Noutăţi cinematografice

Există o adevărată tendinţă a actriţelor americane de a debuta ca regizoare. Pe urmele Angelinei Jolie calcă, în prezent, Natalie Portman şi Courtney Cox. Natalie Portman va filma primul său lungmetraj în calitate de regizoare în Israel, cu ajutorul financiar al statului evreu. Ea a ales să ecranizeze romanul autobiografic „A Tale of Love and Darkness”, scris de Amos Oz. Fondul pentru Film de la Ierusalim va finanţa proiectul cu suma de 400.000 de dolari, precizând că Natalie Portman va interpreta şi unul dintre rolurile principale. Actriţa se va deplasa la Ierusalim în luna octombrie, pentru casting, filmările urmând să înceapă imediat după Anul Nou.

Între timp, Courtney Cox, în vârstă de 49 de ani, este pe cale să încheie filmările la lungmetrajul său de debut. Filmările la „Just Before I Go” s-au desfăşurat la Altadena, în California, fiind vorba despre o producţie independentă la care şi-au dat concursul prieteni ai actriţei. Este vorba despre o dramă în care rolul principal este interpretat de Sean William Scott. Filmul este povestea unui bărbat deprimat, care revine în oraşul natal cu scopul de a îndrepta toate relele pe care le-a făcut înainte de a-şi curma viaţa. Numai că aşa descoperă tot mai multe motive pentru care să trăiască. În film joacă şi Kate Walsh, iar finalul este deocamdată deschis. Courtney Cox are ceva experienţă ca regizoare, pentru că i s-au încredinţat episoade în serialele în care a jucat, precum „Cougar Town”, produs de TBS, dar şi lungmetrajul de televiziune „Talhotblond”, produs de postul Lifetime. Dacă nu va reuşi să convingă ca regizoare de lungmetraj, Courtney Cox are în continuare viitorul asigurat, pentru că serialul „Cougar Town” mai are un sezon înainte ca o decizie să fie luată cu privire la soarta producţiei difuzate de ABC.

Actorul american Christopher Walken va interpreta rolul mafiotului Angelo „Gyp” DeCarlo în adaptarea cinematografică a musicalului „Jersey Boys”, în regia cineastului Clint Eastwood. Adaptarea cinematografică a musicalului „Jersey Boys”, care prezintă istoria trupei Four Seasons, a avut o istorie turbulentă. Filmul trebuia să fie produs iniţial de studiourile Warner Bros. şi să îl aibă ca regizor pe Jon Favreau, cel care a realizat şi „Iron Man / Omul de oţel”, însă directorii grupului Warner au decis să blocheze acest proiect cinematografic în noiembrie 2012. Proiectul a fost resuscitat în luna mai a anului acesta, după ce Clint Eastwood a acceptat să regizeze pelicula. Revista „Variety” anunţa săptămâna trecută că John Lloyd Young, Erich Bergen şi Michael Lomenda au acceptat să joace în film. „Jersey Boys” este un musical creat sub forma unui documentar care relatează înfiinţarea, ascensiunea, succesul şi, în final, destrămarea trupei rock'n'roll din anii '60 The Four Seasons. Acest musical a avut premiera pe Broadway în 2005 şi de atunci a fost prezentat în cadrul unui turneu în America de Nord şi a avut reprezentaţii pe West End din Londra, la Las Vegas, Chicago, Toronto, Melbourne şi Singapore. Spectacolul a câştigat în 2006 patru premii Tony, inclusiv la categoria Cel mai bun musical, şi în 2009 a fost recompensat cu prestigiosul Premiu Laurence Olivier la aceeaşi categorie.

Versiunea cinematografică a autobiografiei fostului preşedinte sud-african Nelson Mandela, „Long Walk to Freedom”, va avea premiera mondială în septembrie, la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto. Actorul britanic Idris Elba a interpretat rolul fostului lider sud-african. Filmul inspirat din cartea autobiografică „Long Walk to Freedom”, scrisă de Nelson Mandela, aduce pe marele ecran evenimentele care au marcat viaţa liderului sud-african şi prezintă copilăria, cariera, activismul, anii de închisoare şi eliberarea sa, urmată de alegerea în funcţia de preşedinte al ţării, Mandela devenind primul preşedinte de culoare al Africii de Sud.

