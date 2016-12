Noutăţi cinematografice

Actorul Jackie Chan va continua colaborarea de succes cu studiourile Huayi Brothers din China, producând încă două filme, unul având acţiunea stabilită în New York, iar celălalt în marele deşert al Chinei. După succesul filmului de acţiune „CZ12”, cunoscut şi sub numele de „Chinese Zodiac / Armura lui Dumnezeu 3: Misiunea Zodiac”, care a adus încasări de 138 de milioane de dolari în box office-ul din China, Jackie Chan va produce şi va juca într-un film intitulat provizoriu „Manhattan”, în care actorul originar din Hong Kong va interpreta rolul unui erou negativ. Pe de altă parte, în „Wolf Flag”, tot un titlu provizoriu pentru cel de-al doilea proiect, actorul Chan va interpreta rolul unui bărbat singuratic care trăieşte în deşert. Ambele filme sunt programate să fie lansate în 2014. Cele două proiecte au fost prezentate într-un eveniment care a avut loc ieri, cu o zi înainte de deschiderea Festivalului Internaţional Film din Shanghai. Un nou proiect al studiourilor chineze este şi pelicula „Fury”, a lui David Ayer.

Arnold Schwarzenegger a confirmat că va reveni în rolul principal în partea a cincea a seriei „Terminator”, film ce va fi lansat în 2014. Actorul de origine austriacă a confirmat recent că revine în seria „Terminator”, cu ocazia 21st Century Financial Education Summit, desfăşurat în Australia. „Sunt foarte fericit că studiourile mi-au propus să joc în rolul Terminatorului, iar filmările vor începe în luna ianuarie”, a precizat actorul. Această producţie va fi filmată la cinci ani după ultima, intitulată „Terminator Salvation” din 2009 şi va marca revenirea lui Schwarzenegger la unul dintre rolurile sale emblematice, după filmul „Terminator: Rise of the Machines” din 2003. Deocamdată sunt cunoscute puţine detalii despre acest nou film al seriei, dar cineastul James Cameron, care a scris scenariul şi a regizat primele două filme ale seriei, se va ocupa de scenariul şi regia şi pentru „Terminator 5”.

Emma Watson va lucra alături de producătorul francizei ”Harry Potter” pentru o nouă serie fantasy, descrisă ca fiind o versiune feminină a serialului ”Games of Thrones / Urzeala Tronurilor”. Proiectul va fi realizat după trilogia ”Queen of the Tearling”, semnată de scriitoarea Erika Johansen. Seria o are în centru pe prinţesa Kelsea Glynn, de 19 ani, ce va fi interpretată de Emma Watson, care încearcă să îşi recapete regatul Tearling din ghearele Reginei Roşii. Cele trei romane vor fi publicate în 2014 şi sunt descrise de editura Harper Collins ca fiind ”o poveste profund umană, care are în centru o eroină ce nu se confruntă doar cu problemele maturizării, ci şi cu dileme legate de modul în care un lider poate fi drept, în lupta sa pentru supravieţuire”. Warner Bros. a cumpărat drepturile de ecranizare a cărţilor, dar acest proiect este încă în dezvoltare. Emma Watson poate fi văzută în prezent în cel mai recent film semnat de Sofia Coppola, ”The Bling Ring”, pentru care a primit cronici pozitive.

Filmul „300: Rise of an Empire / 300: Ascensiunea unui imperiu” va avea premiera în SUA în martie 2014, regizorul noii producţii fiind Noam Murro. În stilul peliculei „300: Eroii de la Termopile”, trailerul noului film promite o producţie cu scene sângerose, imaginile generate pe calculator fiind mai impresionante decât în primul titlu al seriei. Totodată, filmul are un nou regizor, Noam Murro, care îl înlocuieşte pe Zack Snyder. Acţiunea filmului se petrece înainte şi după evenimentele prezentate în „300: Eroii de la Termopile”. Bazat pe romanul de benzi desenate „Xerxes”, de Frank Miller, filmul se va deschide cu generalul grec Themistocles care pregăteşte o luptă împotriva armatelor persane conduse de Xerxes, un muritor transormat în zeu. Distribuţia filmului cuprinde şi actori din „300: Eroii de la Termopile”, precum Rodrigo Santoro în rolul lui Xerxes şi Lena Headey din „Game of Thrones / Urzeala Tronurilor”, care va juca rolul reginei Gorgo. Acestora li se alătură noi nume, printre care Eva Green şi Jack O\'Connell.

Filmul biografic „JOBS” în care Ashton Kutcher joacă rolul enigmaticului şi vizionarului părinte al companiei Apple, Steve Jobs, va fi lansat la 16 august. Anunţul datei de lansare a filmului a fost amânat de mai multe ori. Mult aşteptatul film prezintă în detaliu tinereţea lui Steve Jobs, de la începutul anilor \'70 şi cuprinde evenimentele din viaţa acestuia de până în anul 2001. Personalităţi importante, precum Steve Wozniak, rol jucat de Josh Gad, vor apărea de asemenea în film. Poate unul dintre cele mai controversate subiecte abordate de film este cel al evenimentelor care au dus la înfiinţarea companiei Apple Corporation, una dintre cele mai importante companii din domeniul high-tech, care a deschis noi drumuri în domeniile hardware şi software.