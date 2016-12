Noutăţi cinematografice

Actriţa Gillian Anderson revine pe micul ecran cu serialul poliţist “The Fall”, care va avea premiera în SUA pe 28 mai. Serialul a avut premiera în Marea Britanie pe 13 mai şi a obţinut nu numai critici favorabile, dar de atunci are cote mari de audienţă. Gillian Anderson joacă rolul unui detective pe nume Stella, care se foloseşte de psihologie pentru a prinde cei mai temuţi criminali. Succesul nebun al primului sezon i-a determinat pe producători să îi ofere actriţei un contract pentru alte două sezoane. Se poate spune că Gillian Anderson, ajunsă la 44 de ani, este regina neîncoronată a producţiilor de televiziune. Prezenţa sa în seriale nu a dezamăgit niciodată. După îndelunga sa prezenţă în serialul de mare succes ”X-Files / Dosarele X”, Gillian Anderson s-a ţinut departe de televiziune, pentru a scăpa de popularitatea personajului Dana Scully. În ultimul an însă a avut apariţii episodice memorabile în ”Hannibal”, iar din toamnă va putea fi văzută şi în câteva episoade din serialul ”Crisis”, produs de NBC.

Regizorul Sam Mendes şi-a uimit admiratorii, revenind asupra deciziei de a regiza următorul film din seria Bond. Nu au fost clar ce l-a îndemnat pe cineast să refuze oferta producătorilor celebrei francize, mai ales că ”Skyfall” a fost un succes răsunător de încasări şi critici. Iniţial, Sam Mendes a anunţat că este prea ocupat pentru a mai regiza un nou film Bond, fiind ocupat cu montarea unui spectacol inspirat din scernariul filmului ”Charlie and the Chocolate Factory”, dar şi a piesei “King Lear”, iar producătorii Barbara Broccoli şi Michael G. Wilson au început o serie de negocieri cu un alt mare regizor britanic, Christopher Nolan. În cele din urmă, Sam Mendes a revenit la sentimente mai bune şi a anunţat că nu mai are niciun motiv pentru a regiza noul film Bond.

Actorul Rob Lowe va juca rolul preşedintelui american John F. Kennedy într-un lungmetraj de televiziune care va fi realizat pe baza unei cărţi scrise de prezentatorul TV Bill O\'Reilly şi de romancierul Martin Dugard. Filmul ”Killing Kennedy” va fi o dramă inspirată din fapte reale şi va avea premiera pe postul de televiziune National Geographic, în a doua jumătate a acestui an, pentru a coincide cu a 50-a comemorare a asasinării lui Kennedy. Preşedintele John Fitzgerald Kennedy a fost împuşcat mortal de Lee Harvey Oswald, pe 22 noiembrie 1963, în oraşul Dallas din statul american Texas.

Rob Lowe, în vârstă de 49 de ani, care a devenit cunoscut în anii \'80, jucând în filme precum ”The Outsiders” şi ”St. Elmo\'s Fire”, va juca în acest proiect de televiziune alături de actriţa Ginnifer Goodwin, care va interpreta rolul fostei Prime Doamne Jacqueline Kennedy. Michelle Trachtenberg, starul serialului ”Gossip Girl”, va juca rolul Marine Oswald, soţia născută în Uniunea Sovietică a lui Lee Harvey Oswald. Acesta va fi primul rol interpretat în limba rusă pentru actriţa americană, care vorbeşte fluent această limbă. Actorul care îl va interpreta pe Oswald va fi ales în următoarele două săptămâni.

Un film inspirat din cartea autobiografică ”Long Walk to Freedom”, scrisă de Nelson Mandela, o legendă a luptei împotriva Apartheid-ului, va fi lansat în cinematografe în luna noiembrie. Filmul aduce pe marele ecran evenimentele care au marcat viaţa liderului sud-african şi prezintă copilăria, cariera, activismul, anii de închisoare şi eliberarea sa, urmată de alegerea în funcţia de preşedinte al ţării, Mandela devenind primul preşedinte de culoare al Africii de Sud. Nelson Mandela a început să îşi scrie memoriile în 1974, în închisoarea Robben Island şi a terminat să le scrie după eliberarea sa, în 1990, după 27 de ani de detenţie. Destinul lui a fost strâns legat de cel unei naţiuni întregi şi al luptei unui popor. Actorul britanic Idris Elba va interpreta în acest film rolul Nelson Mandela, care este una dintre cele mai respectate personalităţi din lume.

Cartea ”Long Walk to Freedom” a fost publicată în 1994 şi a fost tradusă în multe limbi de circulaţie internaţională. Anant Singh a obţinut drepturile de ecranizare a acestei biogafii încă din 1996. Filmul, în care vor juca mai mulţi actori sud-africani, a fost turnat în câteva zone din Eastern Cape, provincia în care s-a născut Nelson Mandela, dar şi în Johannesburg şi Cape Town. Producătorii peliculei au precizat că acesta este singurul film care a obţinut acordul lui Nelson Mandela şi al Fundaţiei Nelson Mandela. Parcursul istoric al lui Mandela a inspirat deja numeroase filme şi documentare.