Noutăţi cinematografice

Actorii Milla Jovovich şi Nicolas Cage au şanse mari să joace în cel de-al treilea film din franciza de acţiune ”The Expendables / Eroi de sacrificiu”, creată de Sylvester Stallone şi produsă de studiourile Lionsgate. Jackie Chan şi Wesley Snipes, care revine pe platourile de filmare după ce a fost încarcerat pentru evaziune fiscală, vor juca şi ei în acest film de acţiune. Filmările vor începe în luna august, sub bagheta regizorală a cineastului Patrick Hughes. Noul film va respecta tiparul precedentelor două filme din această serie: o echipă de mercenari extrem de bine antrenaţi va fi însărcinată cu capturarea unui răufăcător periculos, roluri jucate în primele două filme de Eric Roberts şi de Jean-Claude Van Damme. Seria are particularitatea de a-i reuni pe marele ecran pe unii dintre cei mai mari actori din lungmetrajele de acţiune din anii \'80 şi \'90, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger şi Sylvester Stallone. Zvonurile despre distribuţia filmului ”The Expendables 3”, care promite să fie din nou una insolită şi încărcată de legende ale cinematografiei, circulă încă de la lansarea celui de-al doilea lungmetraj din serie, în vara anului trecut. Pe atunci, Ali Lerner, producătorul filmului, a anunţat că i-a contactat deja pe actorii Nicolas Cage, Harrison Ford şi Clint Eastwood. Jackie Chan ar putea face şi el parte din această listă prestigioasă. ”The Expendables 3” va fi lansat pe marile ecrane în vara anului 2014. Primele două filme, lansate în 2010 şi în 2012, au avut încasări cumulate de 574,8 milioane de dolari pe plan internaţional.

Actorul principal din ”Doctor Who”, Matt Smith, va părăsi longevivul serial SF produs de BBC. Matt Smith, care îl interpretează din 2010 pe ”Stăpânul timpului”, medic excentric ce călătoreşte în timp, a declarat că va juca ultima oară în episodul special de Crăciun, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a serialului. Actorul de 30 de ani a fost al 11-lea interpret al celebrului rol, fiind relativ necunoscut până când a intrat în pielea acestui personaj, acum trei ani. Matt Smith a precizat că va fi înlocuit de o nouă vedetă. Creat în 1963, ”Doctor Who” a obţinut recordul de longevitate la categoria seriale SF, recunoscut ca atare în Cartea Recordurilor. BBC a vândut serialul în peste 200 de ţări.

Florence Welch, solista grupului Florence and the Machine, ar putea interpreta un rol principal în filmele din noua trilogie ”Star Wars / Războiul Stelelor”. Următorul film din această franciză cinematografică va fi turnat în Marea Britanie, ţara în care locuieşte Florence Welch, în vârstă de 26 de ani. ”Credem că Florence deţine exact acel stil pe care noi îl căutăm pentru acest rol. Are ceva experienţă în actorie, însă talentul ei de cântăreaţă şi prezenţa ei de pe scenă ne-au atras prima dată privirile”, a declarat o sursă din echipa de producţie a noului film. ”Aproape fiecare actriţă de la Hollywood doreşte un rol în noile filme din franciza ”Star Wars”, dar noi dorim să angajăm persoane la care publicul nu se aşteaptă. Florence este avută în vedere pentru un rol principal care ar putea să o transforme peste noapte într-o actriţă de prim rang”, a adăugat aceeaşi sursă.

Grupul Disney a anunţat că va lansa trei noi filme din seria ”Star Wars / Războiul Stelelor”, după ce a achiziţionat, în octombrie 2012, studiourile LucasFilm deţinute de George Lucas, creatorul acestei francize, pentru suma de 4,05 miliarde de dolari. Cel de-al şaptelea film din serie, intitulat ”Star Wars: Episode VII”, va fi regizat de J.J. Abrams. Filmările vor debuta la începutul anului viitor, iar noul film va fi lansat pe marile ecrane în anul 2015. Harrison Ford, Carrie Fisher şi Mark Hamill, care au făcut parte din distribuţia originală, se află în negocieri avansate pentru a-şi relua rolurile care i-au făcut celebri. Şi doi dintre copiii cântăreţului Michael Jackson, Prince, de 16 ani şi Paris, de 15 ani, vor să participe la audiţii pentru a juca în noua franciză. Seria a generat încasări de peste 4,4 miliarde de dolari în box office-ul mondial, după lansarea pe marile ecrane a primului film din serie, în anul 1977.