Noutăţi cinematografice

Popularul serial poliţist „CSI: Crime Scene Investigation” are parte, din nou, de schimbări din mers, în timpul filmărilor pentru cel de-al 14-lea sezon. Actorul George Eads, care face parte din distribuţia originală, nu va apărea în mai multe episoade, din motive încă neprecizate. Aparent, producătorii nu au vrut să-l învoiască şi să reprogrameze filmările, iar actorul pur şi simplu nu s-a prezentat la studio. George Eads nu a fost concediat, producătorii anunţând că abia aşteaptă ca acesta să revină în serial. Este totuşi pentru a doua oară când actorul lipseşte din serial, după ce în 2004 a cerut renegocierea salariului său, dat fiind succesul de care se bucura producţia. Totodată, de anul trecut, şi Jennifer Esposito, de asemenea membră a distribuţiei orginale, a lipsit din mai multe episoade din sezonul 13. Iniţial, şi lipsa sa a fost anunţată ca temporară, dar, până în prezent, aceasta nu a revenit...

În schimb, este sigură revenirea lui Marg Helgenberger pentru episodul 300. Aceasta va relua rolul Catherine Willows, pentru a rezolva un caz mai vechi care nu îi dă pace. Va lipsi însă William Petersen, cel care a dus la succes acest serial, în calitate de producător, dar şi de actor, cu rolul doctorului legist Gilbert „Gil” Grissom. Marg Helgenberger a apărut în 12 sezoane ale serialului. Noul sezon va rula pe postul american CBS din 25 septembrie, într-o lună de zile urmând să ajungă pe micile ecrane din întreaga lume.

Amatorii de producţii TV se vor bucura în curând de un serial de ficţiune inspirat din experienţele de viaţă şi carierele starurilor rock Mick Jagger şi David Bowie, produs de celebrul Martin Scorsese. Serialul, printre ai cărui producători se numără şi solistul trupei The Rolling Stones, îi prezintă pe şeful unei case de discuri consumator de droguri şi pe artiştii de care se ocupă, care se luptă să supravieţuiască într-o industrie muzicală tulbure, în New York-ul anilor ’70, iar multe dintre poveşti sunt inspirate din propriile experienţe de viaţă ale lui David Bowie şi Mick Jagger. Pe lângă Mick Jagger şi Martin Scorsese, filmul va fi produs şi de Terence Winter, omul din spatele serialelor de succes „The Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City” şi „The Sopranos / Clanul Soprano”. Bobby Cannavale, protagonist al seriei „The Boardwalk Empire”, va juca rolul principal în noul serial, în proiect fiind cooptaţi şi regizorii Brian Koppelman şi David Levien. Aceasta nu este prima dată când Jagger şi Scorsese colaborează, veteranul regizor realizând documentarul „Shine a Light”, din 2008, despre trupa The Rolling Stones.

Pe marele ecran, actriţele Cate Blanchett şi Rooney Mara vor interpreta un cuplu de lesbiene într-o nouă dramă, intitulată „Carol”, ce va fi regizată de Todd Haynes. Rooney Mara, starul versiunii americane a filmului „The Girl with the Dragon Tattoo / Fata cu un dragon tatuat”, va juca rolul unei lesbiene care se îndrăgosteşte de o femeie căsătorită şi frustrată, în adaptarea cinematografică a romanului „Carol, The Price of Salt”, scris de Patricia Highsmith. Romanul a fost publicat în 1952, sub pseudonimul Claire Morgan. Filmările vor începe anul viitor.