În festival vor mai fi prezentate şi „The Fifth Estate”, filmul despre Julian Assange, actorul Benedict Cumberbatch interpretându-l pe fondatorul WikiLeaks. Totodată, „12 Years a Slave”, noul film al regizorului Steve McQueen, şi „The Invisible Women” vor fi proiectate în premieră la Festivalul din Toronto. Festivalul se va încheia cu pelicula „Life of Crime”, o adaptare după romanul lui Elmore Leonard, cu personajele văzute anterior în filmul lui Quentin Tarantino „Jackie Brown”. Cea de-a 38-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Toronto (TIFF) va avea loc în perioada 5-15 septembrie.

Actorul american Dustin Hoffman va juca în comedia „Chef”, regizată de Jon Favreau, în care îi va avea ca parteneri pe Robert Downey Jr. şi Scarlett Johansson. Printre ceilalţi actori din distribuţia acestui proiect cinematografic se remarcă Sofia Vergara, John Leguizamo şi Bobby Cannavale. Filmul va fi regizat de Jon Favreau, pe baza unui scenariu propriu. Cineastul va interpreta şi un rol secundar în această peliculă. „Chef” spune povestea unui maestru bucătar care, după ce îşi pierde locul de muncă, decide să îşi deschidă o rulotă fast-food, pentru a-şi regăsi plăcerea de a găti şi a se apropia în acelaşi timp de familia sa, de care se înstrăinase.

Actorul britanic Sacha Baron Cohen, devenit celebru graţie filmelor „Borat”, „Brüno” sau „The Dictator”, a renunţat la rolul din filmul biografic dedicat cântăreţului Freddie Mercury, liderul trupei Queen, a anunţat purtătorul său de cuvânt, fiind evocate diferenţe de opinii între actor şi membrii supravieţuitori ai celebrei trupe britanice, în ceea ce priveşte tonul acestui film despre ascensiunea şi anii de glorie ai grupului Queen. Filmul, care nu are deocamdată un titlu, va fi produs de GK Films, în colaborare cu actorul Robert De Niro, Tribeca Productions şi Queen Films. Echipa de producţie a optat pentru un film destinat mai degrabă publicului larg, în timp ce Sacha Baron Coen ar fi preferat un ton mai subversiv şi o prezentare a cântăreţului Freddie Mercury mai puţin „curată”. Actorul britanic, a cărui asemănare fizică cu Freddie Mercury părea să reprezinte unul dintre atuurile filmului, era implicat în acest proiect cinematografic de peste trei ani. Sacha Baron Cohen filmează în prezent o parodie după un film de spionaj, produsă de studiourile Paramount.

Tânăra şi aproape necunoscuta actriţă Margot Robbie a reuşit să le depăşească pe Michelle Williams şi Jessica Biel şi a obţinut rolul iubitei lui Will Smith într-o nouă comedie. Actriţa de 23 de ani, de origine australiană, a obţinut rolul principal feminin din filmul „Focus”, după ce Kristen Stewart a anunţat în luna aprilie că renunţă la acest rol, invocând diferenţa prea mare de vârstă dintre ea şi Will Smith. Acest proiect a trecut prin mai multe schimbări de distribuţie, pentru că Will Smith l-a înlocuit pe Ben Affleck, după ce acesta a fost nevoit să renunţe din cauza altor proiecte şi a timpului limitat. Subiectul filmului se concentrează asupra unui escroc care se îndrăgosteşte de asistenta sa. Margot Robbie a jucat în telenovela australiană „Neighbours” şi în scurta serie de televiziune americană „Pan Am”. În viitorul apropiat urmează să joace alături de Leonardo DiCaprio în producţia „The Wolf of Wall Street”.