un caz nerezolvat din urmă cu 50 de ani. Sherlock Holmes îşi aminteşte doar fragmente: o confruntare cu un soţ furios, o relaţie secretă cu frumoasa, dar nestatornica soţie a acestuia. Acest film marchează cea de-a doua colaborare dintre Ian McKellen şi Bill Condon, care au lucrat împreună şi la filmul „Gods and Monsters” din 1998. Scris şi regizat de Bill Condon, acest film a câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun scenariu şi i-a adus lui Ian McKellen o nominalizare la categoria Cel mai bun actor principal.